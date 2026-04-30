シングルマザーとして働いていて年収250万円ほどです。平均より少ないのは分かっているのですが、シングル世帯の平均収入はどれくらいなのでしょうか？

シングルマザー世帯の平均年収はどれくらい？

厚生労働省の調査によると、母子世帯（シングルマザー世帯）の平均年収は270万円前後とされています。ただし、この金額には就労収入だけでなく、児童扶養手当や養育費なども含まれています。

一方で、実際に働いて得ている収入（就労収入）だけを見ると、平均は230万円台にとどまるケースが多いのが現実です。つまり、年収250万円という水準は、決して極端に低いわけではなく、むしろ平均に近い水準に入っていると言えます。

ただし、地域差や働き方によって収入には大きな差があります。都市部では生活費が高くなる一方で、地方では収入自体が低くなる傾向もあります。そのため、単純に平均と比べるだけでなく、自分の生活状況と照らし合わせて考えることが大切です。



なぜシングルマザーの収入は低くなりやすいのか

シングルマザーの収入が低くなりやすい背景には、いくつかの理由があります。まず大きいのは、子育てと仕事の両立による働き方の制限です。フルタイム勤務が難しく、パートや時短勤務を選ばざるを得ないケースも多くあります。

また、非正規雇用の割合が高いことも影響しています。非正規雇用は正社員と比べて給与が低く、昇給やボーナスも期待しにくいため、長期的に見ても収入が伸びにくい傾向があります。

さらに、資格やスキルを身につける時間が取りにくい点も見逃せません。子育てと仕事で忙しい中では、キャリアアップのための勉強時間を確保するのが難しく、その結果として収入が上がりにくくなってしまいます。

こうした状況が重なることで、シングルマザー全体の平均収入は低めに推移しているのです。ただし、これらはあくまで傾向であり、工夫次第で収入を伸ばすことは十分可能です。



年収250万円でも生活を安定させるための考え方

年収250万円という収入でも、制度や工夫を活用することで生活を安定させることは可能です。まず重要なのは、公的支援制度をしっかり活用することです。児童扶養手当や医療費助成、保育料の軽減など、シングル世帯向けの支援は多く用意されています。

これらを利用することで、実際に使えるお金（可処分所得）を増やすことができます。申請しないと受けられない制度も多いため、自治体の窓口やホームページで確認することが大切です。

また、支出の見直しも効果的です。固定費である家賃や通信費を見直すことで、毎月の負担を軽くできます。例えば、格安スマホに変更するだけでも年間数万円の節約につながることがあります。

さらに、将来に向けて少しずつスキルアップを目指すことも重要です。すぐに収入が上がらなくても、資格取得や転職準備を進めることで、将来的な収入アップにつながります。無理のない範囲で取り組むことがポイントです。



シングルマザーの収入は平均と比べすぎず現実的に考えよう

シングルマザー世帯の平均年収は270万円前後ですが、就労収入だけで見ると230万円台が中心であり、年収250万円は決して珍しい水準ではありません。そのため、「平均より低いのでは」と過度に不安になる必要はないでしょう。

大切なのは、平均と比較することよりも、自分と子どもの生活を安定させることです。公的支援の活用や支出の見直し、将来に向けたスキルアップなどを組み合わせることで、無理なく生活の質を高めることができます。

今の収入だけで判断せず、少しずつできることを積み重ねていくことが、安心した生活への近道です。自分に合った働き方と生活スタイルを見つけながら、長期的な視点で収入と暮らしを整えていきましょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー