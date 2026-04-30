1938年の創業以来、常にオリジナリティが高くイノベーティブなアウトドアウェアを提供し続ける「コロンビア」（コロンビアスポーツウェアジャパン）が毎年提案している「MICKEY'S OUTDOOR CLUB COLLECTION」が今年も4月30日に登場する。

今年は釣りからインスパイアされた特別仕様の「Mickey's Outdoor Club」となっており、ミッキーマウスのオリジナル柄プリントと紫外線対策機能を備えた、コロンビアオリジナルのフィッシングライン「PFG」として人気アイテムが揃う。

4月30日にコロンビア公式ウェブサイト、Columbia Tokyo Flagship店およびコロンビア 南堀江店で発売する。



「Mickey's Outdoor Club PFGロングスリーブシャツ」

特別仕様のMickey's Outdoor Club PFGロングスリーブシャツは日差しの強い環境での着用を想定した設計。釣りを楽しむミッキーのオリジナルグラフィックに加え、UPF50の紫外線カット機能と吸湿速乾素材を搭載した。水辺でも、陸でも活躍する。魚のうろこ柄とミッキーヘッドを組み合わせたオリジナルの柄プリントもポイントになっている。



「Mickey's Outdoor Club PFGボタンアップシャツ」

ミッキーヘッドとトロピカルなモチーフを組み合わせたオリジナル柄プリントが楽しい気分を盛り上げる特別仕様のMickey's Outdoor Club PFGボタンアップシャツは旅行にもぴったりだとか。UPF50の紫外線カット機能と吸湿速乾素材によって、暖かい日でも快適な着心地が続き、水辺でも、陸でも活躍する一枚となっている。



「Mickey's Outdoor Clubウォーターショーツ」

同柄プリントの特別仕様のMickey's Outdoor Clubウォーターショーツはフィッシングから水辺でのリラックスタイムまで対応。速乾性のある素材とUVカット機能で、快適さと保護性を両立している。ミッキーヘッドとトロピカルなモチーフを組み合わせた柄プリントが、晴れた日のスタイルにアクセントを添える。水辺でも、陸でも使いやすい一本になっている。



「Mickey's Outdoor Club PFGボールキャップ」

スナップバック仕様でフィット感の調整が可能な特別仕様のMickey's Outdoor Club PFGボールキャップ。通気性のあるメッシュと、カラーごとに異なるMickey's Outdoor Clubのパッチまたはグラフィックが特徴になっている。



「Mickey's Outdoor Club PFGサイドバッグ」

日常の必需品をコンパクトに収納する特別仕様のMickey's Outdoor Club PFGサイドバッグは、釣りを楽しむミッキーのオリジナルパッチをあしらい、ストラップでフィット感の調整が可能。内側ポケット付きで収納力も確保している。



「Mickey's Outdoor Clubブーニーハット」

特別仕様のMickey's Outdoor Clubブーニーハットはリラックスしたアウトドアシーンに適した設計。UPF50の紫外線カット機能と通気性を⾼めるメッシュベンチレーションを備え、暖かい日にも快適に着用できる。水辺でも、陸でも使いやすいデザインになっている。



「Mickey's Outdoor Club PFGショートスリーブTシャツ」

特別仕様のMickey's Outdoor Club PFGショートスリーブTシャツはデイリーに取り入れやすいコットン素材の一枚。魚のアタリを待つミッキー、魚を釣り上げる様子を4コマで表現したアニメーション、トロピカルなディテールを添えたクラシックなミッキーヘッドモチーフの3種類のグラフィックを展開する。

［小売価格］

Mickey's Outdoor Club PFGロングスリーブシャツ：9350円

Mickey's Outdoor Club PFGボタンアップシャツ：9900円

Mickey's Outdoor Clubウォーターショーツ：9350円

Mickey's Outdoor Club PFGボールキャップ：5500円

Mickey's Outdoor Club PFGサイドバッグ：6600円

Mickey's Outdoor Clubブーニーハット：6050円

Mickey's Outdoor Club PFGショートスリーブTシャツ：5500円

（すべて税込）

［発売日］4月30日（木）

コロンビアスポーツウェアジャパン＝https://www.columbiasports.co.jp/shop