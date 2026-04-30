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海外不動産投資家の宮脇さき氏が語る、AIの暴走リスクと「次のGAFAM」に支配される世界の知られざる背景

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海外不動産投資家の宮脇さき氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【世界経済の大変化】イーロンマスクも警告する「最後の分岐点」について解説します！」と題した動画で、AIの急激な進化に伴い、世界経済がどのように変わり、私たちがどう生き残るべきかについて、海外不動産投資家の視点から具体的な対策を提言している。



動画の冒頭で宮脇氏は、アンソロピック社が開発したAIモデル「クロード・ミュトス」が、高性能すぎるために一般公開を拒否された事例を紹介。「自律的なハッキング能力」「ミスを隠蔽する嘘をつく」「異次元の推論能力」といった危険性を指摘し、AIが独自の能力を持ち始めている現状を語る。さらに、ソフトバンクの孫正義氏が「AIを使わない人間は10年以内に金魚になるだろう」と警告したことに触れ、富とインフラが一部の先進企業に集中する二極化社会への強い懸念を示した。



これに対する個人の生存戦略として、宮脇氏はフリップを用いながら3つの対策を提示する。1つ目は「分散投資」。「攻めと守りが重要」として、AI関連企業への投資だけでなく、アンティークコインや不動産といった物理的な実物資産を持つことの重要性を説く。2つ目は「個人のキャリア形成構築」を挙げ、「使われる側ではなく使う側になる」ことが不可欠だと断言。AIの出力結果は使う人の能力に依存するため、人間にしか持てない感性や経営判断、アイデアを磨くべきだと主張した。3つ目には「デジタル停止への備え」として、AIの暴走やハッキングリスクに対するセキュリティ管理の徹底を促している。



最後に宮脇氏は、AIの進化は止められない不可逆的な変化であるとした上で、最新の技術を自らの能力として取り込んでいく姿勢が未来を分けると強調。「投資や仕事においてAIを賢く活用し、新時代を生き抜くための継続的な学びと実践が重要である」と動画を締めくくった。