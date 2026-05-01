『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』63部⾨のノミネート作品とアーティストが決定、最終投票スタートへ
⼀般社団法⼈カルチャーアンドエンタテインメント産業振興会(CEIPA)による国内最⼤規模の国際⾳楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』がノミネート作品を発表した。これに伴って最優秀作品を決定する最終投票が4月30日よりスタートとなった。
“世界とつながり、⾳楽の未来を灯す(ともす)。”をコンセプトとした『MUSIC AWARDS JAPAN』が発表したのは、63部⾨のノミネート作品／アーティスト。主要6部⾨では、最優秀楽曲賞100曲、最優秀アーティスト賞100アーティスト、最優秀アルバム賞100作品、最優秀ニュー・アーティスト賞50アーティスト、Best Global Hit from Japan100曲、最優秀アジア楽曲賞21曲の中から、各部⾨5つずつのノミネート作品／アーティストが決定した。
アーティスト・クリエイターをはじめとする⾳楽関係者によってノミネート作品の中から最優秀作品を決定する最終投票もスタート。その結果選ばれる最優秀作品と、その授賞式は6⽉13⽇(土)にTOYOTA ARENA TOKYOおよびSGCホール有明にて開催される。主要部⾨を表彰するGrand CeremonyはNHKにて⽣放送。その前に開催されるレッドカーペットはNHK BSにて、さらにSGCホール有明(東京ドリームパーク)で開催される主要部⾨以外を表彰するPremiere CeremonyはTOKYO MXにて放送される予定だ。
また、Premiere CeremonyおよびGrand Ceremonyの様⼦は、グローバルプロジェクトパートナーであるYouTubeにて全世界配信(※⼀部地域を除く)、ゴールドパートナーであるNTT ドコモの映像配信サービス Lemino、ABEMA、radiko でも⽣配信。さらにSpotifyやTikTok、X、YouTubeなどのSNSプラットフォームでもショートコンテンツが発信される。
なお、「ミュージックテック特別賞」は選考プロセスの⼀環である「Music Tech Start Up Pitch Japan 2026」の開催延期に伴い、本年の実施を⾒送ることとなったため、『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』は最優秀作品／アーティストが全77部⾨(※全77部⾨の中で、ノミネート発表のある部⾨は63部⾨)となる。
【ノミネート作品 -主要6部⾨-】※数字・アルファベット・五⼗⾳順
▶最優秀楽曲賞
Blue Jeans ／ HANA
IRIS OUT ／ ⽶津⽞師
怪獣 ／ サカナクション
⾰命道中 - On The Way ／ アイナ・ジ・エンド
好きすぎて滅！ ／ M!LK
▶最優秀アーティスト賞
Fujii Kaze
HANA
Mrs. GREEN APPLE
サカナクション
⽶津⽞師
▶最優秀ニュー・アーティスト賞
CANDY TUNE
HANA
luv
STARGLOW
ブランデー戦記
▶最優秀アルバム賞
10 ／ Mrs. GREEN APPLE
Dear Jubilee -RADWIMPS TRIBUTE- ／ Various Artists
Gen ／ 星野源
Prema ／ Fujii Kaze
THANK YOU SO MUCH ／ サザンオールスターズ
▶Best Global Hit From Japan
HYPNOTIZE ／ XG
IRIS OUT ／ ⽶津⽞師
JANE DOE ／ ⽶津⽞師, 宇多⽥ヒカル
ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids) ／ LiSA
うっせぇわ ／ Ado
▶最優秀アジア楽曲賞
[Indonesia] Tabola Bale ／ Silet Open Up
[Philippines] Multo ／ Cup of Joe
[South Korea] Dash ／ PLAVE
[South Korea] Drowning ／ WOODZ
[South Korea] Golden ／ HUNTR/X
【ノミネート作品 -その他の57部⾨-】
▶最優秀J-POP楽曲賞
IRIS OUT ／ ⽶津⽞師
JANE DOE ／ ⽶津⽞師, 宇多⽥ヒカル
⾰命道中 - On The Way ／ アイナ・ジ・エンド
ダーリン ／ Mrs. GREEN APPLE
ファンファーレ ／ ⽟置浩⼆
▶最優秀ロック楽曲賞
I ／ BUMP OF CHICKEN
Puppets Can’t Control You ／ ONE OK ROCK
TWILIGHT!!! ／ King Gnu
怪獣 ／ サカナクション
賜物 ／ RADWIMPS
▶最優秀ヒップホップ/ラップ楽曲賞
99 Steps (feat. Kohjiya, Hana Hope) ／ STUTS
doppelgänger ／ Creepy Nuts
Miss Luxury ／ YZERR, LANA, JP THE WAVY & \ellow Bucks
WORK HARD ／ ちゃんみな
どON ／ RIP SLYME
▶最優秀R&B/コンテンポラリー楽曲賞
Eureka ／ 星野源
Hachikō ／ Fujii Kaze
Mad Hope (feat.Louis Cole, Sam Gendel, Sam Wilkes) ／ 星野源
Mine or Yours ／ 宇多⽥ヒカル
MOVE ON ／ ⼭下達郎
Prema ／ Fujii Kaze
Star ／ 星野源
Whole of Flower ／ Suchmos
真っ⽩ ／ 藤井⾵▶▼最優秀R&B/コンテンポラリー楽曲賞
Eureka ／ 星野源
Hachikō ／ Fujii Kaze
Mad Hope (feat.Louis Cole, Sam Gendel, Sam Wilkes) ／ 星野源
Mine or Yours ／ 宇多⽥ヒカル
MOVE ON ／ ⼭下達郎
Prema ／ Fujii Kaze
Star ／ 星野源
Whole of Flower ／ Suchmos
真っ⽩ ／ 藤井⾵
▶最優秀オルタナティブ楽曲賞
Method ／ Kroi
⾚いワインに涙が・・・ ／ ブランデー戦記
紫陽花 ／ 離婚伝説
声 ／ ⽺⽂学
ファーストキス ／ 離婚伝説
笑ったり転んだり ／ ハンバート ハンバート
▶最優秀ダンス＆ボーカル楽曲賞(グループ/ソロ)
BAD LOVE ／ HANA
Blue Jeans ／ HANA
GALA ／ XG
GOD_i ／ Number_i
MILLION PLACES ／ XG
NON STOP ／ HANA
ROSE ／ HANA
Tiger ／ HANA
ノンフィクションズ ／ Da-iCE
夢中 ／ BE:FIRST
▶最優秀ボーイズアイドルカルチャー楽曲賞(グループ/ソロ)
Rock this Party ／ timelesz
Theater ／ King & Prince
愛のかたまり ／ DOMOTO
イイじゃん ／ M!LK
カリスマックス ／ Snow Man
好きすぎて滅！ ／ M!LK
▶最優秀ガールズアイドルカルチャー楽曲賞(グループ/ソロ)
愛♡スクリ〜ム！ ／ AiScReam
かがみ ／ FRUITS ZIPPER
キューにストップできません！ ／ CUTIE STREET
とくべチュ、して ／ ＝LOVE
はちゃめちゃわちゃライフ！ ／ FRUITS ZIPPER
盛れ!ミ・アモーレ ／ Juice=Juice
▶最優秀演歌・歌謡曲楽曲賞
Fun! Fun! Fun! ／ 新浜レオン
運命の夏 ／ ⾠⺒ゆうと
北の断崖 ／ ⼭内惠介
外せないピンキーリング ／ SHOW-WA
僕らの⼝笛 ／ SHOW-WA & MATSURI
▶最優秀インストゥルメンタル楽曲賞
A Light That Never Goes Out ／ Classy Moon
Elevator Lover ／ 関⼝シンゴ
Moon ／ Toshiki Soejima, Nahokimama
Stack Wave (feat. STUTS) ／ DJ Mitsu the Beats
神様のメロディ ／ Kan Sano
▶最優秀ダンス・エレクトロニック楽曲賞 in association with JDDA
Electricity (Karen Nyame KG Remix) ／ 宇多⽥ヒカル
Fallin’ feat. Neibiss ／ tofubeats
GALA ／ XG
more than words (Miso Extra Remix) ／ ⽺⽂学
otozure ／ iri
ウォーアイニー ／ ⽔曜⽇のカンパネラ
▶最優秀アニメ楽曲賞
IRIS OUT ／ ⽶津⽞師
JANE DOE ／ ⽶津⽞師, 宇多⽥ヒカル
怪獣 ／ サカナクション
⾰命道中 - On The Way ／ アイナ・ジ・エンド
はちゃめちゃわちゃライフ！ ／ FRUITS ZIPPER
▶最優秀ボーカロイドカルチャー楽曲賞
花弁、それにまつわる⾳声 ／ あばらや
匙ノ咒 ／ r-906
三不粘をエロい⽬で⾒るな ／ ⼭本
乳⾸なぞなぞ ／ ⼭本
ヒューマンビーイング ／ まらしぃ
幕を下ろそう、パレードへ ／ 海茶
▶最優秀クロスボーダー・コラボレーション楽曲賞
2 (feat. Lee Youngji) ／ 星野源 / Lee Youngji
DUET ／ ZICO, 幾⽥りら
Narani Narani (feat. 新しい学校のリーダーズ) ／ Balming Tiger / 新しい学校のリーダーズ
ReawakeR (feat.Felix of Stray Kids) ／ LiSA / Felix
Some Type Of Skin (Ft. ATARASHII GAKKO!) ／ AURORA / 新しい学校のリーダーズ
▶最優秀バイラル楽曲賞
愛♡スクリ〜ム！ ／ AiScReam
イイじゃん ／ M!LK
おつかれSUMMER ／ HALCALI
かわいいだけじゃだめですか？ ／ CUTIE STREET
好きすぎて滅！ ／ M!LK
倍倍FIGHT! ／ CANDY TUNE
▶最優秀リバイバル楽曲賞
Love so sweet ／ 嵐
イケナイ太陽 ／ ORANGE RANGE
シルエット ／ KANA-BOON
ロビンソン ／ スピッツ
若者のすべて ／ フジファブリック
▶最優秀ロングヒット楽曲賞
怪獣の花唄 ／ Vaundy
かわいいだけじゃだめですか？ ／ CUTIE STREET
倍倍FIGHT! ／ CANDY TUNE
満ちてゆく ／ 藤井 ⾵
ライラック ／ Mrs. GREEN APPLE
▶Best Japanese Song in Asia
AIZO／ King Gnu
IRIS OUT ／ ⽶津⽞師
JANE DOE ／ ⽶津⽞師, 宇多⽥ヒカル
Pretender ／ Official髭男dism
愛♡スクリ〜ム！ ／ AiScReam
▶Best Japanese Song in Europe
AIZO／ King Gnu
IRIS OUT ／ ⽶津⽞師
ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids) ／ LiSA
オトノケ ／ Creepy Nuts
⾰命道中 - On The Way ／ アイナ・ジ・エンド
▶Best Japanese Song in North America
AIZO／ King Gnu
IRIS OUT ／ ⽶津⽞師
It’s Going Down Now ／ Lotus Juice / Azumi Takahashi
Outlaws Get No Entry ／ 岩粼 琢
オトノケ ／ Creepy Nuts
▶Best Japanese Song in Latin America
IRIS OUT ／ ⽶津⽞師
The Lazy Song ／ DJ HASEBE
オトノケ ／ Creepy Nuts
⾰命道中 - On The Way ／ アイナ・ジ・エンド
真夜中のドア〜stay with me ／ 松原みき
▶最優秀海外ポップス楽曲賞
Abracadabra ／ Lady Gaga
Golden ／ HUNTR/X
Manchild ／ Sabrina Carpenter
The Fate of Ophelia ／ Taylor Swift
Zoo (From “Zootopia 2”) ／ Shakira
▶最優秀海外ロック楽曲賞
catch these fists ／ Wet Leg
My Only Angel ／ Aerosmith & YUNGBLUD
Red, White and Jersey ／ Bon Jovi
Smash It Like Belushi ／ Green Day
Up From the Bottom ／ LINKIN PARK
▶最優秀海外ヒップホップ／ラップ楽曲賞
Anxiety ／ Doechii
ExtraL (feat. Doechii) ／ JENNIE
KICK OUT ／ Travis Scott
NOKIA ／Drake
Stop Playing With Me ／ Tyler, The Creator
▶最優秀海外R&B／コンテンポラリー楽曲賞
CHANEL ／ Tyla
Cry For Me ／ The Weeknd
Jealous Type ／ Doja Cat
Play This Song (feat. Anderson .Paak) ／Mariah Carey
Upside Down (Candy Crush) ／ Thundercat
▶最優秀海外オルタナティブ楽曲賞
12 to 12 ／ sombr
Relationships ／ HAIM
Reliquia ／ ROSALÍA
Still Bad ／Lizzo
Take me back ／ HAIM
Tonight ／ PinkPantheress
▶最優秀K-POP楽曲賞
Almond Chocolate ／ ILLIT
DIFFERENT ／ LE SSERAFIM
JUMP ／ BLACKPINK
like JENNIE ／ JENNIE
THIS IS FOR ／ TWICE
▶最優秀J-POPアーティスト賞
Mrs. GREEN APPLE
Official髭男dism
Vaundy
ちゃんみな
⽶津⽞師
▶最優秀ロックバンド／ソロアーティスト賞
King Gnu
ONE OK ROCK
RADWIMPS
サカナクション
スピッツ
▶最優秀ヒップホップ／ラップアーティスト賞
Creepy Nuts
LANA
m-flo
RIP SLYME
STUTS
▶最優秀R&B／コンテンポラリーアーティスト賞
Fujii Kaze
宇多⽥ヒカル
久保⽥利伸
星野源
⼭下達郎
▶最優秀オルタナティブアーティスト賞
TOMOO
くるり
ハンバート ハンバート
⽺⽂学
離婚伝説
▶最優秀ダンス＆ボーカルアーティスト賞(グループ／ソロ)
BE:FIRST
HANA
NiziU
Number_i
XG
▶最優秀ボーイズアイドルカルチャーアーティスト賞(グループ／ソロ)
M!LK
SixTONES
Snow Man
timelesz
嵐
▶最優秀ガールズアイドルカルチャーアーティスト賞(グループ／ソロ)
CANDY TUNE
CUTIE STREET
FRUITS ZIPPER
超ときめき♡宣伝部
＝LOVE
▶最優秀デジタルカルチャーアーティスト賞
DECO*27
須⽥景凪 / バルーン
ハチ
柊マグネタイト
星街すいせい
▶最優秀K-POPアーティスト賞
BLACKPINK
BTS
LE SSERAFIM
Stray Kids
TWICE
▶最優秀DJ賞 in association with JDDA
DaBook
DJ KOCO aka SHIMOKITA
DJ TATSUKI
RISA TANIGUCHI
\ØU$UK€ \UK1MAT$U
▶最優秀ロングヒットアルバム賞
ANTENNA ／ Mrs. GREEN APPLE
HELP EVER HURT NEVER ／ 藤井 ⾵
LOST CORNER ／ ⽶津⽞師
LOVE ALL SERVE ALL ／ 藤井 ⾵
STRAY SHEEP ／ ⽶津⽞師
strobo ／ Vaundy
ハレンチ ／ ちゃんみな
▶最優秀ジャズアルバム賞
EVERYDAY ／ Takuya Kuroda(⿊⽥卓也)
HOPE FOR TOMORROW ／ 渡辺貞夫
Live at ALFIE “Temporal Cubic” ／ Shun Ishiwaka(⽯若駿)
OUT THERE ／ 上原ひろみ Hiromi’s Sonicwonder
Tokyo Quartet ／ 井上銘
TRUE BLUE ／ CASIOPEA
▶最優秀クラシックアルバム賞
COLORS [New Edition] ／ フジコ・ヘミング
Joe Hisaishi Conducts ／ 久⽯譲
THE BEST OF 35 YEARS ／ 葉加瀬太郎
エターナル・ファンタジー ／ 村治佳織
辻󠄀井伸⾏ / ヴェルビエ⾳楽祭デビュー・リサイタル ／ 辻井伸⾏
▶最優秀サウンドトラックアルバム賞
CHAINSAW MAN THE MOVIE: REZE ARC original soundtrack -summer’s end- ／ ⽜尾憲輔
『機動戦⼠Gundam GQuuuuuuX』オリジナルサウンドトラック ／ 照井順政, 蓮尾理之
「⻤滅の刃」⼑鍛冶の⾥編オリジナルサウンドトラック ／ 梶浦由記 / 椎名 豪
国宝 オリジナル・サウンドトラック ／ 原摩利彦
名探偵コナン『隻眼の残像(フラッシュバック)』オリジナル・サウンドトラック ／ 菅野祐悟
▶最優秀ライブ美術⼤道具賞 in association with ⽇本舞台技術スタッフ団体連合会
Hey! Say! JUMP「DOME TOUR 2025-2026 S say」／ 株式会社シミズオクト 宇野 茜, ⼩島 昇⼆, 栗⼭ 太⼀
MAN WITH A MISSION「MAN WITH A “15th”. MISSION PLAY WHAT U WANT TOUR 2025」／ 株式会社シミズオクト 梅野 欣也, 佐藤 誠, ⽥島 五⽉
Mrs. GREEN APPLE「DOME TOUR 2025 “BABEL no TOH」／ PMGA / ⽇本ステージ株式会社 箕輪 理博, 安居 宏記
サザンオールスターズ LIVE TOUR 2025 「THANK YOU SO MUCH!!」／ 株式会社シミズオクト ⾸藤 義宣, 阿部 徳和, 柳⽣ 千尋
⽮沢永吉「EIKICHI YAZAWA CONCERT TOUR「Do It！YAZAWA 2025」」／ 株式会社シミズオクト 宮粼 裕介, 堀 尚⼈, ⽚⼭ 亮⽃
▶最優秀ライブ照明スタッフ賞 in association with ⽇本舞台技術スタッフ団体連合会
Hey! Say! JUMP「DOME TOUR 2025-2026 S say」／ 株式会社共⽴ ⽶⾕ 耕志, 関根 崇雄 / 株式会社ピーシーライツ ⽔澤 みなみ
Mrs. GREEN APPLE「DOME TOUR 2025 “BABEL no TOH」／ 株式会社アンダーカラーデザイン 座間 拓也,
中村 亮介, 徳久 貴之
Official髭男dism「OFFICIAL HIGE DANDISM LIVE at STADIUM 2025」／ 株式会社SWB 澤邊 将志 / 株式会社ピーシーライツ ⼭本 優樹 / 株式会社クリエイティブ・アート･スィンク ⽚桐 健
サカナクション「SAKANAQUARIUM 2025 “怪獣”」／株式会社アカリセンター 本⽥ 祐介
⽮沢永吉「EIKICHI YAZAWA CONCERT TOUR「Do It！YAZAWA 2025」」／ライティングビッグワン株式会社 ⼤濱 貴司, 宇夫⽅ ⾰ / ⾦⽥ 美耶⼦
▶最優秀ライブ⾳響スタッフ賞 in association with ⽇本舞台技術スタッフ団体連合会
Mrs. GREEN APPLE「DOME TOUR 2025 “BABEL no TOH」／ デルタ⾳響株式会社 ⼩林 祐介, ⽵内 領太 / 株式会社エス・シー・アライアンス サウンドクラフトライブデザイン社 ⼟浦 陽平
Official髭男dism「OFFICIAL HIGE DANDISM LIVE at STADIUM 2025」／株式会社MSI JAPANエージェンシー/HITEC ⼭本 孝裕 / 株式会社TVS 河本 徹 / 古川 郁也
RADWIMPS「RADWIMPS 20th ANNIVERSARY LIVE TOUR」／ 有限会社ドラグフリー 岩⾒ 幸広 / 株式会社MSI JAPAN 東京 ⼤⽔ 愛貴, 下久保 智也
サカナクション「SAKANAQUARIUM 2025 “怪獣”」／株式会社アコースティック 佐々⽊ 幸⽣, ⼋⽊ 嘉⼰, 笠井 宏友
⽮沢永吉「EIKICHI YAZAWA CONCERT TOUR「Do It！YAZAWA 2025」」／ ヒビノ株式会社 ⽔沢 孝雄, 松粼 浩司, ⻄海 範恭
▶最優秀ミュージックビデオ作品賞
XG「GALA」 ／ MV Director：Cho Gi-Seok
Fujii Kaze「Hachikō」 ／ MV Director：MESS
サカナクション「怪獣」 ／ MV Director：⽥中裕介
アイナ・ジ・エンド「⾰命道中 - On The Way」 ／ MV Director：G2 YUKI TSUJIMOTO
Snow Man「カリスマックス」 ／ MV Director：Masaki Watanabe
▶最優秀劇中伴奏⾳楽賞(映画)
映画『岸辺露伴は動かない 懺悔室』 ／ 菊地成孔 / 新⾳楽制作⼯房
劇場先⾏版『機動戦⼠Gundam GQuuuuuuX -Beginning-』 ／ 照井順政 / 蓮尾理之
『国宝』 ／ 原摩利彦
劇場版『チェンソーマン レゼ篇』 ／ ⽜尾憲輔
映画『爆弾』 ／ Yaffle
▶最優秀劇中伴奏⾳楽賞(ドラマ)
NHK連続テレビ⼩説『あんぱん』 ／ 井筒昭雄
Netflixシリーズ「グラスハート」 ／ ⾼⽊正勝
⽇本テレビ系⽔曜ドラマ『ちはやふる−めぐり−』 ／ 横⼭克
NHK連続テレビ⼩説『ばけばけ』 ／ ⽜尾憲輔
⽇本テレビ系⽇曜ドラマ『ホットスポット』 ／ fox capture plan
TBS系 ⽇曜劇場「御上先⽣」 ／ 鷺巣詩郎
▶最優秀劇中伴奏⾳楽賞(アニメ)
オリジナルアニメ『LAZARUS ラザロ』 ／ Kamasi Washington / Bonobo / Floating Points
TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』 ／ 林ゆうき
アニメ『タコピーの原罪』 ／ 藤澤慶昌
TVアニメ『東島丹三郎は仮⾯ライダーになりたい』 ／ TeddyLoid (Altervoice)
TVアニメ『光が死んだ夏』 ／ 梅林太郎
TVアニメ『メダリスト』 ／ 林ゆうき
▶最優秀アートワーク賞 in association with ⽇本グラフィックデザイン協会
LUCKY TAPES「1991」 ／ 南景太
藤原さくら「Angel」 ／ 佐藤裕吾 / Nick Dahlen
⽥所あずさ「AZUSA TADOKORO 10th Anniversary Best Album Qe」 ／ 松⽥ 剛 / Yuji Watanabe
muque「DOPE!」 ／ Saiki Takahashi (釣部東京)
Dos Monos 「Dos Monos」 ／ 伊藤潤⼆
星野源「Gen」 ／ 藤⽥ 裕美 / 川島 ⼩⿃
TOMOO「LUCKY」 ／ Masaki Watanabe / Shuho Teramura
Balming Tiger 「Narani Narani (feat. 新しい学校のリーダーズ) 」 ／ ホン・チャンヒ/ イ・ジョンウク
ODD Foot Works「NO NAME DANCE」 ／mamy / Takao Iwasawa
Kvi Baba「Shout Out to Jesus」／ 佐々⽊ 俊 / 森 健⼈
亜⾨「SPRING」 ／ 亜⾨
サザンオールスターズ「THANK YOU SO MUCH」 ／ 尾沢早⾶ / フジイセイヤ
Hannah Warm「VIA」 ／ MAKO
KIRINJI「歌とギター」 ／ 五⽉⼥哲平
サカナクション「怪獣」 ／ 平林奈緒美 / Martin Holtkamp
アイナ・ジ・エンド「⾰命道中 - On The Way -」 ／ Shinya Hanafusa / Elizabeth Miyaji
⼥王蜂「強⽕」 ／ 平野哲央 / 森好弘
RIP SLYME「どON」 ／ ⾦⽥ 遼平
Lucky Kilimanjaro「フラワー」 ／ 吉川克 / 我喜屋位瑳務
MNNK Bro., Takashi Murakami & JP THE WAVY「ローズ・セラヴィ さりながら、死ぬのはいつも他⼈なり MNNK MADE」 ／ 村上 隆
▶グランプリエンジニア賞 in association with PMRAJ
岩代太郎「60th Sinfonia」より「The Red Cliff 2025」 ／ 深⽥ 晃(ミキシング・エンジニア)/⼭下 由美⼦(マスタリング・エンジニア)
柴⽥昌宜：指揮 陸上⾃衛隊中央⾳楽隊「陸上⾃衛隊中央⾳楽隊第173回定期演奏会」より「付喪神(つくもがみ)／ジョン・マッキー」 ／ 塩澤 利安(ミキシング・エンジニア)/佐藤 洋(マスタリング・エンジニア)
はらかなこ「映画「記憶の解凍」オリジナルサウンドトラック」より「⾟い記憶」 ／ ⽵⽥ 壮志(マスタリング・エンジニア)/中内茂治(ミキシング・エンジニア)
jjean「acclimation」より「TFL」／ 丸⼭ 武蔵(ミキシング＆マスタリング・エンジニア)
idom「配信シングル」より「No More」 ／ 瀧⼝ 博達(マスタリング・エンジニア)/志⽔清鷹(ミキシング・エンジニア)
星街すいせい「新星⽬録」より「ビビデバ」 ／ NNZN(ミキシング・エンジニア)
⽵内まりや「Precious Days」より「歌を贈ろう」／ 加藤 拓也(カッティング・エンジニア)/菊地 功(マスタリン株式会社グ・エンジニア)/橋本 茂昭(ミキシング・エンジニア)
井筒⾹奈江「窓の向こうに & Another Answer」より「⽵⽥の⼦守唄」／ 北村 勝敏(カッティング・エンジニア)
平⼿友梨奈「配信シングル」より「イニミニマイニモ」 ／ 中⼭ 太陽(ミキシング・エンジニア)
美空ひばり「美空ひばり The Eternal Songs」より「愛燦燦(あいさんさん)」 ／ 塩澤 利安(ミキシング・エンジニア)
▶学⽣クリエイター奨励賞 in association with 京都芸術⼤学
anna’s cradle ／ brooks
Crush ／ kohamo
Fight. ／ Haruta
ITADAKIMASU (feat. KVGGLV) ／OTAKE
Vague ／ BLOOD BOY
Wanna ／ NaUTS
哀悩 ／ mM7th
ガランの⼼ ／ ゼポナイカ
現代⾵刺歌 ／ 岬⼩次郎
⽺⽔ ／ 安⾒ゆうひ
▶ベスト・オブ・リスナーズチョイス：国内楽曲 powered by Spotify
BE CLASSIC ／ JO1
BOYZ ／ SixTONES
encore ／ Hey! Say! JUMP
Eureka ／ 星野源
Go in Blind (⽉狼) ／ &TEAM
GOD_i ／ Number_i
IRIS OUT ／ ⽶津⽞師
NINE LIVES ／ 超特急
Only You ／ MAZZEL
Prema ／ Fujii Kaze
Present ／ INI
Theater ／ King & Prince
UDAGAWA GENERATION ／ 櫻坂46
怪獣 ／ サカナクション
カリスマックス ／ Snow Man
クスシキ ／ Mrs. GREEN APPLE
好きすぎて滅！ ／ M!LK
ダーリン ／ Mrs. GREEN APPLE
はちゃめちゃわちゃライフ！ ／ FRUITS ZIPPER
夢中 ／ BE:FIRST
▶ベスト・オブ・リスナーズチョイス：海外楽曲 powered by Spotify
12 to 12 ／ sombr
Abracadabra ／ Lady Gaga
Almond Chocolate ／ ILLIT
Azizam ／ Ed Sheeran
CHANEL ／ Tyla
Count To Love ／ BOYNEXTDOOR
DAISIES ／ Justin Bieber
Dash ／ PLAVE
DIFFERENT ／ LE SSERAFIM
Don’t Say You Love Me ／ Jin
Drowning ／ WOODZ
ExtraL (feat. Doechii) ／ JENNIE, Doechii
EYES CLOSED ／ JISOO & ZAYN
GETCHA! (with Nic Cester, Jet, Chad Smith) - prod. Tom Morello ／ Thomas Raggi
Golden ／ HUNTR/X
Jealous Type ／ Doja Cat
JUMP ／ BLACKPINK
like JENNIE ／ JENNIE
Manchild ／ Sabrina Carpenter
Ma”t Ke”t No”i ／ Dương Domic
P Ramlee Saloma ／ Alpha
Shine On Me ／ ENHYPEN
Soda Pop ／ Saja Boys
SPAGHETTI (feat. j-hope of BTS) ／ LE SSERAFIM
Tears ／ Sabrina Carpenter
The Fate of Ophelia ／ Taylor Swift
THIS IS FOR ／ TWICE
THUNDER ／ SEVENTEEN
Zoo (From “Zootopia 2”) ／ Shakira
นครดารา ／ YOUNGOHM
▶最優秀アナログレコード・セールス特別賞
10 ／ Mrs. GREEN APPLE
Gen ／ 星野源
Melodies ／ ⼭下達郎
SONGS ／ SUGAR BABE
ハチミツ ／ スピッツ
▶リクエスト特別賞 推し活リクエスト・アーティスト・オブ・ザ・イヤー powered by USEN
BE:FIRST
Hiromitsu Kitayama
INI
JO1
ME:I
Number_i
SixTONES
Snow Man
嵐
櫻坂46
▶ラジオ特別賞 Radio Rising Artist of the Year
Hana Hope
Luv
Rol3ert
STARGLOW
ブランデー戦記
【『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』アワードウィーク】
『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』では、6⽉5⽇(⾦)〜6⽉13⽇(⼟)の授賞式に向けた期間をアワード開催ウィークとして、様々なアーティストのパフォーマンスを楽しむことのできるステージや、国内外の⾳楽業界関係者によるセミナーやショーケースを開催。このたび、アニメ⾳楽を特集するリスアニ！LIVE on TOKYO ANIME MUSIC HIGHLIGHTSや昨年も開催された演歌・歌謡曲ライブなど、さまざまなライブの詳細が決定した。各イベントの詳細は、『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』公式サイトで後⽇発表予定だ。
▶2026年6⽉5⽇(⾦)〜7⽇(日)
YouTube Music Weekend: MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Edition
昨年に引き続き、MAJ の各部⾨にノミネートされたアーティストが撮り下ろしライブ映像やミュージックビデオなどをプレミア公開する「YouTube Music Weekend: MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Edition」を開催。
▶2026年6⽉8⽇(⽉)
THE SUCCESSOR MAJ HIP HOP TRIBUTE
⾼⽊完、Zeebra、YZERR がプロデュース！ジャパニーズ・ヒップホップ 40 年以上の歴史を称えるセレモニー。
⽇時：2026年6⽉8⽇(⽉)17:30 開場 / 18:30開演 (20:30終演予定)
場所：Zepp DiverCity (TOKYO)
出演者：T-Pablow / STUTS / ￥ellow Bucks / MC TYSON / OZworld / DJ CHARI & DJ TATSUKI / RHYMESTER / キングギドラ / NITRO MICROPHONE UNDERGROUND and more…
▶2026年6⽉8⽇(⽉)・9⽇(⽕)・10⽇(⽔)
〜“NOT A SCENE. A STATEMENT. | WaJAZZ”〜 JAZZ NOT ONLY JAZZ in MAJ
DAY1 は⽯若駿が中⼼となりさまざまなゲストアーティストとセッションを繰り広げるライブ企画「JAZZ NOT ONLY JAZZ」のスピンオフ企画「JAZZ NOT ONLY JAZZin MAJ」を実施。DAY2は“ジャンルをクロスオーバーしながら拡⼤していくジャズ”をテーマに「JAZZ EXPANSION」と題したステージを展開。DAY3は“⽇本のジャズの歴史と、そこから拡張されていくジャズの可能性”をテーマとしたステージが届けられる。
⽇時：2026年6⽉8⽇(⽉)・9⽇(⽕)
1stステージ 開場16:00 開演17:00 2ndステージ 開場19:45 開演20:30
場所：Billboard Live TOKYO
DAY 1 出演者：⽯若駿 / 渡辺翔太 / マーティ・ホロベック
スペシャルゲスト：⽥島貴男(Original Love)/ ⼤橋トリオ
DAY 2 出演者：⿊⽥卓也(tp) / 松井秀太郎(tp) / 梅井美咲(p)
DAY 3 出演者：寺久保伶⽮ / Tenors In Chaos / 森⼭威男カルテット
▶2026年6⽉9⽇(⽕)
リスアニ！LIVE on TOKYO ANIME MUSIC HIGHLIGHTS
⽇本から世界に発信する、全曲⽣バンド演奏によるアニメ⾳楽フェス。
⽇時：2026年6⽉9⽇(⽕)18:00 開場 / 19:00 開演 (21:15 終演予定)
場所：TOYOTA ARENA TOKYO
出演者：アイドルマスター シャイニーカラーズ【コメティック】 / オーイシマサヨシ / TrySail / MyGO!!!!! / ラブライブ！サンシャイン!!【Guilty Kiss,Saint Snow】 / TeddyLoid(Special DJ SET)
▶2026年6⽉9⽇(⽕)
Billboard JAPAN | Spotify presents Women In Music - EQUAL STAGE
⼥性のエンパワメントを軸に、国内外で活躍する⼥性アーティスト達が共鳴する
ステージを展開。
⽇時：2026年6⽉9⽇(⽕)17:30 開場 / 18:30開演 (22:00終演予定)
場所：SGCホール有明
▶2026年6⽉10⽇(⽔)
A Tribute to EIICHI OHTAKI
MAJを象徴するアーティスト「SYMBOL OF MUSIC AWARDS JAPAN 2025」に選ばれた昨年のYELLOW MAGIC ORCHESTRA(YMO)に続き、今年は⼤滝詠⼀のトリビュート公演を編成。
⽇時：2026年6⽉10⽇(⽔)17:30 開場 / 18:30開演
場所：SGCホール有明
出演者：伊藤銀次/稲垣潤⼀/杉真理/鈴⽊茂/トータス松本(ウルフルズ)/野宮真貴/ハンバート ハンバート/藤井フミヤ/渡辺満⾥奈 ※50⾳順
NIAGARA’S CLUB BAND
井上鑑(⾳楽監督/Key) / 郄⽔健司(B) / 上原”ユカリ”裕(Ds) / 今剛(G) / ⼟⽅隆⾏(G)/ 三沢またろう(Per)…and more!
▶2026年6⽉11⽇(⽊)
Surf & Breeze ⾼中正義/ANRI
波にきらめく シティポップの楽園がここにある。
⽇時：2026 年 6 ⽉ 11 ⽇(⽊) 開演17:30 開演18:30(21:00終演予定)
場所：SGC ホール有明
出演者：⾼中正義 ／ ANRI
▶2026年6⽉11⽇(⽊)
演歌・歌謡曲LIVE [最優秀 演歌・歌謡曲 楽曲賞 授賞式]
当代きっての演歌・歌謡曲部⾨のトップアーティストによって珠⽟の名曲を歌い継ぐライブコンサート。併せて、最優秀演歌・歌謡曲楽曲賞のノミネート作品の紹介及び最優秀賞の発表、授賞式を開催。
⽇時：2026年6⽉11⽇(⽊)
場所：Zepp DiverCity (TOKYO)
放送：テレビ東京・BSテレ東(予定)
▶2026年6⽉11⽇(⽊)
Shibuya Sound Scramble 2026 TOKYO PLAYGROUND Stage
⽇時：2026年6⽉11⽇(⽊)18:00開場 / 18:45 開演
場所：Spotify O-nest
出演者：RIKI(台湾) / kiyu / 7co / PompadollS(順不同)
▶2026年6⽉11⽇(⽊)
Shibuya Sound Scramble 2026 Tokyo Calling Stage
⽇時：2026年6⽉11⽇(⽊)18:00開場 / 18:45 開演
場所：Spotify O-WEST
出演者：かりゆし58 / 四星球(スーシンチュウ) / 板⻭⽬ / Winningshot(韓国) / ジエンプティ(順不同)
▶2026年6⽉11⽇(⽊)
Shibuya Sound Scramble 2026 SONG BRIDGE Stage
⽇時：2026年6⽉11⽇(⽊)18:00開場 / 18:45 開演
場所：duo MUSIC EXCHANGE
▶2026年6⽉11⽇(⽊)・12⽇(⾦)
第23回東京国際ミュージック・マーケット(23rdTIMM)
国内外の⾳楽・エンタメ業界関係者によるネットワーキングの実施、ビジネスセミナー、ショーケースライブ等の実施
【「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」オフィシャルグッズ】
MUSIC AWARDS JAPAN 2026公式アイテムを2026年5⽉29⽇(⾦)よりECサイトにて販売開始します。また、2026 年 6 ⽉ 13 ⽇(⼟)の Grand Ceremony や 2026 年 6 ⽉ 5 ⽇(⾦)〜2026 年 6 ⽉ 13 ⽇(⼟)のアワードウィークでは、各ライブ会場での会場物販や⻘海・お台場エリアで展開しているトヨタ⾃動⾞株式会社の「e-Palette」を活⽤した『PALETTE MARCHE』でも販売を予定しています。
■『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』
開催日時：2026年6月13日(土)
※開催ウィーク：2026年6月5日(金)〜6月13日(土)
会場：TOYOTA ARENA TOKYO 他
放送：NHK総合にて生中継(Grand Ceremony)
協力 ：経済産業省、文化庁、日本貿易振興機構(ジェトロ)(予定)
後援 ：東京都、国際交流基金
公式サイト：https://www.musicawardsjapan.com/
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