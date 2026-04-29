同僚が明かした村上宗隆の献身的な姿勢

ホワイトソックスの村上宗隆内野手への評価が日に日に高まっている。同僚のミゲル・バルガス内野手が、村上が見せる気遣いや日々のコミュニケーションについて言及。メジャー1年目から早くもリーダーシップを発揮しているようだ。

地元放送局「シカゴ・スポーツネットワーク」のポッドキャスト番組に出演したバルガスは、村上との会話について言及。「3つの言語でコミュニケーションを取っているんだ。まだ1つの言語に絞ってないんだよ。英語や、（スペイン語と英語を混ぜた）スパングリッシュを喋ったり」と、コミュニケーション方法を明かした。

言葉の壁がありながらも、村上はチームメートとの絆を深めることを尽力しており、バルガスは落胆しているときに「さあいこう！ まだ試合がある」と元気づけられたこともあるという。「彼はいつも周りのみんなを元気付けようとしている。本当に素晴らしいリーダー。チームにいてくれて、僕らにとっては間違いなく良かったよ」と手放しで絶賛した。

日本が誇る26歳の主砲は、打撃パフォーマンスだけでなく、精神的な支柱としてもチームに欠かせない存在になっているようだ。（Full-Count編集部）