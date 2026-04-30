◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人２―３広島（３０日・東京ドーム）

巨人のフォレスト・ウィットリー投手（２８）の気持ちは途切れなかった。仕切り直しの一球が最高の結果になった。３四球で招いた１点リードの６回２死一、二塁。カウント２―１から小園に４球目を投じた瞬間にバランスを崩し、左足から転倒した。左太ももをつり、一度ベンチへ。交代するかのように思われたが、決して諦めなかった。自ら続投を申し出ると、歓声を浴びながらマウンドへ。カウント２―２、なおも一打逆転のピンチで選んだのは、決め球・カーブだった。「きょう一番よかった球種。結果的に抑えられて良かった」。二ゴロに仕留めてピンチを切り抜けると、興奮を抑えるように口を閉じグラブを大きくたたいた。

気迫がみなぎっていた。初回からエンジン全開で、最速は１５５キロを計測。三振を重ねるたびに大きくシャウトした。カーブもさえ渡り１０Ｋ。新外国人の２ケタ奪三振は、１８年７月１７日の阪神戦（甲子園）で１０Ｋのヤングマン以来。５四球を与えながらも６回まで安打を許さず、９２球で交代した。だが「自由に歩かせてしまう状況をつくった。安打はなかったけど、少しケチがつく内容だった」と自己採点は厳しめ。阿部監督も好投を評価しつつ「ただで塁をあげているケースが多かった」とさらなるレベルアップを求めた。

５四球を反省 ８回、ルシアーノが坂倉に逆転３ランを被弾して今季２勝目はお預け。「四球が多かったので、次回に向けてしっかり取り組んでいきたい」と、宿題を持ち帰った。（北村 優衣）