資産7億円の桐谷さん、コメダ珈琲で爆食い！メニュー紹介でネット衝撃「これ全部食べられたんですか？」」
株主優待だけで生活する投資家“桐谷さん”ことタレントの桐谷広人氏（76）が、自身のXを更新し、コメダ珈琲で注文したメニューを紹介した。
【写真】量多すぎる！桐谷さんが食べた『コメダ珈琲』メニュー
定期的に保有株や優待券を紹介している桐谷さんは今回、「コメダホールディングス(コメダ珈琲)は2016年に上場(公募1960円)と同時に、株主優待を発表。私は、その直後に1850円で100株買って、ずっと株主優待ポイントをいただいてます。今は3030円。優待を頂きながら含み益」と報告。
あわせて食事した写真も投稿し「24日はお昼に丸井中野店で、写真のまんぷくプレート、エビフライをいただきました」と伝えた。
ボリュームあるメニューにネット上では「すごいボリュームです！」「先生コメダの量はすごいですよね！名古屋出身の私にとって、コメダは中学高校大学、そして今もお世話になってる喫茶店で大好きです」「桐谷さんこれ全部食べられたんですか？」「10年ホールドして優待と含み益、かなりお得でしたね。まんぷくプレート豪華で美味しそう」などと驚きの声があがっている。
桐谷さんは365日株主優待と配当で生計を立てる投資家。25歳でプロ棋士に。57歳で引退した。バブル絶頂期の1984年に株を始め、バブル崩壊やITバブル、リーマンショックなど相場の浮き沈みを経験。資産は現在7億円とされる。
【写真】量多すぎる！桐谷さんが食べた『コメダ珈琲』メニュー
定期的に保有株や優待券を紹介している桐谷さんは今回、「コメダホールディングス(コメダ珈琲)は2016年に上場(公募1960円)と同時に、株主優待を発表。私は、その直後に1850円で100株買って、ずっと株主優待ポイントをいただいてます。今は3030円。優待を頂きながら含み益」と報告。
ボリュームあるメニューにネット上では「すごいボリュームです！」「先生コメダの量はすごいですよね！名古屋出身の私にとって、コメダは中学高校大学、そして今もお世話になってる喫茶店で大好きです」「桐谷さんこれ全部食べられたんですか？」「10年ホールドして優待と含み益、かなりお得でしたね。まんぷくプレート豪華で美味しそう」などと驚きの声があがっている。
桐谷さんは365日株主優待と配当で生計を立てる投資家。25歳でプロ棋士に。57歳で引退した。バブル絶頂期の1984年に株を始め、バブル崩壊やITバブル、リーマンショックなど相場の浮き沈みを経験。資産は現在7億円とされる。