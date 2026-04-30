女優、タレントの今野杏南（36）が30日、自身のインスタグラムを更新。第2子を出産したことを報告した。

今野は、わが子の写真をアップ。「先日第二子を無事出産いたしました」と記すと「おかげさまで母子ともに元気に過ごしています。無事に退院し、家族4人での賑やかな生活がスタートしました」とつづった。

今野は23年6月に一般男性との結婚を公表。翌24年3月には第1子出産を報告した。その後を振り返り「長女を出産後、子宮動脈瘤破裂を経験し、UAE（子宮動脈塞栓術という血管を塞いで止血する治療）を受けていたため、今回の妊娠・出産にはさまざまなリスクがありました」と明かすと「妊娠中も出産のときも不安が尽きませんでしたが、大きな病院で先生方の手厚いサポートを受け、そして事務所の皆さまや家族にも支えていただき、無事にこの日を迎えることができました」と感謝した。

今野は「命の誕生は本当に奇跡の連続です」としみじみ。「こうして赤ちゃんを抱っこし、家族と笑い合える日常に心から感謝しています」としたうえで「体調と相談しながら、少しずつお仕事も再開していく予定です。これからも温かく見守っていただけたら嬉しいです」と結んだ。

今野は日テレジェニック2012のメンバーを務め、グラビアなどで活動。その後は主に女優業で、NHK大河ドラマ「麒麟がくる」(20年)、NHK連続テレビ小説「エール」（20年）などに出演している。