2026年5月の運勢ランキング！「全体運」1位に輝くのはどの星座？【章月綾乃が占う今月の運勢】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年5月の「全体運」をランキング形式でご紹介します。1位に輝くのは、どの星座？ そして、あなたの生まれ星座には、どんな幸せが待っているでしょう？
かねてやってみたいと思っていたこと、変えたいと願っていたことを実行に移せるでしょう。状況の変化が追い風になって、あなたの心積もりよりもよい着地ができるはず。
何かを始めるにも、よいタイミングです。語学力を付ける、資格や技術を身に付けるなど、今後を視野に入れた自分磨きがオススメです。
連休は、ビギナーズラック、初めてのことにツキがあります。朝型ライフへの切り替えは、運気の流れを底上げします。
あなたらしさが輝いて、活躍の場が広がっていくでしょう。実力を世に問うコンテストやオーディションへの参加も有望です。人生がガラッと変わるような特別な体験をしそう。GWも含め、楽しみがいっぱい！
すでに予定していることのほかにも、やってみたいこと、行ってみたい場所など、どんどん浮かんできそう。時間とお金が許す範囲で、目一杯楽しみましょう。
運気は上々、チャレンジモード。モノは試しで、いろいろやってみるとよさそう。
ひらめきや思いつきで動くと、タイミングよく、ラッキーなことが起こりそう。めちゃくちゃ混雑しているのに、目の前に新しいゲートが開けたり、人と人の波のスキマにうまく入れたりするでしょう。
また、人の誘いに乗ってみるのもいい考え。至れり尽くせりのプランやサービスで、オイシイ思いができそうです。
連休明けは、情報が集まってきそう。あなたで止めずに、必要な人に流していきましょう。風通しがよくなって、うれしい協力体制が生まれるはず。
周囲からのむちゃぶりも、今月は受けて立ちましょう。やったことがないことでも、不思議な勘が働き、それなりの形に仕上げていくことができるはず。
GWは、歴史や伝統に触れると充実します。
あなたがすっかり忘れていたことも、誰かが覚えていてくれて、昔の自分を思い出すことができるでしょう。懐かしい場所、つながりを大事にしてみて。
連休明けは、腸活が運気の底上げに。
読書や映画鑑賞でお気に入りの作品が見つかったり、イベントを通じて立派な活動をしている人に出会えたりしそう。今後の生き方の指針になることも。好奇心旺盛に、いろいろ吸収していきましょう。
何をやるにも、「面倒くささ」「かったるさ」が先にきそう。自覚している以上に疲れているのです。まず、休息を意識してみて。連休を心のままに自由に過ごすと、リフレッシュ！ 7日以降、調子が戻ってくるはず。
いつものことをいつも通りに進めることで、推進力と発想力が高まっていくでしょう。先のことを心配するよりも、目の前のことに集中して精度を上げていきましょう。余力を残しておくと、新しい何かを始められるはず。
それだけに、日常に戻った時のギャップが大きいみたい。週末にお楽しみを用意して、エネルギーを切らさないように工夫してみましょう。弾丸で旅をするなど、アクティブプランがハマりそう。
ポイントだけ押さえて、時間を自由に使えるようにするほうが、満足度が高いはず。あえてスキマ時間ができるスケジュールを組んでみて。
GWは、ボディーメンテナンスのチャンス。
「こうあるもの」「こうあるべき」的な思い込みを捨てていきましょう。
GWは、静けさを求めて。個室をリザーブする、オフシーズンなスポットに行くなど、混雑から離れると、よいリフレッシュになりそう。
それだけ、GWを楽しめるということ。感覚を取り戻すのに時間がかかりそうですが、追い上げパワーはバッチリ！ 後半からピッチを上げていくと、バッチリ成果を残せそう。後れを取っても焦らずに流れに任せて。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
1位：おうし座（4月20日〜5月20日生まれ）決断力、行動力が高まり、重い腰が上がりそう。
かねてやってみたいと思っていたこと、変えたいと願っていたことを実行に移せるでしょう。状況の変化が追い風になって、あなたの心積もりよりもよい着地ができるはず。
連休は、ビギナーズラック、初めてのことにツキがあります。朝型ライフへの切り替えは、運気の流れを底上げします。
2位：やぎ座（12月22日〜1月19日生まれ）個性が花開く星回りです。
あなたらしさが輝いて、活躍の場が広がっていくでしょう。実力を世に問うコンテストやオーディションへの参加も有望です。人生がガラッと変わるような特別な体験をしそう。GWも含め、楽しみがいっぱい！
すでに予定していることのほかにも、やってみたいこと、行ってみたい場所など、どんどん浮かんできそう。時間とお金が許す範囲で、目一杯楽しみましょう。
運気は上々、チャレンジモード。モノは試しで、いろいろやってみるとよさそう。
3位：うお座（2月19日〜3月20日生まれ）軽やかなムード。
ひらめきや思いつきで動くと、タイミングよく、ラッキーなことが起こりそう。めちゃくちゃ混雑しているのに、目の前に新しいゲートが開けたり、人と人の波のスキマにうまく入れたりするでしょう。
また、人の誘いに乗ってみるのもいい考え。至れり尽くせりのプランやサービスで、オイシイ思いができそうです。
連休明けは、情報が集まってきそう。あなたで止めずに、必要な人に流していきましょう。風通しがよくなって、うれしい協力体制が生まれるはず。
4位：しし座（7月23日〜8月22日生まれ）期待に応える形で才能や適性が開花しそう。
周囲からのむちゃぶりも、今月は受けて立ちましょう。やったことがないことでも、不思議な勘が働き、それなりの形に仕上げていくことができるはず。
GWは、歴史や伝統に触れると充実します。
5位：みずがめ座（1月20日〜2月18日生まれ）いい仲間、友達に恵まれて、楽しく過ごせそう。
あなたがすっかり忘れていたことも、誰かが覚えていてくれて、昔の自分を思い出すことができるでしょう。懐かしい場所、つながりを大事にしてみて。
連休明けは、腸活が運気の底上げに。
6位：さそり座（10月24日〜11月22日生まれ）精神的な充足を得られそう。
読書や映画鑑賞でお気に入りの作品が見つかったり、イベントを通じて立派な活動をしている人に出会えたりしそう。今後の生き方の指針になることも。好奇心旺盛に、いろいろ吸収していきましょう。
7位：ふたご座（5月21日〜6月21日生まれ）パワーダウン気味。
何をやるにも、「面倒くささ」「かったるさ」が先にきそう。自覚している以上に疲れているのです。まず、休息を意識してみて。連休を心のままに自由に過ごすと、リフレッシュ！ 7日以降、調子が戻ってくるはず。
8位：おひつじ座（3月21日〜4月19日生まれ）安定モード。
いつものことをいつも通りに進めることで、推進力と発想力が高まっていくでしょう。先のことを心配するよりも、目の前のことに集中して精度を上げていきましょう。余力を残しておくと、新しい何かを始められるはず。
9位：おとめ座（8月23日〜9月22日生まれ）連休は楽しく過ごせそう。
それだけに、日常に戻った時のギャップが大きいみたい。週末にお楽しみを用意して、エネルギーを切らさないように工夫してみましょう。弾丸で旅をするなど、アクティブプランがハマりそう。
10位：いて座（11月23日〜12月21日生まれ）気になることが多過ぎて、細切れになりやすいでしょう。
ポイントだけ押さえて、時間を自由に使えるようにするほうが、満足度が高いはず。あえてスキマ時間ができるスケジュールを組んでみて。
GWは、ボディーメンテナンスのチャンス。
11位：かに座（6月22日〜7月22日生まれ）理想が高く、現実が追い付けないみたい。
「こうあるもの」「こうあるべき」的な思い込みを捨てていきましょう。
GWは、静けさを求めて。個室をリザーブする、オフシーズンなスポットに行くなど、混雑から離れると、よいリフレッシュになりそう。
12位：てんびん座（9月23日〜10月23日生まれ）連休ボケが起こりそう。
それだけ、GWを楽しめるということ。感覚を取り戻すのに時間がかかりそうですが、追い上げパワーはバッチリ！ 後半からピッチを上げていくと、バッチリ成果を残せそう。後れを取っても焦らずに流れに任せて。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)