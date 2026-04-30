フリーアナウンサーの中川安奈（32）が29日放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・10）に出演。学生時代に実践していた学習術を熱弁した。

慶大卒の元NHKアナウンサーという華麗なる経歴を持つ中川。高学歴学生らの勉強法を調査する企画を見届けた後、自身は「“勉強するなら恋をせよ”というモットーでやってたんですよ」と明かした。

MCのかまいたち・濱家隆一に「何ですかそれ？恋とかしちゃったら勉強がはかどらなさそうじゃないですか」と問われ、「そんなことなくて。好きな人と教え合いっことか…“これ分からないから教えて”って話しかける口実になるし、相手に聞かれた時にちゃんと答えられるように勉強しようっていうモチベーションにもなる」と解説した。

「あとは“テストで私のほうが点数上だったらご飯ごちそうしてね？”とか。どうです？すごい楽しいんですよ」と自ら拍手し、満面の笑みでアピール。共演のチュートリアル・福田充徳は「わが娘やったらめっちゃイヤやわ。偏差値上がっていったら、コイツめっちゃ恋してるやん…って」と顔をゆがめた。

中川は「別に本当に好きじゃなくても、テスト期間中のターゲットを定めればいい」とも話し、周囲は「エ!?」とドン引き。同じく超エリート枠で出演した経済学者で慶大大学院教授の岸博幸氏には「むちゃくちゃタチ悪いんだけど、実は論理的には正しい」と指摘された。

岸氏は「勉強頑張ったらご褒美をもらえるって仕組みを自分で作ってるんですよね？使い捨てられた男はかわいそうだけど」と苦笑い。「自分が伸びるためにはいいことなんだ…」と納得した濱家に、「そうそう。だから多分いろんな男を踏み台にして伸びてきた」と中川の過去を推測し、笑わせた。

彼氏がいるときには「一緒に勉強」と中川。「ただ失敗もありました。ファミレスで一晩中一緒に勉強しちゃって…100点満点中27点でクラス最下位とかもあったんで」と振り返った。

「全然両立できてへんやん！めちゃめちゃ恋愛のほうに行ってるやん」と濱家にツッコまれ、「それはたまにね。大体はいい感じ」と釈明していた。