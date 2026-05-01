１００周年記念大会となる卓球の世界選手権団体戦（４月２８日〜５月１０日）で、日本代表は男女ともに２日に英・ロンドンで初戦に臨む。５大会連続で銀メダルの日本女子は、世界ランク５位のエース・張本美和（１７）＝木下グループ＝、１１位の早田ひな（２５）＝日本生命＝を軸に、６連覇中の中国を倒して１９７１年大会以来、５５年ぶりの金メダル獲得に挑む。（取材・構成＝林 直史、宮下 京香）

早田は主軸を担う覚悟をにじませた。世界選手権に１０度出場した伊藤美誠（２５）や平野美宇（２６）が選外となり、００年度生まれの“黄金世代”ではただ一人、出場する大舞台へ「（伊藤と平野の）２人がいないさみしさはあるが、この５人で一致団結して頑張る。どこで起用されても、必ず１点を取る強い気持ちを持って戦います」と力を込めた。

前回２４年大会では、６連覇した中国との決勝で２試合に起用され、２１年東京五輪で２冠の陳夢を３―１で破る金星を挙げたが、チームは敗れて５大会連続の銀メダルとなった。左のエースは「リベンジしたい気持ちが大きい。攻撃的なプレーで挑戦したい」とチームをけん引する。

◆世界卓球選手権 第１回大会は１９２６年ロンドンで開催。２００３年から個人戦（奇数年）と団体戦（偶数年）が交互に行われ、団体戦の今大会は１００周年記念大会。

◆団体戦の大会方式

男女とも６４の国・地域が２つに分かれ、日本を含む世界ランク上位７チームと開催国の英国の計８チームは、ステージ１Ａ（総当たりの１次リーグ＝Ｌ）でシード順を決め、全チームがステージ２（決勝トーナメント＝Ｔ）に進出。残りの５６チームが１組４チーム１４組に分かれて１次Ｌを戦い、各組１位などの計３２チームが決勝Ｔへ。