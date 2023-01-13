▼（2）サンライズソレイユ（荒木助手）長距離向きの馬だけど力は胸を借りる立場。経済コースを回れるのはプラス。跳びが大きいので内で包まれるよりスムーズに走れたらなおいい。

▼（4）アクアヴァーナル（四位師）内の方が良かった。外だと踏んでいかないといけないので。変わりなく順調です。

▼（5）ケイアイサンデラ（和泉助手）行くなら良い枠です。行かなくても馬群で折り合いをつけやすいですしね。乗った感じも意欲的に走れていて、いい方向に向いています。

▼（6）エヒト（青木助手）理想的な枠が引けました。特に難しいタイプではないので、出たなりの位置で運びたい。衰えも感じない。

▼（8）シンエンペラー（荒木助手）外過ぎず、いいんじゃないかな。自分より内に有力馬がいて競馬がしやすい枠。距離も血統的にこなせると思う。

▼（9）プレシャスデイ（斎藤助手）長丁場なので元々、枠は気にしていなかった。ゆったり折り合いつつ、周りを見て淡々と運べれば。

▼（10）マイネルカンパーナ（青木師）もうちょっと内が良かったのが本音。ただ、結果的にスムーズに位置取りできればどこでもいい。あとはジョッキー（津村）と相談します。

▼（11）タガノデュード（増井雅助手）後ろから行く馬なので枠はどこでも。前走を見ても馬は力をつけているし、ここで戦えるものは持っている。

▼（12）ヘデントール（木村師）決まった枠順で対応したいと思います。追い切った後も特にトラブルはなく、元気に過ごせています。

▼（13）ミステリーウェイ（和泉助手）行くなら、もう少し内枠が良かった。ここ2走、外枠で行き切れていなかった。テンが速いわけではないので内に速い馬がいたら苦しい。展開の鍵を握りますね。行ければしぶといと思います。

▼（14）ホーエリート（田島師）理想は内枠だったけど、決められた枠で頑張るしかない。同じ8枠でも18頭立てではないのでね。

▼（15）ヴェルテンベルク（上野助手）ここ2走が内枠で窮屈だったので、外でスムーズに競馬ができたら。そういう面では大外は気にならない。雨は苦にしないし心配もしていない。