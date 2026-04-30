第2子妊娠の西野未姫、ふっくらお腹に話しかける娘公開「お話しできるようになってて可愛すぎる」「お腹大きくなりましたね」と反響
【モデルプレス＝2026/04/30】元AKB48でタレントの西野未姫が4月29日、自身のInstagramを更新。ふっくらとしたお腹で娘と触れ合っている様子を公開した。
【写真】臨月迎えた27歳元AKB「お腹大きくなりましたね」ふっくらお腹に話しかける娘の姿
西野は「嫉妬もしちゃってるけど『おとうとー！』って言って喜んでる感じもします」とコメントし、娘と会話している姿を公開。ふっくらとしたお腹でソファーに座った自身の足元に娘が寄り添い、「ママ弟触っていい？」と問いかけお腹を触る手を避ける娘の様子や、「おとうとー」と話している娘の姿が映されている。
この投稿に、ファンからは「お話しできるようになってて可愛すぎる」「優しい世界で涙出る」「優しいお姉ちゃんになりそう」「お腹大きくなりましたね」「ママにくっついてる姿が愛おしい」などと反響が寄せられている。
西野は2022年11月にお笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱と結婚し、2024年10月に第1子となる長女・にこりちゃんを出産。2026年1月4日には第2子の妊娠を明かし、2月6日にYouTubeで第2子の性別が男子であることを発表した。また離乳食幼児食コーディネーターの資格取得を公表している。（modelpress編集部）
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【写真】臨月迎えた27歳元AKB「お腹大きくなりましたね」ふっくらお腹に話しかける娘の姿
◆西野未姫、ふっくらお腹で娘と会話
西野は「嫉妬もしちゃってるけど『おとうとー！』って言って喜んでる感じもします」とコメントし、娘と会話している姿を公開。ふっくらとしたお腹でソファーに座った自身の足元に娘が寄り添い、「ママ弟触っていい？」と問いかけお腹を触る手を避ける娘の様子や、「おとうとー」と話している娘の姿が映されている。
◆西野未姫の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「お話しできるようになってて可愛すぎる」「優しい世界で涙出る」「優しいお姉ちゃんになりそう」「お腹大きくなりましたね」「ママにくっついてる姿が愛おしい」などと反響が寄せられている。
西野は2022年11月にお笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱と結婚し、2024年10月に第1子となる長女・にこりちゃんを出産。2026年1月4日には第2子の妊娠を明かし、2月6日にYouTubeで第2子の性別が男子であることを発表した。また離乳食幼児食コーディネーターの資格取得を公表している。（modelpress編集部）
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