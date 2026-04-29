女優の夏菜（36）が28日に配信されたABEMA「時計じかけのマリッジ」（火曜後10・00）に出演。自身が夫との結婚の決め手を明かした。

番組はこれまで恋愛には自信ありだった3人の女性が、30日後の結婚式に向けて、男性30人の中から結婚相手を見つける婚活プログラムに挑む婚活リアリティーショー。

MCの「サバンナ」高橋茂雄から「どんな人が理想の結婚相手やったんですか？」と聞かれた夏菜は「いろいろと経験したんですけど、最終的にやっぱり人に対しての価値観が合う人が（良かった）。今の旦那さんなんですけど、人との距離感とか、しゃべり方とか。“この人のさっきの発言ん？だな”って思う瞬間が一緒だったりとか、人への価値観っていうんですかね。っていうのが一番のポイントでした、私は。（夫とは）本当にピタッと合いましたね、それが」と明かした。

「エルフ」荒川は「どうやって結婚を決めたんですか？」と決め手について質問。夏菜は「その前に付き合っていた彼氏が、旅行に行くと何かトラブルが起きる人だったんですよ。飛行機に乗れないとか、絶対にホテルが取れていないとか、結構そういうトラブルが起きちゃう人だったんですよね。今の旦那さんと付き合って、旅行行ったら、とんでもない虹がかかったりだとか、すっごくホテルでいい気持ちにさせてもらったりだとか、ホテル側から。なんだろう、だから持ってる人、持ってない人じゃないけど。私の中では凄いあります、タイミング」と話した。

夏菜は2021年1月に1歳年上の会社経営者の結婚を発表。22年3月に第1子・長女、23年8月に第2子・長男の出産を報告している。