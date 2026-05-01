イギリスのNothing Technologyは4月中旬、新型スマートフォンの『Phone (4a)』および『Phone (4a) Pro』を日本国内で発売すると発表した。

（関連：【画像】会場内には女性ファンの姿も）

本発表にあわせてNothing Japanは、都内で新製品発表イベント「NOTHING 2026 SPRING UPDATE」を開催し、報道関係者・インフルエンサー向けに新スマホを披露したほか、同社のファンコミュニティ向けにも同様のイベントを実施した。本稿では会場の熱気そのままにNothingの現在地をレポートしよう。

■日本向け「Pro」とミッドレンジ集中の背景、両モデルの仕様

今回の新製品イベントは、東京・天王洲にある寺田倉庫で開催された。発表されたのは、ミッドレンジスマートフォン『Phone (4a)』『Phone (4a) Pro』と、『Headphone (a)』の新色「イエローモデル」の計3製品。

このうちスマホ2機種は既報のとおりミッドレンジに位置するモデルで、海外ではすでに発売されていたもので、今回のイベントで日本での発売が正式に発表された形となった。

Nothingはこれまでミッドレンジモデルのほかにフラグシップモデルも展開しているが、今年は次期フラグシップの開発に時間を割くため、あえてフラグシップモデルの投入を見送り、ミッドレンジの「a」シリーズに注力する決断をしている。

その一方で、日本市場では従来から要望の多かった「a」ラインの「Pro」モデルを初めて展開する。フラグシップモデルが投入されない状況を踏まえると、価格を抑えつつ性能を高めた『Phone (4a) Pro』が、今年の主力製品としての位置付けになる。

ここで簡単に、『Phone (4a)』シリーズのスペックを紹介しておこう。

上位モデルの『Phone (4a) Pro』は、航空機グレードのアルミニウムを用いたユニボディを採用し、厚さ7.95mmの薄型設計とした。金属筐体は放熱にも寄与し、高負荷時の安定動作にも配慮している。

SoCには「Snapdragon 7 Gen 4」を搭載し、メモリ12GB、ストレージ256GBを組み合わせる。背面には137個のLEDで構成される「Glyphマトリクス」を備え、通知やタイマーなどをドット表示で伝える。一方の『Phone (4a)』は、「Snapdragon 7s Gen 4」を採用し、背面に63個のLEDからなる「Glyphバー」を搭載する。

ディスプレイは両モデルとも高輝度AMOLEDで、屋外でも視認性を確保している。また、日本市場を意識し、FeliCa（おサイフケータイ）、eSIM、防水・防塵にも対応する。

カメラは両機種ともソニー製の5000万画素センサーを採用し、ペリスコープ望遠レンズを組み合わせる。Proモデルは3.5倍の光学ズームとデジタル処理を組み合わせ、最大140倍ズームに対応。ちなみに、標準モデルは最大70倍ズームに対応する。

ソフトウェア面では、独自のAI基盤「Essential AI」を導入する。本体左側には専用の「エッセンシャルキー」を備え、メモの記録やスクリーンショット取得を即座に行える。

中核となる「Essential Apps」は、自然言語で指示するだけでミニアプリを生成する機能だ。専用のプレイグラウンド（ベータ提供）で「花粉情報を見やすく表示する」などと入力すると、条件に応じたウィジェットが生成され、ホーム画面に追加される。アプリストアを経由せずに必要な機能を用意できる点が特徴で、簡易的なツールを自作する用途を想定している。

■発表の場を超えた体験へ Nothingが描くコミュニティのかたち

今回のイベントでは報道関係者向けの発表に加えて、一般ユーザー向け、いわゆるファンイベントもあわせて実施された。Nothingがこれまで重視してきたコミュニティ施策の延長線上にある取り組みだ。

ファン向けのセッションでは、『Phone (4a)』シリーズの開発背景や設計思想について説明が行われたほか、参加者は発売日前に実機を購入できる機会も用意されていた。

会場口では『Phone (4a)』シリーズを購入するための列が形成されるなど大盛況。イベント終わりに近づいた頃でも行列が途切れなかったことから、かなり多くのユーザーが購入したのではないだろうか。

また、ファン同士がNothing製品を手に取りながら交流する様子も見受けられ、端末を持ち寄って写真を撮るなど、自然発生的なコミュニケーションが各所で生まれており、一般的な発表イベントとは少し違った空気が流れていた。

実際に会場を訪れていた女性ファンに話を聞かせてもらったところ、「Nothingというブランドが好きで（今回のイベントに）来ました。さっそく新モデルを買っちゃいました」と、購入したばかりの『Phone (4a) Pro』を手に話してくれた。また、同行していた現役の大学生は、もともとNothingのブランドについて詳しくは知らなかったというが、「世界観がオシャレで驚いた」と、イベント参加後の印象を語っていた。

こうした声からは、スマートフォンのスペックだけでなく、ブランドの雰囲気や体験そのものに魅力を感じている様子がうかがえる。

さらに別の参加者グループは、海外コミュニティで見られる、Nothingのスマートフォンを持ち寄って円形に差し出し、動画を撮影する様子を再現しようと、テーブルを囲んで撮影を行っていた。

この円陣に参加していた来場者の一人は、「Nothingはブランドや製品というより、コミュニティが中心にある」と話す。その認識は一部の熱心なファンにとどまらず、会場全体に共有されているようにも感じられた。

こうした光景を見ると、Nothingのイベントは単に「新製品発表の場」というだけでなく、「ユーザー同士、あるいはブランドとの距離を縮める場」として機能していることがわかる。ユーザーとの接点を大事にしながら関係を育てていこうとする同社の姿勢が見えた。

なお、Nothingは今回のイベントのなかで、ロンドン、バンガロールに続く3拠点目となる直営旗艦店を東京に開設する計画も明らかにしている。店舗では製品販売に加えて、Essential Appsの活用を体験できるワークショップの開催も予定しており、ユーザーやクリエイターの交流拠点としての役割も担う見通しだ。

これまでNothingは、新製品の日本上陸にあわせて東京を中心にローンチイベントやコミュニティイベントを定期的に行ってきたものの、正直なところ参加できるユーザーはかなり限定的だった。

しかし日本に基幹店が出来れば、 Nothingというブランドに興味を持った人がその製品やブランドの世界観をすぐに体験しやすくなるほか、これまでオンライン中心、あるいはイベントなどをキッカケに有志で集まるなどしかできなかったコミュニティが自然と集まる場所が出来上がることになる。

Nothingの「ピコッ！」というシャッター音が街中で聞こえる機会はまだまだ稀ではあるものの、特に若年層を中心にユーザーは多くなってきている。同ブランドの存在感はより大きくなっていくかもしれない。

（文＝小笠原令司）