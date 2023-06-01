エンゼルスの菊池雄星が緊急降板

米大リーグ・エンゼルスの菊池雄星投手は29日（日本時間30日）、敵地ホワイトソックス戦に先発したが、3回に緊急降板した。

2回を無失点に抑えた3回のマウンドだった。投球練習を行っていたが、突如捕手のトラビス・ダーノーがベンチを呼び、マウンド付近で関係者と協議。そのまま菊池はマウンドを降りた。

エンゼルス地元局「ファンデュエル・スポーツ・ネットワーク・ウェスト」の実況ウェイン・ランダッゾ氏は「3回、キクチがウォーミングアップ中に自ら降板を申し出ました」とレポート。解説のマーク・グビザ氏も「彼がマウンドに上がるやいなや、すぐに全員（コーチやトレーナー）が駆け寄りました」と心配そうに伝えていた。

エンゼルスの広報Xは試合中に「左肩の張り」で降板と発表。日本時間の深夜に起きたアクシデントにネット上のファンからも「大事じゃないことを祈ります」「雄星が心配です」「なんでもありませんように…」「心配やけどヒジやなくて良かった」などの声が書き込まれた。

菊池はこの試合含め、今季7試合に先発登板し0勝3敗。31イニングを投げ33三振、防御率は5.81だった。



（THE ANSWER編集部）