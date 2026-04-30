

創価大は5000m13分台ランナーが６名入学し力を見せている（写真は田村幸太） photo by Satoshi Wada





中編：2026年度箱根駅伝シード校＋13分台ルーキーズ最新報告（全３回）

箱根駅伝をはじめ、学生長距離界を賑わせるであろう大学１年生ランナーたち。前編では戦力充実の早稲田大に焦点を当てたが、中編では創価大、中央大、駒澤大、青山学院大を紹介する。

前編〉〉〉「早稲田大ルーキーズが熱い！ 即戦力トリオに加え、一般入試組も粒ぞろい」

【13分台ルーキーが６名加入の創価大】

今季の大学１年生世代はハイレベルな選手がそろう。高校時代に5000mでトップランナーの証とされる13分台をマークした選手は30人を超え、その多くが関東の大学に進んだ。

早大に進んだ３人がさっそくその力を見せつけているが、箱根駅伝８位の創価大のスカウティングも目を引く。5000m13分台を持つ選手が、赤坂勇輔（兵庫・西脇工高）、内田涼太（長崎・鎮西学院高）、菅野元太（宮城・仙台育英高）、田村幸太（大阪・関西創価高）、村上遵世（鳥取・鳥取城北高）、保芦摩比呂（福島・学法石川高）と、箱根駅伝シード校では最多の６人も加わった。

菅野はインターハイ5000m２位などトラックで実績を挙げ、駅伝でも活躍。村上と田村は世界クロスカントリー選手権（U20）に日本代表として出場するなど、タイムだけでなく実績も備える実力者たちだ。内田は、全国高校駅伝、都道府県駅伝と１区最下位になる苦い思いを味わったが、大学で雪辱を誓う。

４月24日の日本学生個人選手権では1500mに田村が出場。3分49秒60で６着に終わったものの、前半から先頭を窺える位置で積極的にレースを進めた。

「大学に入ってからなかなか調子が上がらずにいましたが、１年目は土台作りをしようと思っていて、結果を求めるのではなく、箱根を目指して着実に（チームで）10番目に食い込むことを意識してやっています。強い先輩方が多いですが、自分たち下級生が先輩を抜いていくような気持ちで練習をしていきたいと思います」と、焦らず着実に力を蓄えていくつもりだ。

その翌日の日体大長距離競技会でも、続々とルーキーがデビュー。村上、保芦、内田が1500mに出場し、それぞれ、村上が３分46秒39、保芦が３分47秒77、内田が３分48秒51と、そろって自己ベストをマークしている。

【中大は台湾記録保持者、都大路優勝メンバー・栗原らが加入】



台湾代表としてアジア大会出場資格を手にしている中大ルーキーの簡 photo by Satoshi Wada





近年、好選手が続々と入学している中大は、今季も有力選手が複数名加わった。

注目は、台湾からの留学生・簡子傑（宮城・仙台育英高）。1500mと5000mで台湾記録を持ち、高校ラストレースとなった３月28日の日体大長距離競技会では1500mで３分41秒88まで記録を伸ばし、９月に名古屋で開催されるアジア大会への台湾の派遣標準記録も突破した。大学初戦となった金栗記念は３分44秒台で「40秒を切りたかった」と自身にとって納得のいくレースではなかったが、まずまずの滑り出しだろう。

早大・増子陽太とともに学法石川高のエースとして活躍し、全国高校駅伝優勝メンバーになった栗村凌は、入学前に先輩たちとアメリカ遠征を敢行した。その疲労も残るなか、４月19日の法大記録会では1500mと5000mの２種目に出場し、それぞれ３分44秒33、14分06秒65で走り、５月４日のゴールデンゲームズinのべおかに備えた。栗村と高校時代からのチームメイト、末田唯久海も、法大競技会の3000m障害で８分台に突入し、上々のシーズンインを迎えている。

そのほか、酒井崇史（長野・佐久長聖高）、門間蒼大（熊本・九州学院高）は5000m13分台を持ち、駅伝でも全国区の活躍を見せてきた選手たちだ。また、紱山博貴（兵庫・市立西宮高）は昨年のインターハイで3000m障害を制した実力者だ。

【即戦力候補がそろう駒大、青学大は古川が存在感を発揮】



青学大の新入生で唯一の13分台ランナーの古川陽樹は４月に２度、自己ベストを更新 photo by Satoshi Wada





駒澤大にも5000m13分台が４人も入学した。その筆頭は13分39秒13の土間董哉（広島・世羅高）で国スポ（国民スポーツ大会）5000m８位入賞の実績を持つ。国スポ5000m５位の今村仁（佐賀・鳥栖工高）は、2月の唐津10マイルロードでは10kmロードで29分07秒の好記録で優勝。池谷陸斗（東京・駒大高）は世界クロカン日本代表。鈴木大翔（宮城・仙台育英高）は、5000mでインターハイ５位、U 20日本選手権2位と実績を残し、全国高校駅伝では３区3位、都道府県男子駅伝では増子を破って１区区間賞・区間新と駅伝でも活躍した。また、後藤颯星（山形・酒田南高）は、5000m14分13秒97ながら即戦力候補として藤田敦史監督が名前を挙げる。

3000m障害でインターハイ７位、U20日本選手権３位の実績がある岸本莞爾（長野・長野日大高）にも注目したい。標高の高い山を駆け上がるスカイランニングという競技では、2023年のユーススカイランニング世界選手権で銀メダルを獲得した実力者だ。４月４日の世田谷競技会で根ヶ山蓮(埼玉・埼玉栄高)ともにいち早くデビューし、４月中に２レース走った。

今年の箱根を制した青山学院大は、5000m13分台の選手はひとりだけだが、その古川陽樹（岩手・盛岡大附高）がさっそく存在感を示している。４月４日の絆記録挑戦会の5000mでは、力のある先輩たちに割って入って組２着となり、いきなり13分56秒58の自己記録をマーク。さらに４月26日の日体大長距離競技会では、13分50秒55まで記録を伸ばした。

その他、全国高校駅伝５区区間賞の斎藤晴樹（長野・佐久長聖高）、同６区４位の大竹実吹（群馬・東農大二高）、都道府県駅伝５区４位の藤原孝太郎（兵庫・須磨学園高）といった駅伝で実績のある選手がそろう。

後編につづく：「國學院大のルーキーは実力派から個性派まで、帝京大はハーフ１時間２分台の注目株も」