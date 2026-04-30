町田DF昌子源が金髪姿へ変身

FC町田ゼルビアは4月29日に行われたJ1百年構想リーグ第13節で水戸ホーリーホックと対戦して2-2のドローの末にPK戦で4-3の勝利を挙げた。

サウジアラビアで25日に行われたAFCチャンピオンズリーグエリート決勝から、中2日での一戦にキャプテンのDF昌子源が金髪姿で現れ、周囲を驚かせた。

この試合でベンチスタートだった昌子は、2-1とリードしていた後半42分に途中出場する。守備固めが期待されたが、水戸の18歳MF安藤晃希を止められずに同点ゴールを許すこととなった。日程的なハンデもあるなか、PK戦で勝利を挙げることができたのはせめてもの救いだろう。

そんな試合となったが、町田はクラブの公式「X」で試合会場入りする際のFW藤尾翔太と昌子の画像を公開。金髪姿でサムアップする昌子の姿にSNS上では「井手口にしか見えない」「決意の表れ、歓迎です！」「すげぇ変わった」「昌子さん!?」「夜道で会いたくない感じだな」「キャプテンアプデした」「イケてる」「え、どうした？」「似合ってます！」と、驚きの声や感想が寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）