¥³¡¼¥Ò¡¼¤òµÞ¿Ü¤ÇÞ»¤ì¤ë¡£°ì¸«¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤ÊÆ»¶ñ¤¬¡¢¼Â¤ÏÍýÁÛÅª¤ÊÃê½Ð´ï¶ñ¤À¤Ã¤¿
¤³¤Á¤é¤ÏŽ¢¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡ËŽ£¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ»ö¤Ç¤¹¡£
µÞ¿Ü¤Ç¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÞ»¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÈþÌ£¤·¤¤¤Î¤«¡© ¤½¤ì¤¬º£²ó¤Î¸¡¾Ú¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤â¡Ö2Ê¬¤ÇËÜ³Ê¥³¡¼¥Ò¡¼¡¢4Ê¬¤ÇÇ»¸ü¥«¥Õ¥§¥ª¥ì¡×¤Èëð¤¦À½ÉÊ¡£»þÃ»¤ÈËÜ³Ê¤ÏÎ¾Î©¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥É¥ê¥Ã¥×¤È°û¤ßÈæ¤Ù¡¢¥ß¥ë¥¯¥Ö¥ê¥å¡¼À½Ë¡¤â»î¤·¡¢¤µ¤é¤ËÎäÂ¢¸Ë¤Ç¿²¤«¤»¤ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤Þ¤Ç¡£
¡Ö¾ï³ê¾Æ¥Ð¥ê¥¹¥¿µÞ¿Ü¡×¤ò¤¢¤é¤æ¤ë³ÑÅÙ¤«¤é»È¤¤ÅÝ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¾ï³ê¾Æ¤Î¼Á´¶¤È¡¢Êë¤é¤·¤ËÆëÀ÷¤àÐÊ¤Þ¤¤
ÆÏ¤¤¤¿È¢¤ò³«¤±¤ë¤È¡¢¿¼¤¤¹õ¿§¤ÎµÞ¿Ü¤¬¸½¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼Ì¿¿¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿°õ¾Ý¤è¤ê¤â¡¢¼ÂÊª¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤¿±ð¤¬¡£É½ÌÌ¤ËÁö¤ëºÙ¤ä¤«¤Ê¼ÊÌÏÍÍ¤¬¡¢¼êºî¤ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÀÅ¤«¤Ë¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ«È©¤Ë¿¨¤ì¤ë¤È¥µ¥é¥µ¥é¤È¤·¤¿ÆÈÆÃ¤Î¼ê¿¨¤ê¤Ç¡¢îØÌô¤òÅÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾Æ¤Äù¤á¤Î¼Á´¶¤¬¿´ÃÏ¤è¤¤¤Ç¤¹¡£
¾ï³ê¾Æ¤ÎÍÒ¸µ¡ÖÃÝ½Õ¡×¤Î¿¦¿Í¤¬°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¼êºî¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢ÎÌ»ºÉÊ¤È¤Ï°ã¤¦²¹¤â¤ê¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
Ä¯¤á¤Æ¤â³Ú¤·¤¤Æ»¶ñ¤È¤·¤Æ¡¢Êë¤é¤·¤ÎÃæ¤ÇÄ¹¤¯ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤ï¤»¤ëÂ¸ºß´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2Ê¬¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼ vs ¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥É¥ê¥Ã¥×--Ì£¤Îº¹¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«
ºÇ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Èæ³Ó¤Ç¤¹¡£Æ±¤¸Æ¦¡¢Æ±¤¸ÎÌ¤Ç1ÇÕÊ¬¤òÍÑ°Õ¤·¡¢¥Ð¥ê¥¹¥¿µÞ¿Ü¡Ê2Ê¬¡Ë¤È¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥É¥ê¥Ã¥×¡ÊÌó3¡Á4Ê¬¡Ë¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÞ»¤ì¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¸«¤¿ÌÜ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥«¥Ã¥×¤ËÃí¤¤¤À»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤íÂç¤¤Ê°ã¤¤¤Ï¸«¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¿§¤ÎÇ»¤µ¤â¤Û¤ÜÆ±ÄøÅÙ¤Ç¤¹¡£¸ý¤Ë´Þ¤ó¤Ç¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢¥Ð¥ê¥¹¥¿µÞ¿Ü¤ÇÞ»¤ì¤¿¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¥É¥ê¥Ã¥×¤ÈÆ±Åù¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥«¥Ã¥×¤Î¸åÈ¾¡£°û¤ß¿Ê¤á¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢»Ä¤êÈ¾Ê¬¤¢¤¿¤ê¤«¤éÇ»¸ü¤µ¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤ËµÛ¤ï¤ì¤Ê¤¤¥³¡¼¥Ò¡¼¥ª¥¤¥ë¤¬¡¢¥«¥Ã¥×¤ÎÄì¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤¿¤á¤«¡£¿»ÄÒ¼°¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÄ¹¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Ãê½Ð»þ´Ö¤Î2Ê¬¤Ï¡¢¥É¥ê¥Ã¥×¤Î3¡Á4Ê¬¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÃ»¤¯¡¢¤·¤«¤â¤ªÅò¤òÃí¤¤¤Ç²ó¤·¤ÆÂÔ¤Ä¤À¤±¡£Ë»¤·¤¤Ä«¤Î1¡Á2Ê¬¤Îº¹¤Ï¡¢»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤ËÂç¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö¤¢¤Ã¤µ¤ê¥«¥Õ¥§¥ª¥ì¡×¤È¡ÖÇ»¸ü¥ß¥ë¥¯¥Ö¥ê¥å¡¼¡×¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó
¼¡¤Ë¡¢¥«¥Õ¥§¥ª¥ì¤Î°û¤ßÈæ¤Ù¤Ç¤¹¡£2¤Ä¤ÎÊýË¡¤ò»î¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÊýË¡¡¡§¥Ð¥ê¥¹¥¿µÞ¿Ü¤ÇÞ»¤ì¤¿¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ë¡¢É¹¤ÈµíÆý¤ò²Ã¤¨¤¿¥«¥Õ¥§¥ª¥ì
¤³¤ì¤Ï¤¤¤ï¤Ð¡ÖÉáÄÌ¤Î¥«¥Õ¥§¥ª¥ì¤Îºî¤êÊý¡×¤Ç¤¹¡£µÞ¿Ü¤ÇÃê½Ð¤·¤¿¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¥°¥é¥¹¤ËÃí¤®¡¢É¹¤ÈÎä¤¿¤¤µíÆý¤òÂ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ì£¤ï¤¤¤Ï¤¢¤Ã¤µ¤ê¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢°û¤ß¤ä¤¹¤¤¡£½ë¤¤Æü¤ä¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤·¤¿¤¤µ¤Ê¬¤Î¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ç½½Ê¬¤ËÈþÌ£¤·¤¤¥«¥Õ¥§¥ª¥ì¤Ç¤¹¡£
ÊýË¡¢¡§¥ß¥ë¥¯¥Ö¥ê¥å¡¼À½Ë¡¤Ë¤è¤ëÇ»¸ü¥«¥Õ¥§¥ª¥ì¡Ê2ÇÕ¤Ö¤ó¡Ë
¥Ð¥ê¥¹¥¿µÞ¿Ü¤Î¿¿¹üÄº¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¤ªÅò¤Ç¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÃê½Ð¤·¡¢¤½¤³¤Ë60¡Á70¡î¤Ë²¹¤á¤¿¥ß¥ë¥¯¤òÄ¾ÀÜµÞ¿Ü¤ËÃí¤®Æþ¤ì¤Þ¤¹¡£2ÇÕÊ¬¤Ê¤Î¤Ç¥³¡¼¥Ò¡¼Ê´¤ÎÎÌ¤âÁý¤¨¡¢¤½¤Î¤Ö¤ó¤À¤±Ãê½Ð¤µ¤ì¤ë¥³¡¼¥Ò¡¼À®Ê¬¤âÇ»¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë°û¤ó¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¥ª¥¤¥ë´¶¤¬¸ý¤ÎÃæ¤Ë¤Õ¤ï¤Ã¤È¹¤¬¤ê¡¢¸åÌ£¤Þ¤ÇÇ»¸ü¤Ç¥³¥¯¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¤¢¤Ã¤µ¤ê°û¤ß¤ä¤¹¤¤¥«¥Õ¥§¥ª¥ì¡×¤È¤Ï¡¢ÊÌ¤Î°û¤ßÊª¤Ç¤¹¡£¥ß¥ë¥¯¤ÎÃæ¤Ë¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î»ÝÌ£¤¬ÍÏ¤±¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë´¶³Ð¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤ËÀìÌçÅ¹¤ÇÌ£¤ï¤¦¥«¥Õ¥§¥ª¥ì¤Î¤è¤¦¡£¡Ö¥ß¥ë¥¯¤ÇÄ¾ÀÜÃê½Ð¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤Î°ã¤¤¤¬¡¢Ì£¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÎäÂ¢¸Ë¤Ç¿²¤«¤»¤ë¡Ö¥ß¥ë¥¯¥Ö¥ê¥å¡¼¥³¡¼¥Ò¡¼¡×¤Ë¤âÄ©Àï
¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÆþ¤ì¤ÆÎä¤¿¤¤¥ß¥ë¥¯¤òÃí¤®¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤Ç¿²¤«¤»¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥ß¥ë¥¯¥Ö¥ê¥å¡¼¥³¡¼¥Ò¡¼¤â»î¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£3»þ´Ö¤Û¤ÉÎäÂ¢¸Ë¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¡¢¼è¤ê½Ð¤·¤Æ°û¤ó¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢¥Û¥Ã¥È¤Î¥ß¥ë¥¯¥Ö¥ê¥å¡¼¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿Ì£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£¥ß¥ë¥¯¤Î´Å¤ß¤È¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¶ì¤ß¤¬²º¤ä¤«¤ËÆëÀ÷¤ß¡¢³Ñ¤¬¤Ê¤¯°û¤ß¤ä¤¹¤¤¡£¿²¤«¤»¤ë»þ´Ö¤òÄ¹¤¯¤¹¤ë¤È¤µ¤é¤Ë¤Þ¤í¤ä¤«¤ÇÇ»¸ü¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ì£¤ÎÊÑ²½¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
·Ú¤µ263g¤Î¼ÂÎÏ--Ãí¤°¤È¤¤Î²÷Å¬¤µ
600ml¤ÎÍÆÎÌ¤ò¥Õ¥ë¤Ë»È¤Ã¤¿¤È¤¤Ë²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤¿¤Î¤¬¡¢ËÜÂÎ¤Î·Ú¤µ¤Ç¤¹¡£Ãæ¿È¤¬Æþ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¤â¡¢Ãí¤°¤È¤¤Ë¼ê¤¬Èè¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ÆÃ¤Ë¥ß¥ë¥¯¥Ö¥ê¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼Ãê½Ð¸å¤Ë¤µ¤é¤Ë¥ß¥ë¥¯¤ò²Ã¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢µÞ¿Ü¤ÎÃæ¤Ï¤«¤Ê¤ê¤ÎÎÌ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤âÊÒ¼ê¤ÇÌµÍý¤Ê¤¯Ãí¤²¤ë¤Î¤Ï¡¢263g¤È¤¤¤¦ËÜÂÎ½ÅÎÌ¤Î¤ª¤«¤²¡£ÀéÇ¯¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Ä¾ï³ê¾Æ¤Î¿¦¿Íµ»¤¬¡¢·ÚÎÌ¤ÈÂçÍÆÎÌ¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÞ»¤ìÊý¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤¿·ë²Ì¡¢¡Ö»þÃ»¤À¤±¤É¼êÈ´¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡¢»È¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È³Î¤«¤Ë¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤·¤¿¡£
2Ê¬¤ÇÞ»¤ì¤¿¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ï¡¢¥É¥ê¥Ã¥×¤Ë°ú¤±¤ò¼è¤é¤Ê¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¥ß¥ë¥¯¥Ö¥ê¥å¡¼À½Ë¡¤Î¥«¥Õ¥§¥ª¥ì¤Ï¡¢¥«¥Õ¥§¤Ç°û¤à¤â¤Î¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ëÇ»¸ü¤µ¡£
ÎäÂ¢¸Ë¤Ç¿²¤«¤»¤ë¥ß¥ë¥¯¥Ö¥ê¥å¡¼¥³¡¼¥Ò¡¼¤È¤¤¤¦¥¢¥ì¥ó¥¸¤ÎÉý¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤Î¾ï³ê¾ÆàÝàêµÞ¿Ü¤Ï¡¢machi-ya¤Ë¤Æ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÅ¸³«Ãæ¡£ÂçÀÚ¤ÊÊý¤Ø¤Î¥®¥Õ¥ÈÊñÁõÉÕ¤¥ê¥¿¡¼¥ó¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ï¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Ú¡¼¥¸¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ä¡ä¡ÚÇ»¸ü¥«¥Õ¥§¥ª¥ì¡Û¤ò¼ê·Ú¤ËÞ»¤ì¤ëËÜ³ÊÅª¤Ê¾ï³ê¾ÆàÝàêµÞ¿Ü¡£Ë§½æ¤Ê¥³¡¼¥Ò¡¼¤â2Ê¬¤Ç´°À®¡£
Photo: »³ÅÄÍÎÏ©
Source: machi-ya
ËÜµ»öÀ©ºî¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥á¡¼¥«¡¼¤è¤êÀ½ÉÊ¤ÎÂß¤·½Ð¤·¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£