高橋文哉の“ネットサーフィン”「2個買ったら、3個ついてくる」 目黒蓮＆上戸彩が心配に「詐欺だよって…」
俳優の高橋文哉が29日、都内で行われた実写映画『SAKAMOTO DAYS』初日舞台あいさつに登壇。撮影現場での様子をトークしている中で、目黒蓮と上戸彩から心配の声を寄せられる一幕があった。
【写真】目黒蓮、高橋文哉、上戸彩ほか豪華キャストが集結した初日舞台あいさつの様子
目黒が「ネットサーフィン、あれちょっと心配」と切り出すと、上戸も「文哉くんがけっこう…あれは本当に心配だよね。2個買ったら、3個ついてくるっていう扇風機もらった？みんなで使うために買ってくれたのに」とコメント。高橋が「2個買ったら、3個ついてくるっていうことは、5人分いけると思って頼んだら、クランクアップの2週間後に届きました」と笑いながら振り返った。
目黒が「僕たちは（撮影中に）『まだ届かないの？』って心配になって。僕と上戸さんは『それ、詐欺だよ』って（伝えていた）」と明かすと、上戸も「（高橋は）実際に騙されているんですよ。何回か。クレジットカードの名前も本名だし、気をつけなよって言っているんですけど、やめられないんですって」と続き、高橋は「そうですね…」とつぶやいていた。
同作は、鈴木祐斗氏の同名漫画（集英社「週刊少年ジャンプ」連載）を福田雄一監督が実写映画化。最強の殺し屋だった坂本が、結婚を機に表舞台から姿を消し、家族と商店を営みながらも、かつての宿敵たちに狙われていくアクションコメディーだ。実写化にあたり、目黒は“140キロのふくよかな姿”と“本気モードになると急激に痩せ細る研ぎ澄まされた姿”という二面性ある坂本を演じ分け、超人的なアクションにも挑む。
舞台あいさつにはそのほか、横田真悠、戸塚純貴、吉本実由、福田雄一監督も登壇した。
【写真】目黒蓮、高橋文哉、上戸彩ほか豪華キャストが集結した初日舞台あいさつの様子
目黒が「ネットサーフィン、あれちょっと心配」と切り出すと、上戸も「文哉くんがけっこう…あれは本当に心配だよね。2個買ったら、3個ついてくるっていう扇風機もらった？みんなで使うために買ってくれたのに」とコメント。高橋が「2個買ったら、3個ついてくるっていうことは、5人分いけると思って頼んだら、クランクアップの2週間後に届きました」と笑いながら振り返った。
同作は、鈴木祐斗氏の同名漫画（集英社「週刊少年ジャンプ」連載）を福田雄一監督が実写映画化。最強の殺し屋だった坂本が、結婚を機に表舞台から姿を消し、家族と商店を営みながらも、かつての宿敵たちに狙われていくアクションコメディーだ。実写化にあたり、目黒は“140キロのふくよかな姿”と“本気モードになると急激に痩せ細る研ぎ澄まされた姿”という二面性ある坂本を演じ分け、超人的なアクションにも挑む。
舞台あいさつにはそのほか、横田真悠、戸塚純貴、吉本実由、福田雄一監督も登壇した。