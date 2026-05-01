腰までざっくりと…LE SSERAFIM・ウンチェ、透け透けコルセットから“美くびれ”あらわ「眼福です」

LE SSERAFIMのウンチェが、大人びた表情でファンを魅了した。

ウンチェは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

【写真】腰までざっくりと…ウンチェ、“透けコルセット”衣装

公開された写真には、音楽番組のステージ衣装をまとったウンチェの姿が収められている。

ウンチェは、腰回りに大胆なカッティングが施されたシースルーコルセットと白いチューブトップを合わせたスタイリッシュな装いを披露。高めの位置で結んだポニーテールが彼女の小顔を強調し、抜群のプロポーションで視線を釘付けにした。

投稿を見たファンからは「めっちゃ可愛い」「くびれスゴイ」「スタイル抜群！」「眼福です」などのコメントが寄せられている。

（写真＝ウンチェInstagram）

なお、ウンチェが所属するLE SSERAFIMは4月24日、2ndスタジオアルバム『PUREFLOW』pt.1のリードシングル『CELEBRATION』を先行公開した。

◇ホン・ウンチェ プロフィール

2006年11月10日生まれ。HYBE傘下レーベルSOURCE MUSICから誕生した初のガールズグループLE SSERAFIMとして2022年5月2日にデビュー。ダンスを習い始めてたった1年でJYPエンターテインメントとPLEDISエンターテインメントで合格した経歴がある。社交的で明るい性格の持ち主でメンバーからも愛される最年少メンバー。デビュー曲『FEARLESS』の振り付けは2時間で習得したという。