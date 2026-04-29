バストを2カップ盛れる。tu-hacciからカップ機能搭載の水着が登場

WaterAirが運営するインナーファッションブランド「tu-hacci（ツーハッチ）」は4月8日より、「BRAmone（ブラモネ）」のカップ機能を搭載した新作水着を発売しました。

■全8タイプのカラーコーディネートが可能

同商品は、ワイヤー入りのモールドカップに取り外し可能なパッドを組み合わせ、水着でありながら2カップアップのバストメイクを実現したセットです。

水着特有のバストの削げや横流れを防ぐこともでき、メリハリのある上半身のシルエットのキープも叶います。

トップスには、丈の長さを調節可能な2WAY仕様のオフショルダーを採用。二の腕をふんわりとカバーしつつ、バックスタイルのレースアップで体型をカバーします。

ショーツには、前後ともに下腹部やお尻のラインを細く見せるギャザーを施しました。

セットのフレアパンツは、太もも周りをすっきりと見せる裾フリル設計。両脇には、貴重品管理にも配慮したファスナー付きのポケットを装備しています。

素材には、ラッシュガードと重ね着しても違和感のない質感のリブ素材を取り入れています。

カラーは、トップスには「ブラック」「ホワイト」の2色、ボトムスには「ブラック」「キャメル」「ブラウン」「カーキ」の4色を用意。これらを組み合わせ、全8タイプのコーディネート可能です。

■商品概要

商品名：≪2cup盛り≫「ブラモネ」オフショルダービキニ 3点セット

価格：9,980円

カラー：＜トップス＞ブラック、ホワイト

＜ボトムス＞ブラック、キャメル、ブラウン、カーキ

サイズ：＜トップス＞AB70、AB75、CD65、CD70、CD75、EF65、EF70、EF75

＜ボトムス＞M、L

（フォルサ）