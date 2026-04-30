「東京プリンセス賞・Ｓ１」（３０日、大井）

４番人気のヘスペリスが“絶対女王”を粉砕。重賞初制覇で３歳牝馬１冠をもぎ取った。単勝１・５倍の桜の女王アンジュルナは逃げて２着。連勝は“６”でストップした。なお、上位２頭には「第６２回関東オークス・Ｊｐｎ２」（６月１７日・川崎）への優先出走権が与えられた。３着には２番人気のブレイズエッジが入った。

直線は２頭のマッチレース。いったんは完全に突き放したアンジュルナだったが、ラスト２００メートル過ぎからもう一度盛り返してきたヘスペリス。馬体を離しての追い比べは、最後に１馬身１／４差でへスペリスが重賞４連勝中の“絶対女王”を沈めた。

初コンビの吉原寛は「センスがいいね」と第一声。「（前任の）御神本さんから癖のない馬だと聞いていたし、パドックでまたがった時も芯の入ったいい馬だと感じた」と満足そう。直線は馬体を離しての追い比べも好判断だった。「なるべく早めに（アンジュルナを）かわすように意識して。（直線は）馬体を合わせて二の脚を使わせたくなかったからね。一騎打ちを制して良かった」と笑顔が弾けた。重賞Ｖ請負人の真骨頂。これで今年８勝目はキャリアハイの年間２８勝だった２４年に迫る量産ペースだ。

渡辺和師にとっては今年の重賞初Ｖ。「入厩当初は重賞を獲れる馬だとは思っていなかった。いい意味で裏切られましたね」と苦笑い。直線では“ヨシハラ”の名を何度も絶叫したそうで「声がかれました」とうれしい悲鳴。今後は「距離が延びる関東オークスが目標だけど、きょうも体が減っていたので馬第一に」と慎重。まだキャリアは４戦目。新女王の明るい未来が楽しみになった。