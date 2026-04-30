【散歩本特集】手軽に楽しめる街歩きで充実した連休を！GWは近場で、そんな方におすすめの散歩本をご紹介【Amazon Kindle】
Amazonが提供する電子書籍サービス「Kindleストア」では幅広いジャンルの作品を楽しむことができる。本記事では、「Kindleストア」で読めるタイトルの中から手軽に街歩きを楽しめる散歩本を厳選してご紹介。大型連休、近場で遊びたい方や健康的に充実させたい方におすすめ！散歩を通して街の新たな一面に触れてみてはいかが？
この記事で紹介した本を読む
■散歩の達人 歩きたい人のための 東京散歩地図
価格：1,056円
散歩の達人 歩きたい人のための 東京散歩地図
2021年『街がわかる 東京散歩地図』、2023年『歩きニストのための 東京散歩地図』に続くシリーズ第3弾。東京都心・東部・北部・南部・西部の5エリア36コースの他、今回は「音声ARで巡る東京カルチャ―再発見の旅」と題した4コースを追加し、シリーズ最多の40コース掲載となりました。読めば必ず歩きたくなる、散歩の達人ならではの、欲張りな一冊です。
■街がわかる 東京散歩地図
価格：713円
街がわかる 東京散歩地図
街の魅力を散歩しながら探してみませんか。 駅から駅をつなぐ散歩コースを、「散歩の達人」で街を深掘りし続けてきた編集部が提案します。詳細なコースマップと、散歩途中で立ち寄れる名所・名店の紹介ページだけではなく、街にまつわる歴史・豆知識、愉快な商店街イラストマップも満載しています。 都内の名所を巡る39の散歩コースをお楽しみください。
■散歩の達人 東京多摩散歩地図
価格：1,144円
散歩の達人 東京多摩散歩地図
山や台地、崖線、川など、自然がつくり出した風景に心安らぐ。遺跡や新選組など、歴史ロマンにもふれられる。自然もいっぱいで気持ちいい。かと思えば、住みたい、永住したいなどで人気の街も少なくない。いろんな表情を見せる東京多摩エリア。
全30市町村について、それぞれの街の特徴とスポット紹介、散歩コースを設定しています。東京の街を30年歩きまわってきた『散歩の達人』が作る、必読の一冊です。
■古地図とゆく京都歴史散歩
価格：1,024円
古地図とゆく京都歴史散歩
歴史地理学者にして京都に長く暮らす京大名誉教授が、
多数の古地図とともに「京都散歩」を案内する。
古地図と写真をカラーで多数収録したハンディな新書版。
京都を逍遥するのにも、部屋で歴史地理を学ぶのにも、好適の1冊。
現存する京都の古地図としては、
平安京をあらわした九条家本『延喜式』が最も古い。
本書では時系列で代表的な古地図とその味わいを紹介していく。
平安の時代から近現代まで。京都各地の名所名跡を巡る旅。
■京阪神アート散歩MAP
価格：495円
京阪神アート散歩MAP
京阪神の美術館＆ギャラリーから、カフェ、雑貨店、ブックショップも！ アート好きの探求心を満たす関西のアート＆カルチャースポット満載の１冊。定番の美術館から、ユニークなコンセプトのギャラリーやショップなど、京都・大阪・神戸・奈良の最新情報を網羅。歩いて楽しい３２エリアを見やすい地図で親切に紹介します。
※本ページで紹介する情報は、2026年4月30日17時現在のものです。
この記事で紹介した本を読む
■散歩の達人 歩きたい人のための 東京散歩地図
散歩の達人 歩きたい人のための 東京散歩地図
2021年『街がわかる 東京散歩地図』、2023年『歩きニストのための 東京散歩地図』に続くシリーズ第3弾。東京都心・東部・北部・南部・西部の5エリア36コースの他、今回は「音声ARで巡る東京カルチャ―再発見の旅」と題した4コースを追加し、シリーズ最多の40コース掲載となりました。読めば必ず歩きたくなる、散歩の達人ならではの、欲張りな一冊です。
■街がわかる 東京散歩地図
価格：713円
街がわかる 東京散歩地図
街の魅力を散歩しながら探してみませんか。 駅から駅をつなぐ散歩コースを、「散歩の達人」で街を深掘りし続けてきた編集部が提案します。詳細なコースマップと、散歩途中で立ち寄れる名所・名店の紹介ページだけではなく、街にまつわる歴史・豆知識、愉快な商店街イラストマップも満載しています。 都内の名所を巡る39の散歩コースをお楽しみください。
■散歩の達人 東京多摩散歩地図
価格：1,144円
散歩の達人 東京多摩散歩地図
山や台地、崖線、川など、自然がつくり出した風景に心安らぐ。遺跡や新選組など、歴史ロマンにもふれられる。自然もいっぱいで気持ちいい。かと思えば、住みたい、永住したいなどで人気の街も少なくない。いろんな表情を見せる東京多摩エリア。
全30市町村について、それぞれの街の特徴とスポット紹介、散歩コースを設定しています。東京の街を30年歩きまわってきた『散歩の達人』が作る、必読の一冊です。
■古地図とゆく京都歴史散歩
価格：1,024円
古地図とゆく京都歴史散歩
歴史地理学者にして京都に長く暮らす京大名誉教授が、
多数の古地図とともに「京都散歩」を案内する。
古地図と写真をカラーで多数収録したハンディな新書版。
京都を逍遥するのにも、部屋で歴史地理を学ぶのにも、好適の1冊。
現存する京都の古地図としては、
平安京をあらわした九条家本『延喜式』が最も古い。
本書では時系列で代表的な古地図とその味わいを紹介していく。
平安の時代から近現代まで。京都各地の名所名跡を巡る旅。
■京阪神アート散歩MAP
価格：495円
京阪神アート散歩MAP
京阪神の美術館＆ギャラリーから、カフェ、雑貨店、ブックショップも！ アート好きの探求心を満たす関西のアート＆カルチャースポット満載の１冊。定番の美術館から、ユニークなコンセプトのギャラリーやショップなど、京都・大阪・神戸・奈良の最新情報を網羅。歩いて楽しい３２エリアを見やすい地図で親切に紹介します。
※本ページで紹介する情報は、2026年4月30日17時現在のものです。