「ほんとに奇跡的」 ツアー2年目の平塚新夢が自己ベストの“67”
＜NTTドコモビジネスレディス 初日◇30日◇浜野ゴルフクラブ（千葉県）◇6704ヤード・パー72＞自身も驚きの好スコアに「100点ですかね」。ツアー2年目の平塚新夢が5バーディ・ボギーなしの「67」をマークし、首位と4打差の5位タイで滑り出した。
【写真】平塚新夢が即投入… ブリヂストンの新アイアンを細かくチェック
アマチュア時代の2017年「静ヒルズレディース 森ビルカップ」を制し、昨年はステップ・アップ・ツアー「ちゅーピーレディースカップ」でプロ初優勝。ただ、レギュラーツアーではまだ目立った成績を残せていない。それでも、この日は違った。アマ時代から出場を重ねてきたレギュラーツアーで、自己ベストを更新する「67」。ツアーで初の60台に「ほんとに奇跡的」と笑みを浮かべた。今季はステップ・アップ・ツアー「大王海運レディスオープン」（17位タイ）、レギュラーツアー「KKT杯バンテリンレディス」（予選落ち）に続く3試合目。「ちょっとずついい感じになってきたと思います」と手応えを口にする。「全体的にティショットが安定していて、セカンドが気持ちよく打てた」と振り返る。ブリヂストンの新モデルとみられるアイアンも早速投入し、「変わらずいい感じ」と好感触。安定したショットを支えた。上位に名を連ねるが、「追い越されちゃうかもしれないし、つかの間のリーダーボード（笑）。でもすごく自信になるというか、お父さんお母さんも喜んでいるんじゃないかなと思います」と浮かれる様子はない。それでも自然と笑みはこぼれる。今季の目標は「ニコニコ楽しくやる」とシンプル。具体的な数字は追わず、この状況を楽しむことが結果につながると考えている。国の難病に指定される「成人発症スチル病」を乗り越え、7度目の挑戦でプロテストに合格した過去もある。「こうやって戦えること自体がすごいこと」。その思いを胸に、26歳はレギュラーツアー初優勝へ歩みを進める。（文・齊藤啓介）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
NTTドコモビジネスレディス リーダーボード
難病を乗り越え、ルーキー・平塚新夢が7年ぶりレギュラーツアー出場「不甲斐ない結果では終わりたくない」
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渋野日向子出場 米女子ツアーの組み合わせ
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