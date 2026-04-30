2026年5月の運勢ランキング！「恋愛＆対人運」1位に輝くのはどの星座？【章月綾乃が占う今月の運勢】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年5月の「恋愛＆対人運」をランキング形式でご紹介します。1位に輝くのは、どの星座？ そして、あなたの生まれ星座には、どんな幸せが待っているでしょう？
今までにない手応え、好反応を実感できるでしょう。愛のあるつっこみや毒舌もウケそう。頭の回転の速さ、鋭さが武器になっていくはず。
また、レスキューも、今月の使命に。状況の悪化で身動きが取れない人に親身になってあげて。突破口となるいいアイデアもひらめきそう。
恋は、展開がスピーディー。第一印象で決めていいし、その場のノリや勢いで関係を深めていきましょう。波長で決めて大丈夫！
遠慮や忖度（そんたく）をやめて、素直に相手の腕の中に飛び込んでいくといいみたい。「会いたい」「一緒にいたい」と気持ちを伝えてみて。
婚活中の人は、これまでと違うタイプの異性に目を向けてみて。グループレジャーやイベントでの出会いにも期待を。
社交は、仲間意識が芽生えそう。仕事やボランティア活動など、何か共通点がある人とのつながりが強化されていきます。公私の垣根を越えて、フラットに付き合ってみるといい感じ！
これまで身近にいなかったタイプの人と仲良くなって、新しいつながりが生まれるかも？ 地元のコミュニティー、友達のつながりのグループ、サークルなどに加入するのもよい変化を招きそう。
オフィスでは、協力体制が強化されそう。あなたから進んでフォローに回ると、支え合える理想のチームに発展していくはず。
恋は、身内感覚でつながれそう。家族ぐるみ、友達ぐるみで、親しさをシェアしていきましょう。
まず、あなたが正直に自分の気持ちを伝えるのが、改善のきっかけになるでしょう。我慢すればいい、合わせればいいと考えずに、「こうしてほしい」「こういうふうに付き合いたい」とリクエストを。
一緒にいるのが楽しい、ずっとこうしていたい、また会いたい、話したいと素直に思えるでしょう。言葉にしなくても、気持ちは伝わり、関係が大進展することに。
出会いは、旅やレジャー先に待ちます。
なりゆきで一緒に観光するなど、ドラマのような展開があるかも？ 相手が異性なら恋に落ちることも。
カップルはマメな連絡を！
出会いがチャンスにつながる、仲間と一緒に何かにチャレンジするなど、運命的な分岐点を迎えるかも？
恋は、フラット。友情の延長のように進みます。
波長が合う相手なら、一緒にいる時間が自然に増えていくし、合わなければ、離れていきます。なりゆきに任せていくのがよさそう。
例外は、恋愛。早めの意志表示が相手の気持ちを変えるはず。あなたが動いて！
旧交が復活して、懐かしい時間が戻ってきそう。ただ、確かに時間は流れているのです。何もかも昔のままとはいかないもの。どう変わったのか、確かめながらお付き合いを。
恋が本格的に動くのは、後半。楽しみに！
相手任せにしてしまうと、なかなか約束が確定しない、細かい部分が詰められていないなと、小さいガッカリが続くことに。
出しゃばるのはNGですが、あなたなりの心積もりを持っておくと、上手にリードできそう。
あちこちから声がかかり、楽しいひとときを過ごすことができるでしょう。ただ、その場のノリや勢いでした約束がうやむやになりやすいみたい。
有言実行で、ご縁をつなげていきましょう。
よい出会いがあり、楽しい交流が実現するでしょう。でも、100％期待通りにはいかないみたい。理想を押し付け過ぎずに、相手の反応を見ながら距離を上手に取って。
恋は、感じよく。複数の関係を見比べるタイミング。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
1位：ふたご座（5月21日〜6月21日生まれ）時代とあなたのキャラクターがマッチして、人気が高まっていきます。
今までにない手応え、好反応を実感できるでしょう。愛のあるつっこみや毒舌もウケそう。頭の回転の速さ、鋭さが武器になっていくはず。
恋は、展開がスピーディー。第一印象で決めていいし、その場のノリや勢いで関係を深めていきましょう。波長で決めて大丈夫！
2位：しし座（7月23日〜8月22日生まれ）好きな人との距離がグッと近づくでしょう。
遠慮や忖度（そんたく）をやめて、素直に相手の腕の中に飛び込んでいくといいみたい。「会いたい」「一緒にいたい」と気持ちを伝えてみて。
婚活中の人は、これまでと違うタイプの異性に目を向けてみて。グループレジャーやイベントでの出会いにも期待を。
社交は、仲間意識が芽生えそう。仕事やボランティア活動など、何か共通点がある人とのつながりが強化されていきます。公私の垣根を越えて、フラットに付き合ってみるといい感じ！
3位：みずがめ座（1月20日〜2月18日生まれ）あなたを取り巻く人間関係に静かな変化が起こりそうです。
これまで身近にいなかったタイプの人と仲良くなって、新しいつながりが生まれるかも？ 地元のコミュニティー、友達のつながりのグループ、サークルなどに加入するのもよい変化を招きそう。
オフィスでは、協力体制が強化されそう。あなたから進んでフォローに回ると、支え合える理想のチームに発展していくはず。
恋は、身内感覚でつながれそう。家族ぐるみ、友達ぐるみで、親しさをシェアしていきましょう。
4位：いて座（11月23日〜12月21日生まれ）フェアな関係になれる時。
まず、あなたが正直に自分の気持ちを伝えるのが、改善のきっかけになるでしょう。我慢すればいい、合わせればいいと考えずに、「こうしてほしい」「こういうふうに付き合いたい」とリクエストを。
5位：やぎ座（12月22日〜1月19日生まれ）恋する感覚を久しぶりに思い出せそう。
一緒にいるのが楽しい、ずっとこうしていたい、また会いたい、話したいと素直に思えるでしょう。言葉にしなくても、気持ちは伝わり、関係が大進展することに。
出会いは、旅やレジャー先に待ちます。
6位：うお座（2月19日〜3月20日生まれ）コミュニケーション能力が高まって、初めて会った人とも昔からの知り合いのように打ち解けることができそう。
なりゆきで一緒に観光するなど、ドラマのような展開があるかも？ 相手が異性なら恋に落ちることも。
カップルはマメな連絡を！
7位：かに座（6月22日〜7月22日生まれ）不思議なご縁が動き出して、あなたの中に隠れている可能性を引き出してくれそう。
出会いがチャンスにつながる、仲間と一緒に何かにチャレンジするなど、運命的な分岐点を迎えるかも？
恋は、フラット。友情の延長のように進みます。
8位：おうし座（4月20日〜5月20日生まれ）相性がすべて。
波長が合う相手なら、一緒にいる時間が自然に増えていくし、合わなければ、離れていきます。なりゆきに任せていくのがよさそう。
例外は、恋愛。早めの意志表示が相手の気持ちを変えるはず。あなたが動いて！
9位：てんびん座（9月23日〜10月23日生まれ）オールドスタイル。
旧交が復活して、懐かしい時間が戻ってきそう。ただ、確かに時間は流れているのです。何もかも昔のままとはいかないもの。どう変わったのか、確かめながらお付き合いを。
恋が本格的に動くのは、後半。楽しみに！
10位：おひつじ座（3月21日〜4月19日生まれ）受け身になって、失敗しそう。
相手任せにしてしまうと、なかなか約束が確定しない、細かい部分が詰められていないなと、小さいガッカリが続くことに。
出しゃばるのはNGですが、あなたなりの心積もりを持っておくと、上手にリードできそう。
11位：おとめ座（8月23日〜9月22日生まれ）オープンマインドで、人気が高まります。
あちこちから声がかかり、楽しいひとときを過ごすことができるでしょう。ただ、その場のノリや勢いでした約束がうやむやになりやすいみたい。
有言実行で、ご縁をつなげていきましょう。
12位：さそり座（10月24日〜11月22日生まれ）期待が高まりそう。
よい出会いがあり、楽しい交流が実現するでしょう。でも、100％期待通りにはいかないみたい。理想を押し付け過ぎずに、相手の反応を見ながら距離を上手に取って。
恋は、感じよく。複数の関係を見比べるタイミング。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)