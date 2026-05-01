はとバス、おすすめの“花旅”5つのコース公開 ランチビュッフェ・お土産付きなど企画続々
はとバスが1日までに公式インスタグラムを更新。「はとバスで巡る！花旅特集5選」を紹介した。
【写真】春におすすめ、はとバス「花旅」5コース
投稿で「はとバスがお連れするおすすめコースに注目！」と呼びかけ、5つのコースをピックアップした。なお、最新の空席状況や予約の申し込み状況などは、「コース番号」をもとに公式サイトで確認できる。
1つ目は、「【トイレ付バス・レガートで行く】箱根花紀行♪ 芦ノ湖『山のホテルのつつじ』＆箱根ガラスの森美術館のバラ」。5月9日から5月31日までの期間で実施するツアーで、料金は大人1万3400円から1万3900円。コース番号は「H7060Z」。
箱根・芦ノ湖畔にあり、雄大な富士の姿を望む絶景のロケーションにある『山のホテル』にて、ゆったりと落ち着いた雰囲気の中で昼食を楽しめる。庭園では、毎年5月につつじ84品種約3000株、シャクナゲ約40品種300株が、まるで絵画のように広大な敷地に咲き誇る。また、箱根ガラスの森美術館の庭園では、西洋で生まれたオールドローズから日本で作出されたモダンな品種まで様々なバラが開花する。まばゆく輝くガラスのバラやクリスタル・ガラスのアーチとともに、ロマンティックなひとときを過ごすことができる。
2つ目は、「メロン1玉狩り×贅沢メロンソフトとバラ咲き誇る「いばらきフラワーパーク」＆国産霜降り牛ステーキ丼」。5月9日から6月21日までの期間で実施するツアーで、料金は大人1万4480円から1万4980円。コース番号は「H3060」。
いばらきフラワーパークでは5月中旬〜6月上旬に春バラが見頃を迎え、バラのトンネルなど約900種類以上のバラが楽しめる。昼食は、ステーキ千にて、柔らかくてとろけるようなおいしさの国産霜降り牛ステーキが用意される。また、デザートはメロンの森にて、贅沢にソフトクリームが乗った半玉メロンを楽しめる。さらに、自分で狩ったメロン1玉を持ち帰ることができる。
3つ目は、「【トイレ付バス・アストロメガで行く】茨城満喫！鉾田メロン狩り＆那珂湊こぼれ海鮮丼と潮来あやめまつり」。5月24日から6月19日までの期間で実施されるツアーで、料金は大人1万3700円から1万4200円。コース番号は「H3041T」。
那珂湊のヤマサ水産では、人気のこぼれ海鮮丼が用意される。また、那珂湊のショッピングも楽しめる。初夏のフルーツ・メロンといえば、日本一の生産量を誇る茨城の鉾田。狩った1玉は持ち帰ることができるほか、半玉の試食も付く。旅の最後は約500種100万株の色とりどりのあやめが咲き誇る、潮来のあやめ園に案内される。
4つ目は、「山梨さくらんぼ狩り＆松阪牛・米沢牛食べ比べと春の花咲くハーブ庭園」。6月1日から6月19日までの期間で実施するツアーで、料金は大人1万3380円から1万5480円。コース番号は「H5061」。
昼食は、松坂牛・米沢牛の陶板焼きと、自家製生麺を使用したさっぱりおざらを用意。ハーブ庭園旅日記勝沼庭園では、案内人付きで園内を散策できるほか、ラベンダーや約250品種のローズガーデンも見ごろを迎える。また、ワイナリーのショッピングもあり、山梨ならではの初夏のひとときを過ごすことができる。
5つ目は、「アートホテル成田ランチビュッフェとやきいも工場見学＆季節のお花摘み」。5月6日までのツアーで、料金は大人1万800円から1万2200円。コース番号は「H8038」。
昼食は、千葉県で採れた新鮮な野菜・肉・魚介を使った様々なメニューを楽しめるアートホテル成田の「NARITA BOLD KITCHEN」にてランチビュッフェ。約60種類のバラエティに富んだメニューが並ぶ。高さ120mを誇る世界一の大仏様「牛久大仏」では、春になるとその足元に色とりどりの花々が咲き誇る。自由参拝はもちろん、この季節ならではのお花摘みも楽しめる。なめがたファーマーズヴィレッジは、茨城県行方市の廃校をそのまま利用した日本で唯一の焼き芋テーマパーク。焼き芋と大学芋の土産が付く。
【写真】春におすすめ、はとバス「花旅」5コース
投稿で「はとバスがお連れするおすすめコースに注目！」と呼びかけ、5つのコースをピックアップした。なお、最新の空席状況や予約の申し込み状況などは、「コース番号」をもとに公式サイトで確認できる。
1つ目は、「【トイレ付バス・レガートで行く】箱根花紀行♪ 芦ノ湖『山のホテルのつつじ』＆箱根ガラスの森美術館のバラ」。5月9日から5月31日までの期間で実施するツアーで、料金は大人1万3400円から1万3900円。コース番号は「H7060Z」。
2つ目は、「メロン1玉狩り×贅沢メロンソフトとバラ咲き誇る「いばらきフラワーパーク」＆国産霜降り牛ステーキ丼」。5月9日から6月21日までの期間で実施するツアーで、料金は大人1万4480円から1万4980円。コース番号は「H3060」。
いばらきフラワーパークでは5月中旬〜6月上旬に春バラが見頃を迎え、バラのトンネルなど約900種類以上のバラが楽しめる。昼食は、ステーキ千にて、柔らかくてとろけるようなおいしさの国産霜降り牛ステーキが用意される。また、デザートはメロンの森にて、贅沢にソフトクリームが乗った半玉メロンを楽しめる。さらに、自分で狩ったメロン1玉を持ち帰ることができる。
3つ目は、「【トイレ付バス・アストロメガで行く】茨城満喫！鉾田メロン狩り＆那珂湊こぼれ海鮮丼と潮来あやめまつり」。5月24日から6月19日までの期間で実施されるツアーで、料金は大人1万3700円から1万4200円。コース番号は「H3041T」。
那珂湊のヤマサ水産では、人気のこぼれ海鮮丼が用意される。また、那珂湊のショッピングも楽しめる。初夏のフルーツ・メロンといえば、日本一の生産量を誇る茨城の鉾田。狩った1玉は持ち帰ることができるほか、半玉の試食も付く。旅の最後は約500種100万株の色とりどりのあやめが咲き誇る、潮来のあやめ園に案内される。
4つ目は、「山梨さくらんぼ狩り＆松阪牛・米沢牛食べ比べと春の花咲くハーブ庭園」。6月1日から6月19日までの期間で実施するツアーで、料金は大人1万3380円から1万5480円。コース番号は「H5061」。
昼食は、松坂牛・米沢牛の陶板焼きと、自家製生麺を使用したさっぱりおざらを用意。ハーブ庭園旅日記勝沼庭園では、案内人付きで園内を散策できるほか、ラベンダーや約250品種のローズガーデンも見ごろを迎える。また、ワイナリーのショッピングもあり、山梨ならではの初夏のひとときを過ごすことができる。
5つ目は、「アートホテル成田ランチビュッフェとやきいも工場見学＆季節のお花摘み」。5月6日までのツアーで、料金は大人1万800円から1万2200円。コース番号は「H8038」。
昼食は、千葉県で採れた新鮮な野菜・肉・魚介を使った様々なメニューを楽しめるアートホテル成田の「NARITA BOLD KITCHEN」にてランチビュッフェ。約60種類のバラエティに富んだメニューが並ぶ。高さ120mを誇る世界一の大仏様「牛久大仏」では、春になるとその足元に色とりどりの花々が咲き誇る。自由参拝はもちろん、この季節ならではのお花摘みも楽しめる。なめがたファーマーズヴィレッジは、茨城県行方市の廃校をそのまま利用した日本で唯一の焼き芋テーマパーク。焼き芋と大学芋の土産が付く。