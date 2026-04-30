2026年5月の運勢ランキング！「学び＆成長運」1位に輝くのはどの星座？【章月綾乃が占う今月の運勢】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年5月の「学び＆成長運」をランキング形式でご紹介します。1位に輝くのは、どの星座？ そして、あなたの生まれ星座には、どんな幸せが待っているでしょう？
専門知識を学ぶよい流れも来ています。本格的なスタートは秋や来年の春でもいいのです。その前に自分なりに基礎知識を入れていくと、理解が深まるでしょう。
GWは、ガイドツアーを活用してみて。気になること、知りたいことの答えがすぐに出て、好奇心、向学心に火がつくでしょう。
長続きの秘訣（ひけつ）は、深追いしないこと。根がハマりやすく、こだわりやすいさそり座さんだからこそ、段階を踏んでいく方が楽しめるはず。一気にマニアな域まで行ってしまうと、「なんか、分かっちゃった」で醒（さ）めるのも早いみたい。
ただ「教えて」とお願いするよりも、「ココはどうやっていますか？」と踏み込んだ質問をする方が、相手の関心を引けるもの。聞き方も工夫していくとよさそう。
これまで知らなかった世界に触れてみるのも、オススメです。アーティストのポリシーが仕事の指針になるなど、ジャンル違い、畑違いの気付きを得ることも！
断片的な知識でいいので、聞ける時に話を聞き、雑談王を目指しましょう。関連書籍を手に入れるのも、いい考え。
本格的に学ぶなら、オンラインや通信教育を視野に入れてみて。
推し活からの流れで、歴史に詳しくなったり、趣味が高じてプロを目指したり、熱量高く、吸収できそう。
あなたが教える側に回るのもいい考え。人に分かるように説明することが、何よりの学びになりそうです。
同じ言葉でも、人によって受け取り方がさまざまなこと、やる気スイッチがどこに隠れているのか分からないことを実感するでしょう。
“違う”という気付きだけで、今月は上々。今後に生かせる指針をつかめるはず。
これまで断片的に知っていたことを系統的に学ぶ、現場でたたき上げて知ったことの理論を仕込むなど、次のステップが見えてきます。
難関、難問というイメージに負けないで。専門的なノウハウを身に付けましょう。
今月は割り切って、「いずれ読む」「いつか使う」を調べる＆集めることに力を注ぎましょう。資料がそろうことで、待ったなしの気分になって、頑張りが利くはず。自分に火をつけて！
せっかくだから、ライセンスを取っておこうと頑張れるでしょう。
ただ、ゴールが合格にあるため、「取得したけれど、忘れちゃった」になりやすいみたい。その後の活用まで視野に入れて動き、次につなげて。
ちょっとかじって、分かった気になって、次に進んでしまいそう。今月は、体験や見学などで、様子を見るのがいいみたい。
また、学びの下地を作るのもオススメです。独学で進めていくと、興味が続くはず。
好きだから続けているだけで完了してしまいそう。もう少し、野心を持ってみると、新しい風景が見えてくるはず。
発表会に参加する、独立を視野に入れるなど、自分に発破をかけ、次のステップを目指して。
まだ、学ぶ覚悟ができていないのです。自分がやりたいことではなく、人に誘われた方向に流されてしまうことも。
始めると意外に長続きするため、取り組むテーマは厳選しましょう。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
1位：いて座（11月23日〜12月21日生まれ）よい刺激を受けて、新しい視点や発想力を手に入れられるでしょう。無料の発信、配信が、最初のきっかけとなるはず。アンテナを広げて、気になる情報は深追いしていきましょう。
GWは、ガイドツアーを活用してみて。気になること、知りたいことの答えがすぐに出て、好奇心、向学心に火がつくでしょう。
2位：さそり座（10月24日〜11月22日生まれ）再燃のサイン。過去にやりたかったこと、続けたかったけれど断念したことに再チャレンジができそう。「やっぱり、やってみたい」「もう一度始めたい」という気持ちを大事にしていきましょう。よい指導者に出会えて、新しいやりがいを得られるでしょう。
長続きの秘訣（ひけつ）は、深追いしないこと。根がハマりやすく、こだわりやすいさそり座さんだからこそ、段階を踏んでいく方が楽しめるはず。一気にマニアな域まで行ってしまうと、「なんか、分かっちゃった」で醒（さ）めるのも早いみたい。
3位：てんびん座（9月23日〜10月23日生まれ）人から多くを学べそう。自分にはない考え方、やり方に触れたり、コツを教えてもらえたりするでしょう。まずは、よく見ることが、糸口になりそう。
ただ「教えて」とお願いするよりも、「ココはどうやっていますか？」と踏み込んだ質問をする方が、相手の関心を引けるもの。聞き方も工夫していくとよさそう。
これまで知らなかった世界に触れてみるのも、オススメです。アーティストのポリシーが仕事の指針になるなど、ジャンル違い、畑違いの気付きを得ることも！
4位：うお座（2月19日〜3月20日生まれ）アンテナが広がって、気になることがいっぱいになりそう。
断片的な知識でいいので、聞ける時に話を聞き、雑談王を目指しましょう。関連書籍を手に入れるのも、いい考え。
本格的に学ぶなら、オンラインや通信教育を視野に入れてみて。
5位：やぎ座（12月22日〜1月19日生まれ）“好き”を極める運勢です。
推し活からの流れで、歴史に詳しくなったり、趣味が高じてプロを目指したり、熱量高く、吸収できそう。
あなたが教える側に回るのもいい考え。人に分かるように説明することが、何よりの学びになりそうです。
6位：みずがめ座（1月20日〜2月18日生まれ）人間関係の極意を学べそう。
同じ言葉でも、人によって受け取り方がさまざまなこと、やる気スイッチがどこに隠れているのか分からないことを実感するでしょう。
“違う”という気付きだけで、今月は上々。今後に生かせる指針をつかめるはず。
7位：しし座（7月23日〜8月22日生まれ）レベルアップのチャンス。
これまで断片的に知っていたことを系統的に学ぶ、現場でたたき上げて知ったことの理論を仕込むなど、次のステップが見えてきます。
難関、難問というイメージに負けないで。専門的なノウハウを身に付けましょう。
8位：ふたご座（5月21日〜6月21日生まれ）学ぶ意欲はあっても、状況が整わないかも？
今月は割り切って、「いずれ読む」「いつか使う」を調べる＆集めることに力を注ぎましょう。資料がそろうことで、待ったなしの気分になって、頑張りが利くはず。自分に火をつけて！
9位：おとめ座（8月23日〜9月22日生まれ）攻略スイッチが入っています。
せっかくだから、ライセンスを取っておこうと頑張れるでしょう。
ただ、ゴールが合格にあるため、「取得したけれど、忘れちゃった」になりやすいみたい。その後の活用まで視野に入れて動き、次につなげて。
10位：かに座（6月22日〜7月22日生まれ）気になることがいっぱい。
ちょっとかじって、分かった気になって、次に進んでしまいそう。今月は、体験や見学などで、様子を見るのがいいみたい。
また、学びの下地を作るのもオススメです。独学で進めていくと、興味が続くはず。
11位：おうし座（4月20日〜5月20日生まれ）成長が止まりやすいみたい。
好きだから続けているだけで完了してしまいそう。もう少し、野心を持ってみると、新しい風景が見えてくるはず。
発表会に参加する、独立を視野に入れるなど、自分に発破をかけ、次のステップを目指して。
12位：おひつじ座（3月21日〜4月19日生まれ）夢が広がり、いつまでも、ゴーサインが出せないみたい。
まだ、学ぶ覚悟ができていないのです。自分がやりたいことではなく、人に誘われた方向に流されてしまうことも。
始めると意外に長続きするため、取り組むテーマは厳選しましょう。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)