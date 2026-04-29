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伝わる話し方の専門家・桐生稔氏が、YouTubeチャンネル「話し方向上委員会_みのちゃんねる」で『【人前で堂々と話せる】最初の10秒で緊張が消える実践メソッド』と題した動画を公開した。

人前で話す際、多くの人が最も緊張する「最初の10秒」を乗り切り、堂々と話せるようになるための具体的なテクニックを解説している。



桐生氏は、話し始めの10秒がいかに聞き手の印象を左右するかを説明。

聞き手に不安を与えるような話し方だと、聞き手も心配になり、自分もさらに緊張してしまう。そのため、例え緊張していたとしても、

・最初の10秒は堂々と自信がありそうに話す

・いかにもいい話をしそうな雰囲気を醸し出す

・この人に任せて安心という空気をつくる

ことが重要だと語った。そのための具体的なメソッドとして、3つのポイントを挙げている。



1つ目のメソッドは、十分に「間」を取ること。緊張していると焦って話し始めてしまうが、まずは前に立って資料を置き、心の中で「1、2、3」と数えながら息を吸う。この3秒間の「間」が呼吸を整える燃料補給となり、聞き手を見渡す余裕が生まれ、堂々とした印象を与えるという。



2つ目のメソッドは、「短文」で話すこと。緊張すると早口になり、「～でして、～ですが」と文章を繋げてしまいがちになる。これを防ぐため、意図的に句点「。」で文章を短く区切ることで、話すスピードを落とし、落ち着いて見せられると解説した。



3つ目のメソッドは、冒頭で軽い「笑い」を作ること。爆笑を狙う必要はなく、「今日はめちゃめちゃ緊張しているんですが、皆さんの顔を見て少し安心しました(^-^)/」「今日は金曜日でみなさん早く帰りたいと思うので（笑）、本日の会議は30分で終わらせましょう」といった、ほんの少し場を和ませるようなひと言でよいという。これにより、自分も聞き手もリラックスした話しやすい空気が生まれると語った。



最初の10秒を制するこの実践的なメソッドは、人前で話す機会がある多くの人にとって、心強い武器となるだろう。