日本将棋連盟が今年１月に設置した「公式戦番勝負対局規定検討委員会」の伊丹俊彦委員長（日本将棋連盟非常勤理事、弁護士）が３０日、東京・渋谷区の将棋会館で最終報告を行った。

昨年１２月、福間香奈女流五冠が「対局の日程と出産予定日の前後計１４週の期間が一部でも重なる場合、対局者が変更される」という規定をめぐり要望書を提出。連盟は規定を削除。委員会の設立を発表し、１月に発足した。

３か月に及んだ話し合いを終え「今回の答申案で窓口を設定した。これまでどこに相談していいか悩んでいたのではないかと推察。ただ窓口を設ければいいということではない。実効性ある窓口業務を目指してもらいたい」とコメント。また提案した対局者の代替措置については「番勝負における対局者の交代がプロシージャー（＝手続き）という段階で設けられた。きちっとした手続きを定めることができたのは、検討委員として提示することができたのは意義深い。今後も将棋連盟の発展のために私たちの検討委員会の意見を踏まえながら将棋が愛されるもの、地域に貢献できるものになってもらえれば」とした。

委員会はこの日で解散になる。伊丹氏は今後について「連盟で出される規定が適切かどうか、定める過程で色々な人と話し合いがなされると思う。そういう場で話し合っていただく。最終的には連盟の責任と権限で決める」と話した。