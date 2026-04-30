「ＯＮＥ ＳＡＭＵＲＡＩ １」（２９日、有明アリーナ）

Ｋ−１元３階級制覇王者の武尊（３４）＝ｔｅａｍ ＶＡＳＩＬＥＵＳ＝が有終の美を飾った。引退試合となるＯＮＥフライ級キックボクシング暫定世界王座決定戦に臨み、昨年３月にわずか８０秒で敗れていたロッタン・ジットムアンノン（２８）＝タイ＝との再戦で、５回ＴＫＯ勝利で雪辱。計４度ダウンを奪う圧倒劇でＯＮＥのタイトルを初戴冠した後、「次の格闘技界を引っ張る選手に託したい」とベルトとグローブをリングに置いた。

もうブレーキなんか掛けなくていい。ラストマッチに臨んだ武尊がアクセル全開でぶっ放した。最強の宿敵とゴング直後から打ち合い、２回にカウンターの左フックでダウンを先取。耳をつんざくような「武尊」コールに包まれる中、さらに左フックでダウンを奪った。最終５回には会場のボルテージが最高潮に達する中、笑みを浮かべながら前進。右ストレートでダウンを奪うと、最後はフックを振り抜き執念のＴＫＯ勝ちを飾った。何度もリングをたたいて勝利の喜びを確かめた武尊は「何度も負けて期待を裏切ったが、うれしいしかない」と男泣きした。

１４年以降の新生Ｋ−１を象徴するエースとして３階級を制覇し、２２年６月には東京ドームで実現した那須川天心（２７）との世紀の一戦で敗れた。メンタルの不調で休養したものの、現役続行を選択。海外団体のＯＮＥに主戦場を移したが、タイトルには届かなかった。

ファンを愛し、愛されたピープルズヒーローは最後にベルトを巻き、絶景を見届けた。２２時を過ぎて会場マイクが使えなくなったため、異例の地声でファンに語りかけた。「格闘技の才能も運動神経も全然ない。そんな僕でも世界王者になれました。こんな僕に格闘技界を引っ張らせてくれて本当にありがとうございます。このベルトはみんなのおかげでとれたベルトなので、ここに置かせてください」。魂の言葉をリング上に残して去った。

◇武尊（たける）本名・世川武尊。１９９１年７月２９日、鳥取県米子市出身。小２で空手を始める。２０１１年に立ち技格闘技Ｋｒｕｓｈにてデビュー。１５年、Ｋ−１ ＷＯＲＬＤ ＧＰの初代スーパーバンタム級王座を獲得。その後、フェザー級、スーパーフェザー級王座を獲得して３階級制覇を達成する。２２年６月の「ＴＨＥ ＭＡＴＣＨ」では那須川天心に判定負け。２５年７月にタレントの川口葵との結婚を公表。１６８センチ。