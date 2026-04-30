RAVIJOURコレクション2026春♡華やぎと色香を纏う新作一覧
“セクシーに生きる Just be yourself”を掲げるRAVIJOURより、2026 COLLECTION #4が登場。繊細なレースやドラマティックなカラーが魅力の新作は、女性らしさを引き立てながら気分まで高めてくれるラインナップ♡日常にも特別な日にも寄り添う、ワンランク上のランジェリーの魅力をたっぷりご紹介します。
神秘的に輝くHIGHLINEシリーズ
「コルディア トリックリフト ブラ」11,900円（税込）～
「コルディア エンブロイダリーレース ショーツ・Tバック」4,200円（税込）
「コルディア ストレッチレース ショーツ・Tバック」4,200円（税込）
「コルディア ガーター」5,900円（税込）
「コルディア チョーカー」2,150円（税込）
繊細な刺繍と華やかなデザインが魅力のHIGHLINEライン。流れるような刺繍が美しく、気品ある存在感を放つシリーズ。華やかさと繊細さのバランスが絶妙で、身につけるだけで特別な気分に。
カラー：ブラック／アイボリー／パープル／ネイビー
「フロレア グラマーアップ ブラ」11,900円（税込）～
「フロレア ショーツ・Tバック」4,200円（税込）
「フロレア ガーター」5,900円（税込）
「フロレア チョーカー」2,150円（税込）
コントラストの効いた花柄レースが印象的で、洗練された女性らしさを演出します。
カラー：ブラック／ピンク／アイボリー
フェラガモ母の日コレクション♡親子の絆を彩る新作バッグ＆小物
春の彩りを纏う華やかシリーズ
「オーバーフラワー シンクアップ ブラ」8,900円（税込）～
「オーバーフラワー エンブロイダリーレース ショーツ・Tバック」3,900円（税込）
「オーバーフラワー ストレッチレース ショーツ・Tバック」3,900円（税込）
「オーバーフラワー ガーター」4,900円（税込）
「オーバーフラワー チョーカー」1,900円（税込）
軽やかでロマンティックなデザインが揃うライン。重なり合う花々のようなデザインで、春らしい華やぎをプラス。
カラー：ピンク／パープル／ミント／ネイビー
「ノイーリア ホットリフト ブラ」8,900円（税込）～
「ノイーリア ショーツ・Tバック」3,900円（税込）
「ノイーリア ガーター」4,900円（税込）
「ノイーリア チョーカー」1,900円（税込）
シックさと華やかさを両立し、大人の女性にぴったりの洗練デザインです。
カラー：ピンク／ブルー
上質さ際立つフェミニンライン
「ラナルミエル トリックリフト ブラ」8,900円（税込）～
「ラナルミエル エンブロイダリー ショーツ・Tバック」3,900円（税込）
「ラナルミエル ストレッチレース ショーツ・Tバック」3,900円（税込）
肌に溶け込むような美しさが魅力のシリーズ。煌めくレースと柔らかな質感が女性らしさを引き立てます。
カラー：ブラック／ピンク／グリーン
「クレリス トリックリフト ブラ」7,500円（税込）～
「クレリス ショーツ・Tバック」3,400円（税込）
なめらかな艶感とシンプルな美しさで、日常使いにもぴったりの一着です。
カラー：アイボリー／ピンク／ブルー
自分らしい美しさを楽しんで
RAVIJOURの最新コレクションは、繊細さと大胆さを兼ね備えたラインナップが魅力。シーンや気分に合わせて選べる豊富なデザインで、自分らしいセクシーさを表現できます♡
新しい季節のスタートに、心ときめくランジェリーを取り入れてみてはいかがでしょうか。