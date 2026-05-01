「ヤクルト２−１０阪神」（３０日、神宮球場）

阪神が今季最多１６安打１０得点で２位ヤクルトに２連勝としてゲーム差を１に広げた。今季初登板初先発の西勇輝投手（３５）が５回４安打２失点で２０２４年８月２１日・ヤクルト戦以来６１７日ぶりの白星を手にした。打線は初回に５連打で３点を奪うと三回には女房役、伏見寅威捕手（３５）のタイムリーで加点。６−２七回には佐藤輝明内野手（２７）の７号ソロなどで突き放した。

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目を覚ますと毎朝、表情が歪んだ。昨年の春先に発症した、右膝内側側副靱帯の変性。西勇は「歩くのも、朝ベッドから起きる時も痛かった。アクセルもね」。右足を適度な角度に曲げた状態を保つ運転中も、つらさがあった。

日常生活に支障がなくなったのは２カ月後。ただ、“元の自分”ではなかった。「自分の感覚から、程遠くなってしまった感覚があった。痛みを避けた投げ方をしていて、いい球もいかなかった」と葛藤を続けた。

プロ３年目の２０１１年から２４年まで、１４年間も開幕ローテを守ってきた実力者が初の長期離脱を経験。「１４年間投げてきたものがあったのに、右膝内側の痛みだけで、こんなに回復するのが難しい、こんなに繊細なモノだったとは分からなかった」ともがいた。焦る気持ちと戦いながら、復帰への道を模索。「１軍に上がりたい一心やったけど『そうじゃないな』と」と原点回帰を掲げて歩みを進めた。その過程で貫いた姿勢がある。

キャンプ中から頻繁に「丁寧にやる」と繰り返してきた。しっかりやっていく、頑張る、という言い回しではないのが気になった。計１０００球ほど投げ込む２月。「『今日はこれぐらいでいい』となるのが心理。反復練習で雑になってしまいそうな時もあるけど、１球たりとも欠けたくなかった。全部、丁寧にやらないと（感覚は）戻らないと思ってたからね」。活路を見いだすには、目の前の１球に心血を注ぐしかなかった。

４月上旬には「やっと７割ぐらいに戻ってきた」と少し明るいトーンで現状を明かしてくれた。「キャンプ中、一球一球丁寧にしてなかったら、まだ４割だったかもしれない。だから丁寧にやるのが大事やった」。一切の妥協を排除した取り組みの先には、最高の笑顔が待っていた。（デイリースポーツ・向亮祐）