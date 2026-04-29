けさ、東京・福生市の路上で男がハンマーのようなもので男性を殴ったあと、駆け付けた警察官に催涙スプレーのようなものを噴射するなどし、あわせて7人がけがをしました。男は現在、自宅に立てこもっていて、警視庁が説得を続けています。

きょう午前7時半前、福生市加美平の路上で「ハンマーを持っている人がいる。1人を殴っている」と近くにいた人から110番通報がありました。

警視庁によりますと、路上で母親と一緒にいた30代から40代くらいの男が、近くにいた複数人のうち男性1人の頭をハンマーのようなもので殴ったということです。

男はその後、自宅へ逃走。通報を受けた警察官が駆け付けると、男は自宅前で突然、催涙スプレーのようなものを噴射したということです。

路上で殴られた男性は頭から血を流し、病院に搬送されましたが、命に別状はないということです。

また、スプレーを噴射された男性警察官6人が目の痛みを訴えるなど軽傷を負ったということです。

男はスプレーを噴射したあと、現在、自宅に立てこもっていて、警視庁が説得を続けています。

現場はJR福生駅から北西におよそ700メートルの住宅街です。