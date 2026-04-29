女優・平愛梨(41)が29日、インスタグラムを更新し、妹で女優の平祐奈(27)との姉妹2ショットを公開した。



【写真】「二人とも可愛すぎてキュン死」の声

愛梨は「ずっと愛らしい妹」と投稿。「夫と妹とお出かけする時はなぜかピンクコーデになりがち この日も気分はピンク 妹に『愛ちゃんピンクで行くねー』と連絡して身支度開始 どうにか可愛いく仕上げたくてYouTubeで『可愛いメイク』を検索して見ながらメイクをやってみた!! やっぱりプロのヘアメイクさんみたいにはできない 待ち合わせに合流した妹は『あれ？ピンクって言ってたから祐ちゃんピンクにしたのにー』って 真っピンクコーデ可愛いかよ」と姉妹の仲の良さが伝わる微笑ましいやり取りをつづった。



愛梨は「カーディガンをおしゃれに肩にぶら下げて素敵 私は夫から誕生日&クリスマスにプレゼントしてもらったバッグがピンクなだけだった ピンクリンクコーデしたかったね」と妹に語りかけるように記した。愛梨は「#平姉妹 #ピンクコーデ #妹はよくおさがりもくれる #おしゃれさん」とハッシュタグを添えた。



ファンから「ピンク似合う可愛い姉妹ですね」「素敵な姉妹」「二人とも可愛すぎてキュン死」などのコメントが届いた。



（よろず～ニュース編集部）