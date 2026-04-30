普段の日常生活が話題になる！ 2NE1のBom（ボム、42）が30日までに、自身のインスタグラムを更新。「パク・ボム、日差しを浴びて」と数枚の写真を投稿した。

公開写真には外出した際の様子が写っていた。胸元を強調した衣装で、街中で自撮り写真を撮り、飲食店でもカメラを見つめながら自分で写真を撮った。

韓国メディアのスポーツ東亜は30日「ボムが自宅を出た。これまで通常の活動ができないほど不安な様子を見せて心配されていた。しばらくの間、周囲の人々さえも対処しきれないほどだった。幸いにも、今回の投稿は穏やかな日常を共有し、注目された」と報じた。

また韓国通信社のニュース1は29日「家を出たパク・ボム、大胆なファッションでボリューム感をアピール…変わらぬ美貌まで」のタイトルで「ボムはカフェを訪れた様子で、変わらぬ美貌を披露し、注目された。特に大胆な衣装を身にまとい、ボリュームのある体形を披露して視線をくぎ付けにした」と報じた。

さらに「ボムは昨年8月から健康上の問題で活動を休止している。これに関連して、当時の所属事務所であるディネーションエンターテインメントは『最近、医療スタッフから十分な休養と安定が必要との見解を受けたため、慎重に議論した結果、やむを得ずこの決定に至った』と述べた」と、これまでの経緯を説明した。