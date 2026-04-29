●あす30日(木)は「冷たい雨」

●外出には雨傘とともに上着も必須

●天気は周期変化続く 3日(日)に再び本降りの雨

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きょう29日(水・祝)は、大陸東岸から低気圧や前線が接近し、雲が厚みを増し、日ざし控えめで暖かさも控えめの一日でした。日中はなんとか天気が持ちこたえた所が多かったものの、夕方になって雨がぱらつき始めた所も出てきています。





あす30日(木)は、低気圧や前線が次第に発達しながら九州に近づいてくることで、西日本は広く天気がぐずついてきます。





県内は、あす30日(木)未明には広く本格的な雨となり、朝は少々雨脚が強まる所も。その後、昼頃はいったん雨雲が途切れる時間もありますが、夕方～夜にかけても再び雨雲が大きく広がりそうです。





外出には大きめの雨傘が欠かせない一日ですが、合わせて、上着も必ずご用意下さい。ぐずつく天気により最高気温で15度くらい、と大体3月中旬から下旬並みに止まります。雨に濡れて風邪を引かないよう、十分気をつけていきましょう。





なお、この雨は5月スタートの金曜日の午前中までは残りそうですが、午後は天気は回復に向かう見込み。





そして今週末から来週の5連休は、土曜日や連休終盤は晴天に恵まれそうですが、3日(日・祝)、この日だけは再び、お出かけには大きめの雨傘が欠かせない、しっかりとした雨となりそうです。



大型連休の中でも一番いろんなイベントが多い、3日(日・祝)に雨となりそうなのが気がかりなところではありますが、このあとの連休も天気に合わせて適切な対応を行いながら、体調を崩すなどのトラブルに見舞われることなく、お楽しみ頂ければ、と思います。



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あす30日(木)の県内は、朝には本降りで、日中は少し雨が途切れる時間もありますが、夕方から夜は再び本降り…と、なかなか雨傘が手放せない天気が続きます。また、ぐずつく天気により、日中の気温で15度くらいと3月並みにとどまり、雨の冷たさが体に堪えます。雨に濡れないように、そして上着の着用などの心がけで、体を冷やしすぎないよう十分気を付けましょう。





5月スタートの金曜日は、午前中は雨が残りやすいですが、午後は天気回復へ。ただし北風がやや強く、日ざしが戻っても空気は冷たいでしょう。土曜日は穏やかな晴天で、昼間は少し汗ばむくらい。3日(日・祝)は次の低気圧や前線の通過で再び本降りの雨となりそうです。ゴールデンウィーク終盤は、また晴れ間が多く、昼間は汗ばむ暑さとなるでしょう。天気により変動が激しい気温変化にも十分ご注意ください。



（KRY山口放送 気象予報士 山本昇治）

