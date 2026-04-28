INI、グループ初の東京ドーム公演を含む東阪ドームツアー開催決定！「東京ドーム公演が夢だったので本当にうれしい」（髙塚大夢）
INIが、4月28日にオフィシャルYouTubeにて生配信「INI 春の決起集会」を実施し、グループ初の東京ドーム公演を含む、東阪ドームツアーを開催することを発表した。
■メンバーも思わず立ち上がり「やばい！」
INIは4月22日に8thシングル「PULSE」をリリースし、初日にハーフミリオンを突破。デビューシングルから9作連続ハーフミリオン超えを記録し、オリコン週間シングルランキング（5月4日付）でも1位を獲得した。
また、Billboard JAPAN週間シングル・セールス・チャート「Top Singles Sales」（4月29日公開）では初週72.5万枚を売り上げて首位を獲得。タイトル曲「All 4 U」はSpotifyの週間バイラルチャートの他、iTunesやレコチョクなど各配信サイトでも1位を獲得し、音楽チャートを席巻している。
現在、INIは韓国プロモーション活動の真っ只中で、4月23日にMnet『M COUNT DOWN』、24日にKBS『MUSIC BANK』、25日にMBC『SHOW!音楽中心』、26日にSBS『人気歌謡』、27日にMBC RADIO『IDOL RADIO』と韓国の主要音楽番組に出演し、29日にはMBC MUSIC『SHOW CHAMPION!』に出演予定。
生配信では、リリースから1週間が経ち、「PULSE」の活動におけるそんな充実した近況をメンバーが撮影した写真を見ながら振り返った。
さらに、シングルのタイトル曲「All 4 U（English ver.）」とOfficial Remixiesを5月にデジタル配信すること、INI初のドキュメンタリー映画『INI THE MOVIE「I Need I」』と、昨年開催したバンテリンドーム ナゴヤ公演の映像作品『2025 INI LIVE TOUR [XQUARE - MASTERPIECE] IN VANTELIN DOME NAGOYA』SPECIALBOXのジャケット写真や特典映像の詳細などを解禁。
そして、INI初のドームツアーを9月に東京・東京ドームと11月に大阪・京セラドーム 大阪で開催することを発表した。チケットの超最速先行受付は4月28日21時より開始となった。ツアータイトルなどの詳細は後日、アナウンスされる。
ツアー解禁の瞬間は、メンバーも「やばい！」と思わず立ち上がり、配信を観ていたMINI（ファンネーム）からは「おめでとう！」「絶対に行く！」とコメント欄も大盛り上がり。
高塚大夢（「高」は、はしごだかが正式表記）は「東京ドーム公演が夢だったので本当にうれしい」と喜びの表情を見せ、木村柾哉は「今回もすごいライブになると思います、ぜひ来てほしい！」と意気込みを語った。
(C)LAPONE ENTERTAINMENT
■ライブ情報
『2026 INI DOME LIVE TOUR』
09/16（水）東京・東京ドーム
09/17（木）東京・東京ドーム
11/14（土）大阪・京セラドーム大阪
11/15（日）大阪・京セラドーム大阪
■リリース情報
2026.04.22 ON SALE
SINGLE「PULSE」
2026.06.10 ON SALE
Blu-ray＆DVD『INI THE MOVIE 「I Need I」』
※INI OFFICIAL STOREのみでの取り扱い
2026.06.10 ON SALE
Blu-ray＆DVD『2025 INI LIVE TOUR [XQUARE - MASTERPIECE] IN VANTELIN DOME NAGOYA』SPECIAL BOX
■【画像】『INI THE MOVIE 「I Need I」』のジャケット写真
■【画像】『2025 INI LIVE TOUR [XQUARE - MASTERPIECE] IN VANTELIN DOME NAGOYA』SPECIAL BOXのジャケット写真
■関連リンク
『2026 INI DOME LIVE TOUR』特設サイト
https://ini-official.com/feature/2026_dome_tour
INI OFFICIAL SITE
https://ini-official.com/