【ブリュッセル＝秋山洋成】欧州連合（ＥＵ）の執行機関・欧州委員会は２９日、米ＳＮＳ大手メタに対し、同社が運営するフェイスブック（ＦＢ）やインスタグラムでの未成年者の年齢確認が不十分だとして、デジタルサービス法（ＤＳＡ）違反にあたるとの暫定的な見解を示した。

欧州委によると、ＦＢやインスタは利用規約で１３歳未満は利用できないと定めているが、利用登録時に虚偽の生年月日を入力でき、自己申告の年齢を検証する仕組みも十分ではなかった。１３歳未満の利用をメタ側に通報する仕組みも煩雑だった。通報のためのフォームを開くだけでも最大７回の操作が必要で、メタは通報を受けても十分に対応していなかったという。

欧州委は、ＥＵで１３歳未満の１０〜１２％がＦＢやインスタを利用していると推計。この年代はＳＮＳから有害な影響を受けやすいと指摘し、サービスから適切に除外するよう求めている。

欧州委は、ＦＢやインスタがアルゴリズムによって、中毒性のある内容を次から次へと見せ続けて抜け出せなくする「うさぎの穴現象」を引き起こしていると指摘される問題についても調査している。

メタには反論の機会が与えられるが、是正措置を講じず、ＤＳＡ違反と最終的に判断されれば、世界売上高の最大６％の制裁金が科される可能性がある。