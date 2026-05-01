入職前に知る、先輩が語る職場のリアル！ パーソナルエージェント「保育士のミカタ」保育学生向け口コミ無料サービス

記事ポイント 2027年3月卒業予定の四年制大学・短期大学の保育学生を対象に、口コミ見放題プレミアムサービスを最大90日間無料提供提携求人サイトまたは提携保育事業者の電話カウンセリング完了で、最短当日から利用可能現役保育士100万件超の口コミと施設ランキングで、職場環境・人間関係を入職前に把握できる 2027年3月卒業予定の四年制大学・短期大学の保育学生を対象に、口コミ見放題プレミアムサービスを最大90日間無料提供提携求人サイトまたは提携保育事業者の電話カウンセリング完了で、最短当日から利用可能現役保育士100万件超の口コミと施設ランキングで、職場環境・人間関係を入職前に把握できる

保育士不足が深刻化するなか、保育士向け職場口コミサイト「保育士のミカタ」が、2027年3月に四年制大学・短期大学を卒業予定の保育学生を対象とした就職支援施策を2026年4月28日に開始しました。

口コミ掲載数100万件を誇るプレミアムサービスを、電話カウンセリング完了を条件に最大90日間無料で利用できる制度で、先輩保育士のリアルな声をもとに納得のいく職場選びを後押しします。

パーソナルエージェント「保育士のミカタ」保育学生向け口コミ無料サービス





対象: 2027年3月卒業予定の保育学生（四年制大学・短期大学）提供期間: 最大90日間（無料）通常料金: 30日間3,300円提供条件: 提携求人サイトまたは提携保育事業者の電話カウンセリング完了対象エリア: 東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県より開始、全国へ順次拡大予定運営: パーソナルエージェント株式会社（東京都練馬区）

「保育士のミカタ」は、パーソナルエージェント（東京都練馬区）が運営する国内最大級の保育士向け職場口コミサイトです（保育業界特化・保護者向けサービスを除く、2026年4月時点の社内調査による）。

100万件を超える先輩保育士の口コミを通じて、各保育施設の職場環境や人間関係を入職前に把握できる点が特徴です。

2026年4月から全国で本格スタートした「こども誰でも通園制度」では、保育士不足が制度拡充のボトルネックとなっており、新卒保育士の確保と定着が保育現場における喫緊の課題になっています。

「保育士のミカタ」は保育学生が納得して就職先を選べる環境を整えることで、入職後のミスマッチ・早期離職を減らし、業界全体の人材定着に貢献することを目指しています。

プレミアムサービスの提供内容

無料提供されるプレミアムサービスには2つのコンテンツが含まれます。

1つ目は、現役・先輩保育士が投稿した職場口コミの見放題で、施設ごとの雰囲気・残業の実態・人間関係を確認できます。

2つ目は、最寄り駅などのエリアを指定して保育施設を職場評価ランキング形式で一覧比較できる機能です。

通常は30日間3,300円の有料サービスですが、条件を満たした対象学生は最大90日間（通常料金換算で9,900円相当）を無料で利用できます。

利用の流れと対象エリア

提携求人サイト経由は2026年4月28日より即日利用が可能で、提携保育事業者経由は2026年6月頃から開始予定です。

いずれも「利用登録 → 電話カウンセリング受講 → 完了メール受信」という3ステップを経て、最短当日から口コミ見放題が始まります。

無料期間終了後は自動でサービスが終了し、有料への自動移行は一切ありません。

現在の対象エリアは東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県の1都3県で、今後全国へ順次拡大される予定です。

就職活動での活用シーン

保育学生にとって、実習先や説明会で得られる情報には限りがあり、職場の人間関係や残業の実態は入職後に初めて知るケースが多い分野です。

「保育士のミカタ」では、エリア・最寄り駅を指定したランキングで候補施設を絞り込み、気になる施設の口コミで内側の様子を確認するという2段階の情報収集が可能です。

電話カウンセリングでキャリアアドバイザーに疑問を相談しながら、90日間かけて情報整理を進めることで、納得度の高い職場選びにつながります。

「保育士のミカタ」は、口コミとランキングという具体的な情報手段を通じて、保育学生が主体的に職場を見極められる環境を提供しています。

保育業界への入職後のミスマッチを減らすことが、保育士の定着率向上と保育現場の充実につながるという考え方に基づいて設計されたサービスです。

保育士のミカタの紹介でした。

よくある質問

Q. 対象となる在籍校はどのような学校ですか。

A. 四年制大学または短期大学に在籍する2027年3月卒業予定の保育学生が対象で、専門学校は対象外です。

Q. 本取り組みへのパートナー参画の対象はどのような企業・団体ですか。

A. 保育学生向け求人サイト運営企業、保育園・認定こども園等の運営事業者、保育士養成校（大学・短期大学・専門学校）がパートナーとして募集されています。

詳細はパーソナルエージェントの公式サイトに掲載されています。

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