GI値とは？低GI・高GI食品一覧と上手な活用方法

健康づくりやダイエットで注目されることの多い「GI（ジーアイ）値」。「低GIダイエット」などの言葉を耳にしたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。

GI値を正しく理解すると、食事の選び方や食べ方の工夫に活かしやすくなります。低GI・高GI食品の特徴を知り、日々の食生活に上手に取り入れていきましょう。

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GI値とは

GI（グリセミック・インデックス）とは、炭水化物を含む食品をとった際の、食後の血糖値の上がりやすさを示したものです。

ブドウ糖（グルコース）50gを摂取したときの変化を100として、ほかの食品のGI値が示されています。GI値が高い食品ほど食後の血糖値が上がりやすく、低い食品ほど上昇がゆるやかになります。

オーストラリアのシドニー大学による、食品・飲料のGI値の分類は次のとおりです。（※1）

●55以下…低GI食品

●56〜69…中GI食品

●70以上…高GI食品

GI値の高い食事が続くと、食後の血糖値の急上昇を招きやすく、生活習慣病やメタボリックシンドローム発症リスクにつながる可能性が知られています。GI値の低い食品を選んだり、食事全体のGI値を意識したりすることが、健康的な食生活の大切なポイントとなります。

GI値とダイエットの関係

GI値の考え方は、ダイエットにも活用できます。ポイントは「血糖値の急上昇を防ぐこと」です。

食後に血糖値が上昇すると、血糖値を下げるためにインスリンというホルモンが分泌されます。インスリンは糖を細胞に取り込む働きがありますが、余った糖を脂肪に変えて、体脂肪として蓄積する働きもあります。

血糖値が急上昇するとインスリンがたくさん分泌されてしまい、脂肪をため込みやすくなり「太りやすくなる」というわけです。

そのため、血糖値の上昇がゆるやかな低GI食品は、体脂肪をため込みにくく、ダイエットのサポートにつながるとされています。