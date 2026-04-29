○ ホワイトソックス 5−2 エンゼルス ●

＜現地時間4月28日 レート・フィールド＞

シカゴ・ホワイトソックスが2連勝を収め、2カードぶりの勝ち越し。村上宗隆内野手（26）は「2番・一塁」でフル出場し、2試合連続安打をマークした。

ホワイトソックスは2回裏に4番コルソン・モンゴメリーが8号先制ソロ。同点に追い付かれた直後の4回裏には、8番ドリュー・ロモが1号2ランを放って再びリードを奪い、今季6登板で5勝0敗、わずか失点1と絶好調の右腕ソリアーノから3得点を挙げた。

左打席でMLB初本塁打を放ったロモは6回裏、2番手左腕スーターに対して右打席に入り、2打席連発の2号ソロ。捕手としても、好調の先発右腕デービス・マーティンを6回途中1失点と好リードし、今季4勝目を援護した。

村上は先発ソリアーノに対して3打席連続三振を喫するも、7回裏の第4打席で3番手左腕ルケーシーから左前安打をマーク。最終的に5打数1安打、4三振という内容で、今季打率.241、12本塁打、OPS.940となった。