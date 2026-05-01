不安なのは「固定」しようとするから？ 易経が教える「変化こそが日常」という真理【眠れなくなるほど面白い 図解 易経】

易経は変化の兆しを読み取るための書物

易経では変化こそが常態

私たちはつい、物事が安定した状態で続くことを期待してしまいます。うまくいっている状況はこのまま保ちたいですし、不安な状況は早く終わってほしいと考えるものです。しかし、易経はそもそも「世界は安定したままではいられない」という前提に立っています。

易経の世界観では、自然も社会も、人の運命さえも、常に動き続けています。よい状態はやがて揺らぎ、悪い状況もいずれ姿を変えるでしょう。変化は例外的な出来事ではなく、世界の基本的な性質だと考えられていたのです。そのため、現状を固定的に捉えること自体が、すでに危うい判断につながるとされました。

易経の占いが重視するのも、「いまはどうなっているか」だけではありません。「この流れはどこへ向かいやすいのか」「変わるとしたらどの部分か」という点に目が向けられます。大切なのは、結果そのものよりも、変化の兆しをどう読み取るかでした。

このように、易経は物事を固定した状態として見るのではなく、変化の途中にあるものとして捉える考え方を基盤にしています。いまがどんな状況であっても、それは流れの一部にすぎません。その前提に立つことで、人は目先の結果に振り回されず、変わりゆく状況のなかで取るべき行動を考えられるようになるでしょう。

世界はとどまることなく変わり続ける

世界は安定した状態にとどまるとは限りません。立場や関係、周囲の環境といった条件が変化し続けています。

易経は変化に注目する

易経では、条件が変わりはじめる部分に目を向けます。小さな兆しを手がかりに、現状とこれからの流れを捉えるのです。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 易経』監修：湯浅邦弘

【監修者情報】

湯浅 邦弘（ゆあさ・くにひろ）

1957年、島根県生まれ。中国哲学・思想史研究者。大阪大学名誉教授、立命館大学 白川静記念東洋文字文化研究所教授。専門は中国古代思想史。先秦から漢代にかけての思想を、文献資料や新出土史料をもとに読み解く研究で知られる。著書に『中国思想の基礎知識』(青弓社)、『諸子百家 儒家・墨家・道家・法家・兵家』(中公新書)、『中国古典の生かし方――仕事と人生の質を高める60の名言』(NHK出版新書)などがある。