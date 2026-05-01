⼀般社団法⼈カルチャーアンドエンタテインメント産業振興会(CEIPA)による国内最⼤規模の国際⾳楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』がノミネート作品を発表した。これに伴って最優秀作品を決定する最終投票が4月30日よりスタートとなった。

“世界とつながり、⾳楽の未来を灯す(ともす)。”をコンセプトとした『MUSIC AWARDS JAPAN』が発表したのは、63部⾨のノミネート作品／アーティスト。主要6部⾨では、最優秀楽曲賞100曲、最優秀アーティスト賞100アーティスト、最優秀アルバム賞100作品、最優秀ニュー・アーティスト賞50アーティスト、Best Global Hit from Japan100曲、最優秀アジア楽曲賞21曲の中から、各部⾨5つずつのノミネート作品／アーティストが決定した。

アーティスト・クリエイターをはじめとする⾳楽関係者によってノミネート作品の中から最優秀作品を決定する最終投票もスタート。その結果選ばれる最優秀作品と、その授賞式は6⽉13⽇(土)にTOYOTA ARENA TOKYOおよびSGCホール有明にて開催される。主要部⾨を表彰するGrand CeremonyはNHKにて⽣放送。その前に開催されるレッドカーペットはNHK BSにて、さらにSGCホール有明(東京ドリームパーク)で開催される主要部⾨以外を表彰するPremiere CeremonyはTOKYO MXにて放送される予定だ。

また、Premiere CeremonyおよびGrand Ceremonyの様⼦は、グローバルプロジェクトパートナーであるYouTubeにて全世界配信(※⼀部地域を除く)、ゴールドパートナーであるNTT ドコモの映像配信サービス Lemino、ABEMA、radiko でも⽣配信。さらにSpotifyやTikTok、X、YouTubeなどのSNSプラットフォームでもショートコンテンツが発信される。

なお、「ミュージックテック特別賞」は選考プロセスの⼀環である「Music Tech Start Up Pitch Japan 2026」の開催延期に伴い、本年の実施を⾒送ることとなったため、『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』は最優秀作品／アーティストが全77部⾨(※全77部⾨の中で、ノミネート発表のある部⾨は63部⾨)となる。

【ノミネート作品 -主要6部⾨-】※数字・アルファベット・五⼗⾳順

▶最優秀楽曲賞

Blue Jeans ／ HANA

IRIS OUT ／ ⽶津⽞師

怪獣 ／ サカナクション

⾰命道中 - On The Way ／ アイナ・ジ・エンド

好きすぎて滅！ ／ M!LK

▶最優秀アーティスト賞

Fujii Kaze

HANA

Mrs. GREEN APPLE

サカナクション

⽶津⽞師

▶最優秀ニュー・アーティスト賞

CANDY TUNE

HANA

luv

STARGLOW

ブランデー戦記

▶最優秀アルバム賞

10 ／ Mrs. GREEN APPLE

Dear Jubilee -RADWIMPS TRIBUTE- ／ Various Artists

Gen ／ 星野源

Prema ／ Fujii Kaze

THANK YOU SO MUCH ／ サザンオールスターズ

▶Best Global Hit From Japan

HYPNOTIZE ／ XG

IRIS OUT ／ ⽶津⽞師

JANE DOE ／ ⽶津⽞師, 宇多⽥ヒカル

ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids) ／ LiSA

うっせぇわ ／ Ado

▶最優秀アジア楽曲賞

[Indonesia] Tabola Bale ／ Silet Open Up

[Philippines] Multo ／ Cup of Joe

[South Korea] Dash ／ PLAVE

[South Korea] Drowning ／ WOODZ

[South Korea] Golden ／ HUNTR/X

【ノミネート作品 -その他の57部⾨-】

▶最優秀J-POP楽曲賞

IRIS OUT ／ ⽶津⽞師

JANE DOE ／ ⽶津⽞師, 宇多⽥ヒカル

⾰命道中 - On The Way ／ アイナ・ジ・エンド

ダーリン ／ Mrs. GREEN APPLE

ファンファーレ ／ ⽟置浩⼆

▶最優秀ロック楽曲賞

I ／ BUMP OF CHICKEN

Puppets Can’t Control You ／ ONE OK ROCK

TWILIGHT!!! ／ King Gnu

怪獣 ／ サカナクション

賜物 ／ RADWIMPS

▶最優秀ヒップホップ/ラップ楽曲賞

99 Steps (feat. Kohjiya, Hana Hope) ／ STUTS

doppelgänger ／ Creepy Nuts

Miss Luxury ／ YZERR, LANA, JP THE WAVY & \ellow Bucks

WORK HARD ／ ちゃんみな

どON ／ RIP SLYME

▶最優秀R&B/コンテンポラリー楽曲賞

Eureka ／ 星野源

Hachikō ／ Fujii Kaze

Mad Hope (feat.Louis Cole, Sam Gendel, Sam Wilkes) ／ 星野源

Mine or Yours ／ 宇多⽥ヒカル

MOVE ON ／ ⼭下達郎

Prema ／ Fujii Kaze

Star ／ 星野源

Whole of Flower ／ Suchmos

真っ⽩ ／ 藤井⾵▶▼最優秀R&B/コンテンポラリー楽曲賞

Eureka ／ 星野源

Hachikō ／ Fujii Kaze

Mad Hope (feat.Louis Cole, Sam Gendel, Sam Wilkes) ／ 星野源

Mine or Yours ／ 宇多⽥ヒカル

MOVE ON ／ ⼭下達郎

Prema ／ Fujii Kaze

Star ／ 星野源

Whole of Flower ／ Suchmos

真っ⽩ ／ 藤井⾵

▶最優秀オルタナティブ楽曲賞

Method ／ Kroi

⾚いワインに涙が・・・ ／ ブランデー戦記

紫陽花 ／ 離婚伝説

声 ／ ⽺⽂学

ファーストキス ／ 離婚伝説

笑ったり転んだり ／ ハンバート ハンバート

▶最優秀ダンス＆ボーカル楽曲賞(グループ/ソロ)

BAD LOVE ／ HANA

Blue Jeans ／ HANA

GALA ／ XG

GOD_i ／ Number_i

MILLION PLACES ／ XG

NON STOP ／ HANA

ROSE ／ HANA

Tiger ／ HANA

ノンフィクションズ ／ Da-iCE

夢中 ／ BE:FIRST

▶最優秀ボーイズアイドルカルチャー楽曲賞(グループ/ソロ)

Rock this Party ／ timelesz

Theater ／ King & Prince

愛のかたまり ／ DOMOTO

イイじゃん ／ M!LK

カリスマックス ／ Snow Man

好きすぎて滅！ ／ M!LK

▶最優秀ガールズアイドルカルチャー楽曲賞(グループ/ソロ)

愛♡スクリ〜ム！ ／ AiScReam

かがみ ／ FRUITS ZIPPER

キューにストップできません！ ／ CUTIE STREET

とくべチュ、して ／ ＝LOVE

はちゃめちゃわちゃライフ！ ／ FRUITS ZIPPER

盛れ!ミ・アモーレ ／ Juice=Juice

▶最優秀演歌・歌謡曲楽曲賞

Fun! Fun! Fun! ／ 新浜レオン

運命の夏 ／ ⾠⺒ゆうと

北の断崖 ／ ⼭内惠介

外せないピンキーリング ／ SHOW-WA

僕らの⼝笛 ／ SHOW-WA & MATSURI

▶最優秀インストゥルメンタル楽曲賞

A Light That Never Goes Out ／ Classy Moon

Elevator Lover ／ 関⼝シンゴ

Moon ／ Toshiki Soejima, Nahokimama

Stack Wave (feat. STUTS) ／ DJ Mitsu the Beats

神様のメロディ ／ Kan Sano

▶最優秀ダンス・エレクトロニック楽曲賞 in association with JDDA

Electricity (Karen Nyame KG Remix) ／ 宇多⽥ヒカル

Fallin’ feat. Neibiss ／ tofubeats

GALA ／ XG

more than words (Miso Extra Remix) ／ ⽺⽂学

otozure ／ iri

ウォーアイニー ／ ⽔曜⽇のカンパネラ

▶最優秀アニメ楽曲賞

IRIS OUT ／ ⽶津⽞師

JANE DOE ／ ⽶津⽞師, 宇多⽥ヒカル

怪獣 ／ サカナクション

⾰命道中 - On The Way ／ アイナ・ジ・エンド

はちゃめちゃわちゃライフ！ ／ FRUITS ZIPPER

▶最優秀ボーカロイドカルチャー楽曲賞

花弁、それにまつわる⾳声 ／ あばらや

匙ノ咒 ／ r-906

三不粘をエロい⽬で⾒るな ／ ⼭本

乳⾸なぞなぞ ／ ⼭本

ヒューマンビーイング ／ まらしぃ

幕を下ろそう、パレードへ ／ 海茶

▶最優秀クロスボーダー・コラボレーション楽曲賞

2 (feat. Lee Youngji) ／ 星野源 / Lee Youngji

DUET ／ ZICO, 幾⽥りら

Narani Narani (feat. 新しい学校のリーダーズ) ／ Balming Tiger / 新しい学校のリーダーズ

ReawakeR (feat.Felix of Stray Kids) ／ LiSA / Felix

Some Type Of Skin (Ft. ATARASHII GAKKO!) ／ AURORA / 新しい学校のリーダーズ

▶最優秀バイラル楽曲賞

愛♡スクリ〜ム！ ／ AiScReam

イイじゃん ／ M!LK

おつかれSUMMER ／ HALCALI

かわいいだけじゃだめですか？ ／ CUTIE STREET

好きすぎて滅！ ／ M!LK

倍倍FIGHT! ／ CANDY TUNE

▶最優秀リバイバル楽曲賞

Love so sweet ／ 嵐

イケナイ太陽 ／ ORANGE RANGE

シルエット ／ KANA-BOON

ロビンソン ／ スピッツ

若者のすべて ／ フジファブリック

▶最優秀ロングヒット楽曲賞

怪獣の花唄 ／ Vaundy

かわいいだけじゃだめですか？ ／ CUTIE STREET

倍倍FIGHT! ／ CANDY TUNE

満ちてゆく ／ 藤井 ⾵

ライラック ／ Mrs. GREEN APPLE

▶Best Japanese Song in Asia

AIZO／ King Gnu

IRIS OUT ／ ⽶津⽞師

JANE DOE ／ ⽶津⽞師, 宇多⽥ヒカル

Pretender ／ Official髭男dism

愛♡スクリ〜ム！ ／ AiScReam

▶Best Japanese Song in Europe

AIZO／ King Gnu

IRIS OUT ／ ⽶津⽞師

ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids) ／ LiSA

オトノケ ／ Creepy Nuts

⾰命道中 - On The Way ／ アイナ・ジ・エンド

▶Best Japanese Song in North America

AIZO／ King Gnu

IRIS OUT ／ ⽶津⽞師

It’s Going Down Now ／ Lotus Juice / Azumi Takahashi

Outlaws Get No Entry ／ 岩粼 琢

オトノケ ／ Creepy Nuts

▶Best Japanese Song in Latin America

IRIS OUT ／ ⽶津⽞師

The Lazy Song ／ DJ HASEBE

オトノケ ／ Creepy Nuts

⾰命道中 - On The Way ／ アイナ・ジ・エンド

真夜中のドア〜stay with me ／ 松原みき

▶最優秀海外ポップス楽曲賞

Abracadabra ／ Lady Gaga

Golden ／ HUNTR/X

Manchild ／ Sabrina Carpenter

The Fate of Ophelia ／ Taylor Swift

Zoo (From “Zootopia 2”) ／ Shakira

▶最優秀海外ロック楽曲賞

catch these fists ／ Wet Leg

My Only Angel ／ Aerosmith & YUNGBLUD

Red, White and Jersey ／ Bon Jovi

Smash It Like Belushi ／ Green Day

Up From the Bottom ／ LINKIN PARK

▶最優秀海外ヒップホップ／ラップ楽曲賞

Anxiety ／ Doechii

ExtraL (feat. Doechii) ／ JENNIE

KICK OUT ／ Travis Scott

NOKIA ／Drake

Stop Playing With Me ／ Tyler, The Creator

▶最優秀海外R&B／コンテンポラリー楽曲賞

CHANEL ／ Tyla

Cry For Me ／ The Weeknd

Jealous Type ／ Doja Cat

Play This Song (feat. Anderson .Paak) ／Mariah Carey

Upside Down (Candy Crush) ／ Thundercat

▶最優秀海外オルタナティブ楽曲賞

12 to 12 ／ sombr

Relationships ／ HAIM

Reliquia ／ ROSALÍA

Still Bad ／Lizzo

Take me back ／ HAIM

Tonight ／ PinkPantheress

▶最優秀K-POP楽曲賞

Almond Chocolate ／ ILLIT

DIFFERENT ／ LE SSERAFIM

JUMP ／ BLACKPINK

like JENNIE ／ JENNIE

THIS IS FOR ／ TWICE

▶最優秀J-POPアーティスト賞

Mrs. GREEN APPLE

Official髭男dism

Vaundy

ちゃんみな

⽶津⽞師

▶最優秀ロックバンド／ソロアーティスト賞

King Gnu

ONE OK ROCK

RADWIMPS

サカナクション

スピッツ

▶最優秀ヒップホップ／ラップアーティスト賞

Creepy Nuts

LANA

m-flo

RIP SLYME

STUTS

▶最優秀R&B／コンテンポラリーアーティスト賞

Fujii Kaze

宇多⽥ヒカル

久保⽥利伸

星野源

⼭下達郎

▶最優秀オルタナティブアーティスト賞

TOMOO

くるり

ハンバート ハンバート

⽺⽂学

離婚伝説

▶最優秀ダンス＆ボーカルアーティスト賞(グループ／ソロ)

BE:FIRST

HANA

NiziU

Number_i

XG

▶最優秀ボーイズアイドルカルチャーアーティスト賞(グループ／ソロ)

M!LK

SixTONES

Snow Man

timelesz

嵐

▶最優秀ガールズアイドルカルチャーアーティスト賞(グループ／ソロ)

CANDY TUNE

CUTIE STREET

FRUITS ZIPPER

超ときめき♡宣伝部

＝LOVE

▶最優秀デジタルカルチャーアーティスト賞

DECO*27

須⽥景凪 / バルーン

ハチ

柊マグネタイト

星街すいせい

▶最優秀K-POPアーティスト賞

BLACKPINK

BTS

LE SSERAFIM

Stray Kids

TWICE

▶最優秀DJ賞 in association with JDDA

DaBook

DJ KOCO aka SHIMOKITA

DJ TATSUKI

RISA TANIGUCHI

\ØU$UK€ \UK1MAT$U

▶最優秀ロングヒットアルバム賞

ANTENNA ／ Mrs. GREEN APPLE

HELP EVER HURT NEVER ／ 藤井 ⾵

LOST CORNER ／ ⽶津⽞師

LOVE ALL SERVE ALL ／ 藤井 ⾵

STRAY SHEEP ／ ⽶津⽞師

strobo ／ Vaundy

ハレンチ ／ ちゃんみな

▶最優秀ジャズアルバム賞

EVERYDAY ／ Takuya Kuroda(⿊⽥卓也)

HOPE FOR TOMORROW ／ 渡辺貞夫

Live at ALFIE “Temporal Cubic” ／ Shun Ishiwaka(⽯若駿)

OUT THERE ／ 上原ひろみ Hiromi’s Sonicwonder

Tokyo Quartet ／ 井上銘

TRUE BLUE ／ CASIOPEA

▶最優秀クラシックアルバム賞

COLORS [New Edition] ／ フジコ・ヘミング

Joe Hisaishi Conducts ／ 久⽯譲

THE BEST OF 35 YEARS ／ 葉加瀬太郎

エターナル・ファンタジー ／ 村治佳織

辻󠄀井伸⾏ / ヴェルビエ⾳楽祭デビュー・リサイタル ／ 辻井伸⾏

▶最優秀サウンドトラックアルバム賞

CHAINSAW MAN THE MOVIE: REZE ARC original soundtrack -summer’s end- ／ ⽜尾憲輔

『機動戦⼠Gundam GQuuuuuuX』オリジナルサウンドトラック ／ 照井順政, 蓮尾理之

「⻤滅の刃」⼑鍛冶の⾥編オリジナルサウンドトラック ／ 梶浦由記 / 椎名 豪

国宝 オリジナル・サウンドトラック ／ 原摩利彦

名探偵コナン『隻眼の残像(フラッシュバック)』オリジナル・サウンドトラック ／ 菅野祐悟

▶最優秀ライブ美術⼤道具賞 in association with ⽇本舞台技術スタッフ団体連合会

Hey! Say! JUMP「DOME TOUR 2025-2026 S say」／ 株式会社シミズオクト 宇野 茜, ⼩島 昇⼆, 栗⼭ 太⼀

MAN WITH A MISSION「MAN WITH A “15th”. MISSION PLAY WHAT U WANT TOUR 2025」／ 株式会社シミズオクト 梅野 欣也, 佐藤 誠, ⽥島 五⽉

Mrs. GREEN APPLE「DOME TOUR 2025 “BABEL no TOH」／ PMGA / ⽇本ステージ株式会社 箕輪 理博, 安居 宏記

サザンオールスターズ LIVE TOUR 2025 「THANK YOU SO MUCH!!」／ 株式会社シミズオクト ⾸藤 義宣, 阿部 徳和, 柳⽣ 千尋

⽮沢永吉「EIKICHI YAZAWA CONCERT TOUR「Do It！YAZAWA 2025」」／ 株式会社シミズオクト 宮粼 裕介, 堀 尚⼈, ⽚⼭ 亮⽃

▶最優秀ライブ照明スタッフ賞 in association with ⽇本舞台技術スタッフ団体連合会

Hey! Say! JUMP「DOME TOUR 2025-2026 S say」／ 株式会社共⽴ ⽶⾕ 耕志, 関根 崇雄 / 株式会社ピーシーライツ ⽔澤 みなみ

Mrs. GREEN APPLE「DOME TOUR 2025 “BABEL no TOH」／ 株式会社アンダーカラーデザイン 座間 拓也,

中村 亮介, 徳久 貴之

Official髭男dism「OFFICIAL HIGE DANDISM LIVE at STADIUM 2025」／ 株式会社SWB 澤邊 将志 / 株式会社ピーシーライツ ⼭本 優樹 / 株式会社クリエイティブ・アート･スィンク ⽚桐 健

サカナクション「SAKANAQUARIUM 2025 “怪獣”」／株式会社アカリセンター 本⽥ 祐介

⽮沢永吉「EIKICHI YAZAWA CONCERT TOUR「Do It！YAZAWA 2025」」／ライティングビッグワン株式会社 ⼤濱 貴司, 宇夫⽅ ⾰ / ⾦⽥ 美耶⼦

▶最優秀ライブ⾳響スタッフ賞 in association with ⽇本舞台技術スタッフ団体連合会

Mrs. GREEN APPLE「DOME TOUR 2025 “BABEL no TOH」／ デルタ⾳響株式会社 ⼩林 祐介, ⽵内 領太 / 株式会社エス・シー・アライアンス サウンドクラフトライブデザイン社 ⼟浦 陽平

Official髭男dism「OFFICIAL HIGE DANDISM LIVE at STADIUM 2025」／株式会社MSI JAPANエージェンシー/HITEC ⼭本 孝裕 / 株式会社TVS 河本 徹 / 古川 郁也

RADWIMPS「RADWIMPS 20th ANNIVERSARY LIVE TOUR」／ 有限会社ドラグフリー 岩⾒ 幸広 / 株式会社MSI JAPAN 東京 ⼤⽔ 愛貴, 下久保 智也

サカナクション「SAKANAQUARIUM 2025 “怪獣”」／株式会社アコースティック 佐々⽊ 幸⽣, ⼋⽊ 嘉⼰, 笠井 宏友

⽮沢永吉「EIKICHI YAZAWA CONCERT TOUR「Do It！YAZAWA 2025」」／ ヒビノ株式会社 ⽔沢 孝雄, 松粼 浩司, ⻄海 範恭

▶最優秀ミュージックビデオ作品賞

XG「GALA」 ／ MV Director：Cho Gi-Seok

Fujii Kaze「Hachikō」 ／ MV Director：MESS

サカナクション「怪獣」 ／ MV Director：⽥中裕介

アイナ・ジ・エンド「⾰命道中 - On The Way」 ／ MV Director：G2 YUKI TSUJIMOTO

Snow Man「カリスマックス」 ／ MV Director：Masaki Watanabe

▶最優秀劇中伴奏⾳楽賞(映画)

映画『岸辺露伴は動かない 懺悔室』 ／ 菊地成孔 / 新⾳楽制作⼯房

劇場先⾏版『機動戦⼠Gundam GQuuuuuuX -Beginning-』 ／ 照井順政 / 蓮尾理之

『国宝』 ／ 原摩利彦

劇場版『チェンソーマン レゼ篇』 ／ ⽜尾憲輔

映画『爆弾』 ／ Yaffle

▶最優秀劇中伴奏⾳楽賞(ドラマ)

NHK連続テレビ⼩説『あんぱん』 ／ 井筒昭雄

Netflixシリーズ「グラスハート」 ／ ⾼⽊正勝

⽇本テレビ系⽔曜ドラマ『ちはやふる−めぐり−』 ／ 横⼭克

NHK連続テレビ⼩説『ばけばけ』 ／ ⽜尾憲輔

⽇本テレビ系⽇曜ドラマ『ホットスポット』 ／ fox capture plan

TBS系 ⽇曜劇場「御上先⽣」 ／ 鷺巣詩郎

▶最優秀劇中伴奏⾳楽賞(アニメ)

オリジナルアニメ『LAZARUS ラザロ』 ／ Kamasi Washington / Bonobo / Floating Points

TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』 ／ 林ゆうき

アニメ『タコピーの原罪』 ／ 藤澤慶昌

TVアニメ『東島丹三郎は仮⾯ライダーになりたい』 ／ TeddyLoid (Altervoice)

TVアニメ『光が死んだ夏』 ／ 梅林太郎

TVアニメ『メダリスト』 ／ 林ゆうき

▶最優秀アートワーク賞 in association with ⽇本グラフィックデザイン協会

LUCKY TAPES「1991」 ／ 南景太

藤原さくら「Angel」 ／ 佐藤裕吾 / Nick Dahlen

⽥所あずさ「AZUSA TADOKORO 10th Anniversary Best Album Qe」 ／ 松⽥ 剛 / Yuji Watanabe

muque「DOPE!」 ／ Saiki Takahashi (釣部東京)

Dos Monos 「Dos Monos」 ／ 伊藤潤⼆

星野源「Gen」 ／ 藤⽥ 裕美 / 川島 ⼩⿃

TOMOO「LUCKY」 ／ Masaki Watanabe / Shuho Teramura

Balming Tiger 「Narani Narani (feat. 新しい学校のリーダーズ) 」 ／ ホン・チャンヒ/ イ・ジョンウク

ODD Foot Works「NO NAME DANCE」 ／mamy / Takao Iwasawa

Kvi Baba「Shout Out to Jesus」／ 佐々⽊ 俊 / 森 健⼈

亜⾨「SPRING」 ／ 亜⾨

サザンオールスターズ「THANK YOU SO MUCH」 ／ 尾沢早⾶ / フジイセイヤ

Hannah Warm「VIA」 ／ MAKO

KIRINJI「歌とギター」 ／ 五⽉⼥哲平

サカナクション「怪獣」 ／ 平林奈緒美 / Martin Holtkamp

アイナ・ジ・エンド「⾰命道中 - On The Way -」 ／ Shinya Hanafusa / Elizabeth Miyaji

⼥王蜂「強⽕」 ／ 平野哲央 / 森好弘

RIP SLYME「どON」 ／ ⾦⽥ 遼平

Lucky Kilimanjaro「フラワー」 ／ 吉川克 / 我喜屋位瑳務

MNNK Bro., Takashi Murakami & JP THE WAVY「ローズ・セラヴィ さりながら、死ぬのはいつも他⼈なり MNNK MADE」 ／ 村上 隆

▶グランプリエンジニア賞 in association with PMRAJ

岩代太郎「60th Sinfonia」より「The Red Cliff 2025」 ／ 深⽥ 晃(ミキシング・エンジニア)/⼭下 由美⼦(マスタリング・エンジニア)

柴⽥昌宜：指揮 陸上⾃衛隊中央⾳楽隊「陸上⾃衛隊中央⾳楽隊第173回定期演奏会」より「付喪神(つくもがみ)／ジョン・マッキー」 ／ 塩澤 利安(ミキシング・エンジニア)/佐藤 洋(マスタリング・エンジニア)

はらかなこ「映画「記憶の解凍」オリジナルサウンドトラック」より「⾟い記憶」 ／ ⽵⽥ 壮志(マスタリング・エンジニア)/中内茂治(ミキシング・エンジニア)

jjean「acclimation」より「TFL」／ 丸⼭ 武蔵(ミキシング＆マスタリング・エンジニア)

idom「配信シングル」より「No More」 ／ 瀧⼝ 博達(マスタリング・エンジニア)/志⽔清鷹(ミキシング・エンジニア)

星街すいせい「新星⽬録」より「ビビデバ」 ／ NNZN(ミキシング・エンジニア)

⽵内まりや「Precious Days」より「歌を贈ろう」／ 加藤 拓也(カッティング・エンジニア)/菊地 功(マスタリン株式会社グ・エンジニア)/橋本 茂昭(ミキシング・エンジニア)

井筒⾹奈江「窓の向こうに & Another Answer」より「⽵⽥の⼦守唄」／ 北村 勝敏(カッティング・エンジニア)

平⼿友梨奈「配信シングル」より「イニミニマイニモ」 ／ 中⼭ 太陽(ミキシング・エンジニア)

美空ひばり「美空ひばり The Eternal Songs」より「愛燦燦(あいさんさん)」 ／ 塩澤 利安(ミキシング・エンジニア)

▶学⽣クリエイター奨励賞 in association with 京都芸術⼤学

anna’s cradle ／ brooks

Crush ／ kohamo

Fight. ／ Haruta

ITADAKIMASU (feat. KVGGLV) ／OTAKE

Vague ／ BLOOD BOY

Wanna ／ NaUTS

哀悩 ／ mM7th

ガランの⼼ ／ ゼポナイカ

現代⾵刺歌 ／ 岬⼩次郎

⽺⽔ ／ 安⾒ゆうひ

▶ベスト・オブ・リスナーズチョイス：国内楽曲 powered by Spotify

BE CLASSIC ／ JO1

BOYZ ／ SixTONES

encore ／ Hey! Say! JUMP

Eureka ／ 星野源

Go in Blind (⽉狼) ／ &TEAM

GOD_i ／ Number_i

IRIS OUT ／ ⽶津⽞師

NINE LIVES ／ 超特急

Only You ／ MAZZEL

Prema ／ Fujii Kaze

Present ／ INI

Theater ／ King & Prince

UDAGAWA GENERATION ／ 櫻坂46

怪獣 ／ サカナクション

カリスマックス ／ Snow Man

クスシキ ／ Mrs. GREEN APPLE

好きすぎて滅！ ／ M!LK

ダーリン ／ Mrs. GREEN APPLE

はちゃめちゃわちゃライフ！ ／ FRUITS ZIPPER

夢中 ／ BE:FIRST

▶ベスト・オブ・リスナーズチョイス：海外楽曲 powered by Spotify

12 to 12 ／ sombr

Abracadabra ／ Lady Gaga

Almond Chocolate ／ ILLIT

Azizam ／ Ed Sheeran

CHANEL ／ Tyla

Count To Love ／ BOYNEXTDOOR

DAISIES ／ Justin Bieber

Dash ／ PLAVE

DIFFERENT ／ LE SSERAFIM

Don’t Say You Love Me ／ Jin

Drowning ／ WOODZ

ExtraL (feat. Doechii) ／ JENNIE, Doechii

EYES CLOSED ／ JISOO & ZAYN

GETCHA! (with Nic Cester, Jet, Chad Smith) - prod. Tom Morello ／ Thomas Raggi

Golden ／ HUNTR/X

Jealous Type ／ Doja Cat

JUMP ／ BLACKPINK

like JENNIE ／ JENNIE

Manchild ／ Sabrina Carpenter

Ma”t Ke”t No”i ／ Dương Domic

P Ramlee Saloma ／ Alpha

Shine On Me ／ ENHYPEN

Soda Pop ／ Saja Boys

SPAGHETTI (feat. j-hope of BTS) ／ LE SSERAFIM

Tears ／ Sabrina Carpenter

The Fate of Ophelia ／ Taylor Swift

THIS IS FOR ／ TWICE

THUNDER ／ SEVENTEEN

Zoo (From “Zootopia 2”) ／ Shakira

นครดารา ／ YOUNGOHM

▶最優秀アナログレコード・セールス特別賞

10 ／ Mrs. GREEN APPLE

Gen ／ 星野源

Melodies ／ ⼭下達郎

SONGS ／ SUGAR BABE

ハチミツ ／ スピッツ

▶リクエスト特別賞 推し活リクエスト・アーティスト・オブ・ザ・イヤー powered by USEN

BE:FIRST

Hiromitsu Kitayama

INI

JO1

ME:I

Number_i

SixTONES

Snow Man

嵐

櫻坂46

▶ラジオ特別賞 Radio Rising Artist of the Year

Hana Hope

Luv

Rol3ert

STARGLOW

ブランデー戦記

【『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』アワードウィーク】

『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』では、6⽉5⽇(⾦)〜6⽉13⽇(⼟)の授賞式に向けた期間をアワード開催ウィークとして、様々なアーティストのパフォーマンスを楽しむことのできるステージや、国内外の⾳楽業界関係者によるセミナーやショーケースを開催。このたび、アニメ⾳楽を特集するリスアニ！LIVE on TOKYO ANIME MUSIC HIGHLIGHTSや昨年も開催された演歌・歌謡曲ライブなど、さまざまなライブの詳細が決定した。各イベントの詳細は、『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』公式サイトで後⽇発表予定だ。

▶2026年6⽉5⽇(⾦)〜7⽇(日)

YouTube Music Weekend: MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Edition

昨年に引き続き、MAJ の各部⾨にノミネートされたアーティストが撮り下ろしライブ映像やミュージックビデオなどをプレミア公開する「YouTube Music Weekend: MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Edition」を開催。

▶2026年6⽉8⽇(⽉)

THE SUCCESSOR MAJ HIP HOP TRIBUTE

⾼⽊完、Zeebra、YZERR がプロデュース！ジャパニーズ・ヒップホップ 40 年以上の歴史を称えるセレモニー。

⽇時：2026年6⽉8⽇(⽉)17:30 開場 / 18:30開演 (20:30終演予定)

場所：Zepp DiverCity (TOKYO)

出演者：T-Pablow / STUTS / ￥ellow Bucks / MC TYSON / OZworld / DJ CHARI & DJ TATSUKI / RHYMESTER / キングギドラ / NITRO MICROPHONE UNDERGROUND and more…

▶2026年6⽉8⽇(⽉)・9⽇(⽕)・10⽇(⽔)

〜“NOT A SCENE. A STATEMENT. | WaJAZZ”〜 JAZZ NOT ONLY JAZZ in MAJ

DAY1 は⽯若駿が中⼼となりさまざまなゲストアーティストとセッションを繰り広げるライブ企画「JAZZ NOT ONLY JAZZ」のスピンオフ企画「JAZZ NOT ONLY JAZZin MAJ」を実施。DAY2は“ジャンルをクロスオーバーしながら拡⼤していくジャズ”をテーマに「JAZZ EXPANSION」と題したステージを展開。DAY3は“⽇本のジャズの歴史と、そこから拡張されていくジャズの可能性”をテーマとしたステージが届けられる。

⽇時：2026年6⽉8⽇(⽉)・9⽇(⽕)

1stステージ 開場16:00 開演17:00 2ndステージ 開場19:45 開演20:30

場所：Billboard Live TOKYO

DAY 1 出演者：⽯若駿 / 渡辺翔太 / マーティ・ホロベック

スペシャルゲスト：⽥島貴男(Original Love)/ ⼤橋トリオ

DAY 2 出演者：⿊⽥卓也(tp) / 松井秀太郎(tp) / 梅井美咲(p)

DAY 3 出演者：寺久保伶⽮ / Tenors In Chaos / 森⼭威男カルテット

▶2026年6⽉9⽇(⽕)

リスアニ！LIVE on TOKYO ANIME MUSIC HIGHLIGHTS

⽇本から世界に発信する、全曲⽣バンド演奏によるアニメ⾳楽フェス。

⽇時：2026年6⽉9⽇(⽕)18:00 開場 / 19:00 開演 (21:15 終演予定)

場所：TOYOTA ARENA TOKYO

出演者：アイドルマスター シャイニーカラーズ【コメティック】 / オーイシマサヨシ / TrySail / MyGO!!!!! / ラブライブ！サンシャイン!!【Guilty Kiss,Saint Snow】 / TeddyLoid(Special DJ SET)

▶2026年6⽉9⽇(⽕)

Billboard JAPAN | Spotify presents Women In Music - EQUAL STAGE

⼥性のエンパワメントを軸に、国内外で活躍する⼥性アーティスト達が共鳴する

ステージを展開。

⽇時：2026年6⽉9⽇(⽕)17:30 開場 / 18:30開演 (22:00終演予定)

場所：SGCホール有明

▶2026年6⽉10⽇(⽔)

A Tribute to EIICHI OHTAKI

MAJを象徴するアーティスト「SYMBOL OF MUSIC AWARDS JAPAN 2025」に選ばれた昨年のYELLOW MAGIC ORCHESTRA(YMO)に続き、今年は⼤滝詠⼀のトリビュート公演を編成。

⽇時：2026年6⽉10⽇(⽔)17:30 開場 / 18:30開演

場所：SGCホール有明

出演者：伊藤銀次/稲垣潤⼀/杉真理/鈴⽊茂/トータス松本(ウルフルズ)/野宮真貴/ハンバート ハンバート/藤井フミヤ/渡辺満⾥奈 ※50⾳順

NIAGARA’S CLUB BAND

井上鑑(⾳楽監督/Key) / 郄⽔健司(B) / 上原”ユカリ”裕(Ds) / 今剛(G) / ⼟⽅隆⾏(G)/ 三沢またろう(Per)…and more!

▶2026年6⽉11⽇(⽊)

Surf & Breeze ⾼中正義/ANRI

波にきらめく シティポップの楽園がここにある。

⽇時：2026 年 6 ⽉ 11 ⽇(⽊) 開演17:30 開演18:30(21:00終演予定)

場所：SGC ホール有明

出演者：⾼中正義 ／ ANRI

▶2026年6⽉11⽇(⽊)

演歌・歌謡曲LIVE [最優秀 演歌・歌謡曲 楽曲賞 授賞式]

当代きっての演歌・歌謡曲部⾨のトップアーティストによって珠⽟の名曲を歌い継ぐライブコンサート。併せて、最優秀演歌・歌謡曲楽曲賞のノミネート作品の紹介及び最優秀賞の発表、授賞式を開催。

⽇時：2026年6⽉11⽇(⽊)

場所：Zepp DiverCity (TOKYO)

放送：テレビ東京・BSテレ東(予定)

▶2026年6⽉11⽇(⽊)

Shibuya Sound Scramble 2026 TOKYO PLAYGROUND Stage

⽇時：2026年6⽉11⽇(⽊)18:00開場 / 18:45 開演

場所：Spotify O-nest

出演者：RIKI(台湾) / kiyu / 7co / PompadollS(順不同)

▶2026年6⽉11⽇(⽊)

Shibuya Sound Scramble 2026 Tokyo Calling Stage

⽇時：2026年6⽉11⽇(⽊)18:00開場 / 18:45 開演

場所：Spotify O-WEST

出演者：かりゆし58 / 四星球(スーシンチュウ) / 板⻭⽬ / Winningshot(韓国) / ジエンプティ(順不同)

▶2026年6⽉11⽇(⽊)

Shibuya Sound Scramble 2026 SONG BRIDGE Stage

⽇時：2026年6⽉11⽇(⽊)18:00開場 / 18:45 開演

場所：duo MUSIC EXCHANGE

▶2026年6⽉11⽇(⽊)・12⽇(⾦)

第23回東京国際ミュージック・マーケット(23rdTIMM)

国内外の⾳楽・エンタメ業界関係者によるネットワーキングの実施、ビジネスセミナー、ショーケースライブ等の実施

【「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」オフィシャルグッズ】

MUSIC AWARDS JAPAN 2026公式アイテムを2026年5⽉29⽇(⾦)よりECサイトにて販売開始します。また、2026 年 6 ⽉ 13 ⽇(⼟)の Grand Ceremony や 2026 年 6 ⽉ 5 ⽇(⾦)〜2026 年 6 ⽉ 13 ⽇(⼟)のアワードウィークでは、各ライブ会場での会場物販や⻘海・お台場エリアで展開しているトヨタ⾃動⾞株式会社の「e-Palette」を活⽤した『PALETTE MARCHE』でも販売を予定しています。

■『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』

開催日時：2026年6月13日(土)

※開催ウィーク：2026年6月5日(金)〜6月13日(土)

会場：TOYOTA ARENA TOKYO 他

放送：NHK総合にて生中継(Grand Ceremony)

協力 ：経済産業省、文化庁、日本貿易振興機構(ジェトロ)(予定)

後援 ：東京都、国際交流基金

公式サイト：https://www.musicawardsjapan.com/