今回は、離婚後、最愛の娘と会えなくなったエピソードを紹介します。

離婚後、寂しさに耐え切れず…

「ある日妻に、突然『あんたとは一緒にやっていくのは無理だから離婚して』と言われ、妻は3歳の娘と一緒に家を出ていきました。

実は俺はギャンブルが好きで、そのせいで借金があり、妻にこれまで肩代わりしてもらっていました。しかし離婚後はその借金を返す羽目になっただけではなく、妻に養育費を払っているので、生活が本当に苦しいです。

そしてひとりでの生活が始まりましたが、これまで家事をしたこともないし、大変です。それに何より妻と娘が恋しくて……。

そこで寂しさに耐え切れなくなった俺は妻に電話し、娘と話そうとしましたが、娘には『パパとはお話ししたくない……』とそっけなく言われ、また娘が面会を拒絶しているとかで、会うこともできなくなりました」（体験者：30代男性・会社員／回答時期：2025年4月）

▽ この男性はこれまでかなり、金銭面で元妻に迷惑をかけていたようです。元妻としても、もうこの男性とは関わりたくないというのが本音でしょうね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。