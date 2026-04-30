なぜアイドル衣装は“ファッションアーカイブ”になったのか　KAWAII LAB.衣装展にFRUITS ZIPPER、CANDY TUNEら154着が集結

FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）、CANDY TUNE（キャンディーチューン）、SWEET STEADY（スイート ステディ）、CUTIE STREET（キューティーストリート）、そしてMORE STAR（モアスター）が所属するKAWAII LAB.（カワイイラボ）による衣装展『〜KAWAII LAB. 衣装展〜 KAWAII CLOSET in 大丸東京店』が、2026年4月24日から大丸東京店 11階催事場で開催中だ。本展では、KAWAII LAB.所属5グループ、メンバー総勢38名がライブやミュージックビデオなどで実際に着用した衣装154着を展示。昨年の衣装展は全国5都市で4万人以上を動員しており、今回は新たにMORE STARの衣装も加わった形で、さらにスケールアップしている。衣装のデザイン画やメンバー直筆メッセージ、着用時の写真、私服コレクション、KAWAII LAB.の4周年を祝うフォトスポットなども用意されている。今回、メディア向け内覧会に参加する機会を得たので、現地の模様をレポートしていきたい。

【154着の衣装が集結 会場いっぱいに広がるKAWAII LAB.の世界】

大丸東京店の11階催事場に到着すると、まず目に飛び込んでくるのは、色とりどりの衣装が並ぶ華やかな空間だ。ライブ会場やMVの中で見ていた衣装が、目の前にずらりと並んでいる光景は圧巻。ステージ上では一瞬で印象に残るシルエットや色使いも、近くで見ると細かな装飾や素材の違いまでじっくり楽しむことができる。

展示は、入口から進んでいくと各グループの衣装が順に現れる構成になっている。グループごとに大きく区切られているというより、会場を歩きながらFRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREET、MORE STARの衣装やデザイン画、メンバーの直筆メッセージに出会っていくような見せ方になっており、KAWAII LAB.全体の歩みや、それぞれの“かわいい”の違いを自然に見比べられる。

会場を進む中でまず印象に残るのは、FRUITS ZIPPERのポップでカラフルな衣装だ。なかでも目を引くのが、「かがみ」衣装。大きな胸元のリボンや印象的な袖、首元の装飾など、どこかお人形のような可憐さを感じさせる一着で、メンバーごとのカラーが並ぶことで、グループ全体の華やかさも際立っている。ビジューや生地の立体感も含め、FRUITS ZIPPERらしい夢のある世界観を伝えていた。

さらに「はちゃめちゃわちゃライフ！」衣装は、ロックなチェック柄に、かわいらしさを感じるちょこんとした飾りを合わせたデザイン。よく見ると「FRUITS ZIPPER」やメンバー名のワッペンがついており、遊び心のある作り込みが楽しい。楽曲の持つにぎやかさや、メンバー同士がわちゃわちゃと楽しむ空気感が、そのまま衣装にも落とし込まれているようだ。

CANDY TUNEの衣装は、甘さと強さをあわせ持つデザインが目を引く。デビュー衣装は、ビビッドなチュールのグラデーションにブラックベロアを合わせた甘辛MIXのデザイン。かわいらしさだけでなく、ライブで映える強さも感じられる。実際に衣装を近くで見ると、チュールの重なりや、黒いリボン、レースアップのディテールが目に入る。写真や映像で見ていた時以上に、立体感のある衣装であることがわかる。

ほかにも、「推し▽好き▽しんどい」のゴシックポップ衣装や「倍倍FIGHT!」MV衣装など、楽曲に合わせて作られた衣装も展示されている。「推し▽好き▽しんどい」では、少しダークで甘い世界観が衣装にも反映されており、「倍倍FIGHT!」では、楽曲の勢いやキャッチーさが伝わるデザインになっている。MVやライブで見ていた衣装を近くで見ることで、装飾の細かさやシルエットの違いにも気づけるのが面白い。

※▽はハートマーク

SWEET STEADYの衣装からは、花束のような華やかさと、やわらかな品の良さが感じられる。初期衣装は、メンバーが並んだ時にひとつの花束のように見えることを意識して作られており、淡い色合いやふんわりとしたシルエットが、グループの可憐なイメージを引き立てている。さらに、ほとんどの衣装にパールがあしらわれているのも印象的だ。近くで見ると、細かな装飾の一つひとつまで丁寧に作り込まれていることが伝わってくる。

淡いピンク、ブルー、イエロー、ラベンダーなど、メンバーごとのカラーを活かしながらも、並んだ時にはSWEET STEADYらしいやわらかな統一感が生まれている。フリルやリボン、光沢のある素材が重なったデザインは、ステージで動いた時の華やかさまで想像させる。会場に展示されたメンバーの直筆メッセージからも、それぞれがこの衣装を大切にしてきたことや、活動の中で積み重ねてきた思いが伝わってくる。

CUTIE STREETの衣装は、リボンやフリルをたっぷり使った、ひと目で印象に残る華やかさが魅力だ。リボン衣装では、メンバーごとにリボンの位置やスカートの形が少しずつ違っており、同じテーマの中でも一人ひとりの個性が見える。宝石をリボンで包んだようなイメージで作られているという説明もあり、CUTIE STREETらしいきらめきやフレッシュさが、そのまま衣装に表れていた。

さらに「かわいいさがしてくれますか？」衣装は、「ロココ×原宿ストリート」がテーマ。クラシカルな雰囲気の中に、鳥かごのようなスカートやヘッドドレスなど、少し変わったかわいさが盛り込まれている。上品でお姫様のようなムードがありながら、原宿らしいポップで自由な感覚もあり、CUTIE STREETらしい“かわいい”の広がりを感じさせる衣装になっていた。

そして今回、新たに展示に加わったMORE STARの衣装も見逃せない。KAWAII LAB.4周年衣装は、グループのロゴやカラーを取り入れながら、MORE STARらしいフレッシュさが感じられるデザインになっている。華やかさの中にも、これから物語が始まっていくグループならではのまっすぐな勢いがあり、先輩グループの衣装と同じ空間に並ぶことで、KAWAII LAB.がさらに広がっていることを実感できる。メンバーのメッセージからも、初めての衣装展に参加する喜びも伝わってきた。

【デザイン画やメッセージから見える、作り手のこだわり】

本展では、衣装とあわせてデザイン画や制作コメントも展示されている。完成した衣装だけを見るのではなく、どんなテーマからデザインが生まれ、どのような素材やモチーフが選ばれたのかまで知ることができるのも面白い。

KAWAII LAB.の衣装を見ていると、ただかわいいだけでは終わらない作り込みにも気づかされる。多くの衣装に関わるスタイリスト・相澤樹は、雑誌でのスタイリングをはじめ、アーティストのCDジャケットやMV、広告、TVCM、アイドル衣装の制作など、幅広い分野で活動してきた人物だ。そうしたファッションやビジュアル作りの経験が、KAWAII LAB.の衣装にも生かされている。

たとえば、遠くから見てもメンバーのカラーが伝わる配色、踊った時にきれいに揺れるフリルやチュール、写真や動画で切り取られた時の見え方。ライブ、MV、SNSのどの場面でも印象に残るように、細かな部分まで考えられていることがわかる。衣装はメンバーを飾るものというだけでなく、グループの雰囲気や楽曲の世界観を伝える大事な要素になっている。

今回の衣装展を歩いていて感じたのは、アイドル衣装が単なる舞台衣装ではなく、ファンの記憶を残す“ファッションアーカイブ”になっているということだ。ライブで見た衣装には、その日の照明や歓声、メンバーの表情が重なる。MV衣装には、楽曲の世界観や振付、画面の色味が結びついている。SNSで何度も見返された写真や動画も含めて、衣装は「あの時のKAWAII LAB.」を思い出すきっかけになっている。

その衣装が百貨店という場所に並び、多くの人が近くで細部を見つめていることも印象的だった。ライブ会場で一瞬きらめくものだった衣装が、いまはデザインやファッションの視点からも楽しめるものになっている。アイドルカルチャーが、ファンの熱量だけでなく、衣装やビジュアル表現の面からも語られるようになってきたことを感じさせる展示だった。

『KAWAII CLOSET』というタイトルの通り、本展はKAWAII LAB.の歴史をしまっておくクローゼットであり、それを開いて見せる場所でもある。ステージで輝いていた衣装が、ここではデザイン画や制作コメント、メンバーの言葉とともに並んでいる。だからこそ、KAWAII LAB.の“かわいい”が、どんな発想で、誰の手によって、どのように形になってきたのかをたどることができる。ファンにとっては思い出を振り返る場所であり、初めて訪れる人にとっては、5グループそれぞれの個性を衣装から知る入り口になるはずだ。

【開催概要】

イベント名称：〜KAWAII LAB. 衣装展〜 KAWAII CLOSET in 大丸東京店

開催期間：2026年4月24日（金）〜2026年5月11日（日）会場：大丸東京店 11F催事場日時指定入場券：一般2,000円(税込)／小学生1,000円(税込)当日券：一般2,300円(税込)／小学生1,300円(税込)