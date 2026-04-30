INI西洸人、JO1白岩瑠姫＆河野純喜の小競り合いに乗っかる 同級生トリオの絡みに歓声
【モデルプレス＝2026/04/30】グローバルボーイズグループ・JO1（ジェイオーワン）の與那城奨・白岩瑠姫・河野純喜・佐藤景瑚・川西拓実・金城碧海、INI（アイエヌアイ）の西洸人・田島将吾・高塚大夢 （※「高」は正式には「はしごだか」）・後藤威尊・佐野雄大・池崎理人（ ※「崎」は正式には「たつさき」）が4月30日、都内で行われた「JI BLUE SINGLE『景色』MV先行上映イベント」にお笑いコンビ・ジェラードンとともに出席。白岩と河野の小競り合いに西が乗っかって会場を盛り上げた。
【写真】サッカー日本代表「最高の景色を2026」アンバサダー、キービジュ変更
サッカー日本代表「最高の景色を2026」オフィシャルアンバサダーを務めるスペシャルユニット「JI BLUE（ジェイアイ ブルー）」の12人。河野は「やる気！元気！純喜！」と挨拶。続く白岩が「実は俺の方が『やる気！元気！瑠姫！』先にやっていました」と対抗すると、河野は「足りひん足りひん！」と白岩を見つめた。これに白岩は「実は俺の方が『OH-EH-OH』のときからやっていました」と強調し、もう一度「やる気！元気！瑠姫！」と言おうとしたが「やる気！純喜」と間違え、会場には笑いが起きた。これを見ていた西も「純喜！瑠姫！西です」と乗っかって小競り合いをまとめ、さらに会場を盛り上げた。
JO1とINIのメンバーの12人で結成されたスペシャルユニット「JI BLUE」は2025年11月にサッカー日本代表「最高の景色を2026」オフィシャルアンバサダーに就任。サッカーと音楽の力を融合させ、SAMURAI BLUEの「最高の景色を2026」の応援の輪を日本中、世界中に広げるとともに、夢を追い続ける全ての人々の挑戦を後押しすべく活動している。（modelpress編集部）
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◆白岩瑠姫＆河野純喜、挨拶で小競り合い
サッカー日本代表「最高の景色を2026」オフィシャルアンバサダーを務めるスペシャルユニット「JI BLUE（ジェイアイ ブルー）」の12人。河野は「やる気！元気！純喜！」と挨拶。続く白岩が「実は俺の方が『やる気！元気！瑠姫！』先にやっていました」と対抗すると、河野は「足りひん足りひん！」と白岩を見つめた。これに白岩は「実は俺の方が『OH-EH-OH』のときからやっていました」と強調し、もう一度「やる気！元気！瑠姫！」と言おうとしたが「やる気！純喜」と間違え、会場には笑いが起きた。これを見ていた西も「純喜！瑠姫！西です」と乗っかって小競り合いをまとめ、さらに会場を盛り上げた。
◆JO1＆INI、SPユニット結成
JO1とINIのメンバーの12人で結成されたスペシャルユニット「JI BLUE」は2025年11月にサッカー日本代表「最高の景色を2026」オフィシャルアンバサダーに就任。サッカーと音楽の力を融合させ、SAMURAI BLUEの「最高の景色を2026」の応援の輪を日本中、世界中に広げるとともに、夢を追い続ける全ての人々の挑戦を後押しすべく活動している。（modelpress編集部）
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