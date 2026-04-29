Snow Man目黒蓮（29）と女優の上戸彩（40）が29日、都内で映画「SAKAMOTO DAYS」（福田雄一監督）初日舞台あいさつに登壇した。

目黒は出演する配信ドラマ「将軍 SHOGUN」シーズン2の撮影で1月下旬からカナダに滞在しており、約3カ月ぶりに日本に一時帰国したばかり。会場に手を振りながら入場し「みんなで一丸となって作った『SAKAMOTO DAYS』をカナダから帰ってきて、直接届けられる時間を持てたことをうれしく思います」とあいさつした。

同作は、伝説の殺し屋・坂本太郎（目黒）が家族との平和な日常を守るため、次々と襲い来る客と戦うアクションストーリー。目黒は体重140キロのふくよかボディーながら、スイッチが入るとスマートな体形に変貌（へんぼう）する主人公を演じ、妻役を上戸が演じた。

上戸とのシーンは巨漢バージョンでいることが多く「いつもポッチャリしていたので、今日みたいな目黒さんでこられると緊張しちゃう」と照れ笑い。ブラックのセットアップを抜群のスタイルで着こなし、爽やかな笑みを見せる目黒の通常モードに照れ笑い。上戸は撮影期間を振り返り「目黒さんが誠実ですごく真面目。だからそれを壊したくて…」と回想。目黒の巨漢ボディーは、毎回4時間の特殊メイクをかけて完成する精巧な物。メイクがとれると修復に2時間くらいかかるが、目黒は「（撮影の合間に）上戸さんが笑わせに来るんです。特殊メイクをしているので取れちゃったら2時間くらいかかる。だけど上戸さんだけ、僕のところに来て笑わせに来るんです。『グミいる？』とか（笑い）」と“家庭内”でも戦っていたこと明かした。