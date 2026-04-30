2026年5月の12星座占いです。この時期どんなことが起こるのか、西洋占星術でひも解きながら、「全体運」をランキング形式でお届けします。※画像：Shutterstock.com

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占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年5月の「全体運」をランキング形式でご紹介します。1位に輝くのは、どの星座？ そして、あなたの生まれ星座には、どんな幸せが待っているでしょう？

1位：おうし座（4月20日〜5月20日生まれ）

決断力、行動力が高まり、重い腰が上がりそう。

かねてやってみたいと思っていたこと、変えたいと願っていたことを実行に移せるでしょう。状況の変化が追い風になって、あなたの心積もりよりもよい着地ができるはず。

何かを始めるにも、よいタイミングです。語学力を付ける、資格や技術を身に付けるなど、今後を視野に入れた自分磨きがオススメです。

連休は、ビギナーズラック、初めてのことにツキがあります。朝型ライフへの切り替えは、運気の流れを底上げします。

2位：やぎ座（12月22日〜1月19日生まれ）

個性が花開く星回りです。

あなたらしさが輝いて、活躍の場が広がっていくでしょう。実力を世に問うコンテストやオーディションへの参加も有望です。人生がガラッと変わるような特別な体験をしそう。GWも含め、楽しみがいっぱい！

すでに予定していることのほかにも、やってみたいこと、行ってみたい場所など、どんどん浮かんできそう。時間とお金が許す範囲で、目一杯楽しみましょう。

運気は上々、チャレンジモード。モノは試しで、いろいろやってみるとよさそう。

3位：うお座（2月19日〜3月20日生まれ）

軽やかなムード。

ひらめきや思いつきで動くと、タイミングよく、ラッキーなことが起こりそう。めちゃくちゃ混雑しているのに、目の前に新しいゲートが開けたり、人と人の波のスキマにうまく入れたりするでしょう。

また、人の誘いに乗ってみるのもいい考え。至れり尽くせりのプランやサービスで、オイシイ思いができそうです。

連休明けは、情報が集まってきそう。あなたで止めずに、必要な人に流していきましょう。風通しがよくなって、うれしい協力体制が生まれるはず。

4位：しし座（7月23日〜8月22日生まれ）

期待に応える形で才能や適性が開花しそう。

周囲からのむちゃぶりも、今月は受けて立ちましょう。やったことがないことでも、不思議な勘が働き、それなりの形に仕上げていくことができるはず。

GWは、歴史や伝統に触れると充実します。

5位：みずがめ座（1月20日〜2月18日生まれ）

いい仲間、友達に恵まれて、楽しく過ごせそう。

あなたがすっかり忘れていたことも、誰かが覚えていてくれて、昔の自分を思い出すことができるでしょう。懐かしい場所、つながりを大事にしてみて。

連休明けは、腸活が運気の底上げに。

6位：さそり座（10月24日〜11月22日生まれ）

精神的な充足を得られそう。

読書や映画鑑賞でお気に入りの作品が見つかったり、イベントを通じて立派な活動をしている人に出会えたりしそう。今後の生き方の指針になることも。好奇心旺盛に、いろいろ吸収していきましょう。

7位：ふたご座（5月21日〜6月21日生まれ）

パワーダウン気味。

何をやるにも、「面倒くささ」「かったるさ」が先にきそう。自覚している以上に疲れているのです。まず、休息を意識してみて。連休を心のままに自由に過ごすと、リフレッシュ！ 7日以降、調子が戻ってくるはず。

8位：おひつじ座（3月21日〜4月19日生まれ）

安定モード。

いつものことをいつも通りに進めることで、推進力と発想力が高まっていくでしょう。先のことを心配するよりも、目の前のことに集中して精度を上げていきましょう。余力を残しておくと、新しい何かを始められるはず。

9位：おとめ座（8月23日〜9月22日生まれ）

連休は楽しく過ごせそう。

それだけに、日常に戻った時のギャップが大きいみたい。週末にお楽しみを用意して、エネルギーを切らさないように工夫してみましょう。弾丸で旅をするなど、アクティブプランがハマりそう。

10位：いて座（11月23日〜12月21日生まれ）

気になることが多過ぎて、細切れになりやすいでしょう。

ポイントだけ押さえて、時間を自由に使えるようにするほうが、満足度が高いはず。あえてスキマ時間ができるスケジュールを組んでみて。

GWは、ボディーメンテナンスのチャンス。

11位：かに座（6月22日〜7月22日生まれ）

理想が高く、現実が追い付けないみたい。

「こうあるもの」「こうあるべき」的な思い込みを捨てていきましょう。

GWは、静けさを求めて。個室をリザーブする、オフシーズンなスポットに行くなど、混雑から離れると、よいリフレッシュになりそう。

12位：てんびん座（9月23日〜10月23日生まれ）

連休ボケが起こりそう。

それだけ、GWを楽しめるということ。感覚を取り戻すのに時間がかかりそうですが、追い上げパワーはバッチリ！ 後半からピッチを上げていくと、バッチリ成果を残せそう。後れを取っても焦らずに流れに任せて。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)