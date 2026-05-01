100均のこれ驚いたわ！ファスナーを開けると…？ブランド品の1／3以下で買えるペンケース

ブランド品だと1,000円以上の価格で販売されている、ある機能を持つ便利なペンケース。なんと、ダイソーでも似たペンケースが300円で売られていました！ファスナーを開けると、あるものに変身してしまう驚きのアイテム。使い心地も抜群ですよ！お得なだけでなく実用性もバッチリなペンケースを、早速ご紹介します。

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商品情報

商品名：ペンケース（スタンド、モノトーン）

価格：￥330（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480468990

省スペースで使える！スタンドに変身するペンケースをダイソーで発見

今回ご紹介するのは、ダイソーの文具売り場で見つけた『ペンケース（スタンド、モノトーン）』。狭い場所でも使いやすい、機能的なペンケースです。

価格は330円（税込）。ブランド品の似た機能を持つペンケースだと1,000円以上しますが、こちらなら約1／3以下の価格で買えてお得です！

落ち着いたモノトーンで大人が使いやすい、布製のペンケースです。300円商品らしく作りはしっかりしていますが、わずかに糸の飛び出しがある場合も見受けられるので、気になる場合は少し整えるだけで、よりクオリティ高く見せることができます。

持ち運び時はスリムなポーチ型、使用時は安定感のあるスタンド型として使えるのが最大の特徴です。ファスナーを開けて手前側を折り返すことで、ペンスタンドに変身！

中身がパッと見渡しやすくなり、必要なペンをすぐに取り出せます。

立てて使えるので、ノートやPCで埋まりがちな狭いデスクでも場所を取らず、作業スペースを広く確保できます。

また、底面にしっかりとした板が入っているため、ペンをたくさん入れても倒れにくく、自立した状態で安定します。

メインポケットには、ペンをたっぷり収納可能。メッシュポケットには、消しゴム、付箋、クリップなどの小物を分けて収納でき、中で迷子になりません。

外側にもファスナーポケットがあり、よく使うアイテムを入れておくのにぴったり！AirPodsなどのガジェットや小物の収納に便利です。

文房具だけでなく、充電ケーブルやモバイルバッテリーなどをまとめるためのポーチとして使うのもおすすめですよ。

今回は、ダイソーの『ペンケース（スタンド、モノトーン）』をご紹介しました。

高いペンケースを買う代わりに、浮いたお金で可愛い文具も買い足せてお得です！気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。