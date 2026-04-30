「もう君じゃ勃たないんだ…」不倫相手に唐突に拒絶された女性。呆然自失とする中で蘇ってきたのは…！？
ドラマNEXT「水曜日、私の夫に抱かれてください」（毎週水曜深夜24時30分）を「TVer」「ネットもテレ東」で期間限定配信中。
神栖から「もう君じゃ勃たないんだ」と唐突な拒絶を受けた蓉子。呆然自失とする中で蘇ってきたのは、かつての神栖との運命的な出会い、そして幸せな日々の記憶だった。
【動画】「もう君じゃ勃たないんだ…」不倫相手に唐突に拒絶された女性。呆然自失とする中で蘇ってきたのは…！？
神栖（稲葉友）から「君じゃもう勃たないんだ」と唐突な拒絶を受けた蓉子(菅井友香)。呆然自失した蓉子の中に蘇ってきたのは、かつての神栖との運命の出会い、そしてかけがえのない幸せな日々の記憶だった。
友達もいなく、恋愛経験もなく、「自分は誰にも選ばれないのではないか」と思っていた蓉子を救ってくれた神栖の存在は特別で…。
だがその幻想が崩れ落ち、蓉子は同僚の八溝（濱田龍臣）からのサシ飲みの誘いに初めて応じることにする。
一方、怜（入山法子）は自宅で目を離した隙に一凪（山本弓月）の姿を見失って…。「TVer」「ネットもテレ東」で！
出演者
小吹蓉子…菅井友香
神栖怜…入山法子
神栖史幸…稲葉友
八溝駿…濱田龍臣
神栖一凪…山本弓月
【原作】菊屋きく子「水曜日、私の夫に抱かれてください」(U-NEXT Comic)
【脚本】遠山絵梨香
【監督】畑中みゆき
【音楽プロデューサー】田井モトヨシ
【音楽】鈴木俊介、侘美秀俊、d.l.hiro、田井千里
【オープニングテーマ】Amber’s「エデン」（ソニー・ミュージックレーベルズ）
【エンディングテーマ】野田愛実「Let Go」（avex trax）
【制作】 テレビ東京 ／ PROTX
【製作著作】 「水曜日、私の夫に抱かれてください」製作委員会
【公式HP】
【公式X】 @doramanext_tx
【公式Instagram】 @doramanext_tx
【公式TikTok】 @doramanext_tx
【ハッシュタグ】 #すいだか
お知らせ
動画配信サービス「U-NEXT」で3月25日(水)夜9時より、各話１週間独占先行配信
広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信
見逃しを防ぐ便利な「お気に入り登録」をお願いします！
テレ東HP(ネットもテレ東)
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神栖から「もう君じゃ勃たないんだ」と唐突な拒絶を受けた蓉子。呆然自失とする中で蘇ってきたのは、かつての神栖との運命的な出会い、そして幸せな日々の記憶だった。
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5話 公認不倫の沼…新たな罠！？
神栖（稲葉友）から「君じゃもう勃たないんだ」と唐突な拒絶を受けた蓉子(菅井友香)。呆然自失した蓉子の中に蘇ってきたのは、かつての神栖との運命の出会い、そしてかけがえのない幸せな日々の記憶だった。
友達もいなく、恋愛経験もなく、「自分は誰にも選ばれないのではないか」と思っていた蓉子を救ってくれた神栖の存在は特別で…。
だがその幻想が崩れ落ち、蓉子は同僚の八溝（濱田龍臣）からのサシ飲みの誘いに初めて応じることにする。
一方、怜（入山法子）は自宅で目を離した隙に一凪（山本弓月）の姿を見失って…。「TVer」「ネットもテレ東」で！
出演者
小吹蓉子…菅井友香
神栖怜…入山法子
神栖史幸…稲葉友
八溝駿…濱田龍臣
神栖一凪…山本弓月
【原作】菊屋きく子「水曜日、私の夫に抱かれてください」(U-NEXT Comic)
【脚本】遠山絵梨香
【監督】畑中みゆき
【音楽プロデューサー】田井モトヨシ
【音楽】鈴木俊介、侘美秀俊、d.l.hiro、田井千里
【オープニングテーマ】Amber’s「エデン」（ソニー・ミュージックレーベルズ）
【エンディングテーマ】野田愛実「Let Go」（avex trax）
【制作】 テレビ東京 ／ PROTX
【製作著作】 「水曜日、私の夫に抱かれてください」製作委員会
【公式HP】
【公式X】 @doramanext_tx
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