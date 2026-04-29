『ガンダム』富野由悠季に旭日中綬章
政府は春の叙勲受章者を発表した。アニメ『機動戦士ガンダム』生みの親で知られるアニメ監督の富野由悠季（84）が旭日中綬章に選ばれた。
【写真】富野氏の傑作「哀戦士」をガンプラ再現！セイラの美尻、究極のνガンダム、“ハマーン愛”凄すぎキュベレイも
富野さんは、1941年生まれ。小田原市出身。日本大学芸術学部映画学科卒業後、虫プロダクションに入社、アニメ『鉄腕アトム』の演出を経てフリーとなる。
主な監督作品として『海のトリトン』『無敵超人ザンボット3』『機動戦士ガンダム』『伝説巨神イデオン』などがあり、数々の作品を手掛ける日本のアニメ界を創世記から支えてきた巨匠。
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富野さんは、1941年生まれ。小田原市出身。日本大学芸術学部映画学科卒業後、虫プロダクションに入社、アニメ『鉄腕アトム』の演出を経てフリーとなる。
主な監督作品として『海のトリトン』『無敵超人ザンボット3』『機動戦士ガンダム』『伝説巨神イデオン』などがあり、数々の作品を手掛ける日本のアニメ界を創世記から支えてきた巨匠。